СТЕПАНЦЕВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

Советский режиссер мультипликационных фильмов, сценарист, художник.

Борис Степанцев родился 7 декабря 1929 года в Москве. К 1946 году окончил Московскую художественную школу и курсы художников-мультипликаторов при студии «Союзмульфильм». После этого пять лет служил матросом Военно-морского флота СССР, в 1954 году вступил в КПСС. По окончании службы во флоте поступил на факультет графики Московского полиграфического института, который окончил в 1960 году с дипломом художника-постановщика.

С 1949 года работал художником-мультипликатором на студии «Союзмультфильм» (при его участии был создан мультфильм «Лев и заяц»). В 1954 году Борис Степанцев дебютировал как режиссер мультфильма «Злодейка с наклейкой» (с В.П. Щербаковым) - одной из первых кукольных картин цеха объемной и кукольной мультипликации «Союзмультфильма». В соавторстве с режиссером Е.Н. Райковским поставил рисованные мультфильмы «Приключения Мурзилки» (1956), «Опять двойка» (1958), «Петя и Красная Шапочка» (1958), первый советский широкоэкранный мультфильм «Мурзилка на спутнике» (1960).

С 1963 года Степанцев работал самостоятельно. Как режиссера его отличала готовность к технологическим экспериментам: его увлекали комбинированные съемки, нестандартные операторские приемы, кукольная анимация. Одной из первых его работ стал фильм 1964 года «Петух и краски». Среди наиболее известных работ Степанцева – мультфильмы «Вовка в тридевятом царстве» (1965), дилогия по сказке Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970), «Щелкунчик» (1973), «Муха-Цокотуха» (1976).

Многие из его работ стали классикой советской и мировой анимации и были удостоены наград советских и международных кинофестивалей. Был членом жюри Каннского фестиваля в разделе «Художественная анимация». В 1972 году режиссер был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

В 1980 – 1983 годах Степанцев работал художественным руководителем киностудии «Мульттелефильм» в творческом объединении «Экран». Был членом художественного совета «Союзмультфильма». В 1972 – 1982 годах был вице-президентом международной ассоциации АСИФА.

Выступал как художник-иллюстратор детских книг и диафильмов самостоятельно и в соавторстве с художником А. Савченко.

Умер 21 мая 1983 года в Москве.