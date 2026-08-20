СТЭНЛИ, ГЕНРИ МОРТОН

Стэ́нли ( англ. Stanley) , Генри Мортон (имя при рождении Джон Роулендс) (28.01.1841, Денби, Уэльс — 10.05.1904, Лондон) — журналист, военный, колониальный администратор, работавший в интересах короля Бельгии Леопольда II , исследователь, изучавший районы Центральной Африки, занимался поисками истоков рек Нила и Конго.

Был незаконнорожденным, рос сиротой у родственников отца. В 17 лет поступил юнгой на корабль и попал в Новый Орлеан. В период Гражданской вой­ны и Реконструкции в США служил волонтером в армии конфедератов, попал в плен и вступил в армию Севера. В 1867 стал корреспондентом и автором репортажей об умиротворении индейцев в западных прериях. С. пришел к выводу, что «истребление индейцев — это в первую очередь не вина белых, а в основном следствие неукротимой дикости самих красных племен». В качестве корреспондента «Нью-Йорк Геральд» он впервые попал в Африку и стал свидетелем англо-эфиопской вой­ны 1867–1868. B 1871 отправился разыскивать в Центральной Африке Д. Ливингстона и нашел его на оз. Танганьика, описав встречу с ним в своих книгах.

В 1879–1884 находился на службе бельгийского короля Леопольда II. Задачей С. было содействовать образованию Свободного государства Конго (впоследствии Бельгийское Конго ). При участии С. начался сбор и экспорт из Конго каучука, а также использование рабского труда внутри страны.

В 1887–1890 организовал и возглавил экспедицию по эвакуации Эмина-паши, губернатора Экваториальной провинции Османской империи .

В 1899 был посвящен в рыцари в качестве признания его заслуг перед Британской империей.

Соч. : Как я отыскал Ливингстона. СПб., 1873; In Darkest Africa; Or, The Quest, Rescue, and Retreat of Emin, Governor of Equatoria. New York, 1890; В дебрях Африки. М., 2010.

Лит .: Dugard M. Into Africa: The Epic Adventures of Stanley and Livingstone. New York, 2003. Л. В. Иванова.