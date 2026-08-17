СТЕФАН II НЕМАНИЧ

Стéфан II Немáнич ( серб. Стефан Немањиħ, Стефан Првовенчани) (ок. 1166, ? — 24.09.1227 или 1228, ?) — великий жупан Рашки (1196–1217), затем первый сербский король из династии Неманичей (1217–1228), вошедший в историю как Первовенчанный.

Второй сын Стефана І Немани, которого отец сделал своим наследником вместо первенца Вукана. Вероятно, роль в этом сыграла женитьба С. II Н. около 1191 на Евдокие Ангелине Комнине, дочери византийского императора Алексея III Ангела, который даровал зятю титул севастократора. В этом браке, расторгнутом С. II Н. в начале XIII в., родились четверо детей: Савва II Сербский, Комнина Неманич, Стефан Радослав, Стефан Владислав I.

Стремясь получить престол, Вукан обратился к папе Римскому с просьбой послать ему королевскую корону, но, опасаясь укрепления позиций брата, то же самое сделал и С. II Н. Поскольку Инокентий III предпочел сохранить нейтралитет, в начале XIII в. Вукан в союзе с венгерским королем Имре захватил Рашку и признал сюзеренитет венгров, а С. II Н. пришлось бежать. Но около 1205 он вернул себе престол, воспользовавшись конфликтом между венграми и болгарами, а после 1207 присоединил к Рашке юг Косова и Метохии с центром в Призрене.

Стремясь усилить свою власть, С. II Н. женился повторно на внучке венецианского дожа Энрико Дандоло Анне, родившей С. II Н. четвертого сына — Стефана Уроша I. Ввиду угрозы вой­ны в 1216 против союза императора Латинской империи Генриха и венгерского короля Андраша, С. II Н. вновь обратился к папе Римскому с просьбой о коронации, на которую Гонорий III дал согласие и которая была проведена в 1217 его представителями.

Коронацией С. II Н., означавшей укрепление позиций римской церкви в сербских землях, был недоволен его младший брат Растко (Св. Савва Сербский ), ранее оказывавший ему помощь в переговорах с венграми, в частности с королем Андрашем. Важнейшим итогом урегулирования конфликта между братьями стало установление в 1219 автокефалии Сербской православной церкви, первым архиепископом которой стал Савва (1219–1234). В 1220 он повторно короновал С. II Н.

С. II Н. является автором ряда литературных сочинений, включая житие его отца, в монашестве Симеона («Житие Св. Симеона»).

Перед смертью С. II Н. принял от Саввы постриг под именем Симона. Канонизирован Сербской православной церковью. Его мощи покоятся в монастыре Студеница, где С. II Н. был похоронен изначально.

С. II Н. наследовали трое его сыновей: Стефан Радослав (1228–1234), Стефан Владислав (1234–1243) и Стефан I Урош (1243–1276). Его первенец Савва стал третьим архиепископом Сербской православной церкви (1263–1271).

Соч. : Сабрани списи. Београд, 1988.

Лит. : Коматина И. Велико кралевство од прва: Крунисање Стефана Немањиħа и «традиција дукљанског краљевства» // Историјски часопис. Књ. 65. Београд, 2016. С. 15–34. Н. В. Татарчук.