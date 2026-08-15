СТЕФАНССОН ВИЛЬЯЛМУР

Ранние годы

Вильялмур родился 3 ноября 1879 г. в провинции Манитоба. Его предки – ирландцы, эмигрировавшие в Канаду. В 1881 г. семья С. перебралась в Северную Дакоту (США).

С тринадцати лет работал пастухом, продавцом лошадей. В 1898 г. закончил подготовительное отделение университета Северной Дакоты, поступил в этот вуз. В 1902 г. С. отчислили из университета за трехнедельный прогул, поэтому С. был вынужден подрабатывать корреспондентом газеты Plaindealer. В следующий учебный год он уже был слушателем университета штата Айова; получил степень бакалавра по естественным наукам.

С 1903 г. – в Гарвардской школе богословия; изучал также биологию и антропологию. В 1904 г. попросил перевод в Музей Пибоди, получил стипендию факультета антропологии.

Во время летних каникул 1904 и 1905 гг. С. побывал в Исландии, вел археологические и этнографические работы.

Арктика

В 1906 г. по рекомендации Гарвардского университета С. вошел в состав экспедиции Э. Леффингуэлла, которая направлялась в море Бофорта. По суше С. прошел до устья Маккензи, морем – до о-ва Хершел, где должен был сесть на корабль экспедиции «Дэтчесс оф Бедфорд». Однако судно так и не пришло, а С. был вынужден зазимовать у аборигенов. Весной 1907 г. он возвратился на о-в Хершел и узнал о затоплении «Дэтчесс оф Бедфорд» у о-ва Флаксман. По возвращении С. представил доклад Американскому географическому обществу.

В 1908 г. С. предпринял этнографическую экспедицию на север Канады вместе с Р. Андерсеном. Побывали у устья Маккензи, на мысе Барроу, на о-ве Хершел, мысе Парри. Изучали эскимосов. В апреле 1911 г. С. пересек пролив Долфин-энд-Юнион и побывал на побережье о-ва Виктория, где изучал инуитов. Осенью 1912 г. экспедиция вернулась в Сиэтл.

В 1913 г. С. отправился в новую арктическую экспедицию в море Бофорта к «полюсу наибольшей недоступности». Средства выделили Национальное географическое общество и Музей естественной истории США, затем – канадское правительство. Несмотря на огромные траты и гибель части экспедиции, удалось открыть и описать новые земли, промерить глубины моря Бофорта, очертить края континентального шельфа, собрать данные по климатологии и океанографии водного бассейна.

Дальнейшая судьба

С 1918 г. читал лекции; консультант государственных органов и частных компаний по стратегическим вопросам использования возможностей Арктики. В 1921 г. С. начал публично выступать против колонизации о-ва Врангеля, рассчитывая объявить остров территорией Канады или США. С этой целью была предпринята высадка на остров. Однако эти действия не встретили поддержки общества.

Отказался от канадского гражданства, став гражданином США. В 1924 г. побывал в Австралии. В 1932 – 1945 гг. – консультант авиакомпании «Пан-Американ» по вопросам организации трансполярных полетов. В годы Второй мировой войны – советник правительства США по вопросам тренинга военнослужащих методам выживания в арктических условиях.

Собрал огромную арктическую библиотеку (25 тыс. томов, 45 тыс. брошюр и рукописей), которую в 1951 г. перевез из Нью-Йорка в Хановер. В 1953 г. инициировал организацию учебного курса по полярным исследованиям в Дармутском колледже, куда и передал свое наследие.

Умер С. 26 августа 1962 г. в Хановере.

Семья

Супруга – Эвелин Стефанссон Неф.