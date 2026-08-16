СТЕПАНЕНКО ИВАН НИКИФОРОВИЧ

Генерал-майор авиации ВС СССР, генерал-лейтенант ВС Украины, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 13 апреля 1920 года в селе Нехайки (ныне — Драбовский район Черкасской области Украины). После окончания семи классов работал слесарем. Без отрыва от производства окончил аэроклуб. В 1940 году призван в РККА . В 1941 году окончил Качинскую ВАШЛ.

Великая Отечественная война

С начала войны — в действующей армии. Сражался в составе 4-го истребительного авиаполка, пройдя путь от лётчика до командира эскадрильи. Выполнял боевые задачи по перехвату самолётов, прикрытию наземных сил и военных объектов, воздушной разведке. Проявил себя как настойчивый и способный лётчик-истребитель.

Участвовал в боях под Сталинградом . 14 сентября 1942 года, сражаясь в паре с лётчиком Амет-Ханом Султаном , сбил вражеский самолёт, упавший на окраине города. 18 января 1943 года, производя посадку после учебного боя, Степаненко обнаружил приближающийся вражеский самолёт и, не успев дозаправиться, вновь взлетел и стал его преследовать. Сбив противника, он успел сесть уже практически с пустым топливным баком. В одном из воздушных боёв лётчик был ранен и на подбитом самолёте сел на вынужденную посадку на пахотном поле. Пытался сохранить боевую машину, но противник, преследуя Степаненко, поджёг её на земле. В другом бою лётчик был вынужден выпрыгнуть с парашютом из горящего самолёта. Всего же за время войны он был подбит 6 раз.

По состоянию на август 1943 года Степаненко сбил 14 самолётов лично и 17 — в группе. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Став командиром эскадрильи, много раз водил группы на выполнение боевых задач. За всё время своей боевой работы не имел ни единого случая потери ориентировки, даже в самых плохих погодных условиях обнаруживая цели. Отлично освоил дело радиосвязи и матчасть радиостанций, мастерски управлял ведомыми, широко используя радио и наземные станции наведения. Получил звание «Мастер радиосвязи». Большое внимание уделял боевой подготовке своих подчинённых.

По состоянию на 20 января 1945 года Степаненко совершил 395 вылетов, лично сбив 32 самолёта. За это он во второй раз получил высшую степень отличия СССР. Всего же за время войны он сбил 33 вражеских самолёта.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в ВВС. В 1949 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1957 году — ВВА имени К. Е. Ворошилова. В 1976 году уволен в запас. Жил во Львове и Черкассах. Умер 31 мая 2007 года.