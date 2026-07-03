СТЕЦЕНКО КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Сын адмирала В.А. Стеценко (1822–1901). В 1878 г. зачислен на действительную службу. 12.4.1881 окончил Морское училище и получил звание гардемарина. В 1881–1882 гг. служил на броненосном корабле «Петр Великий». 31.5.1882 произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением во 2-й флотский экипаж. 16.9.1883 окончил минный офицерский класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. В 1884–1885 г. служил на фрегате «Генерал-Адмирал». 24.4.1888 произведен в лейтенанты. В 1888 г. окончил гидрографическое отделение Николаевской Морской академии. 2.12.1891 переведен в Гвардейский экипаж. 22.9.1892 назначен минным офицером крейсера I ранга «Рында». 14.2.1896 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. В 1896 г. окончил курс военно-морских наук при Николаевской Морской академии. 26.1.1898 назначен старшим флаг-офицером штаба командующего отдельным отрядом судов в Средиземном море. 29.10.1899 отчислен от должности. 6.12.1899 произведен в капитаны 2-го ранга за отличие по службе. 1.1.1900 назначен командиром парохода «Онега». 3.7.1900 назначен флаг-капитаном штаба начальника эскадры Тихого океана. Участник похода русских войск в Китай в 1900–1901 гг. 1.1.1903 отчислен от должности. В 1903 г. флаг-капитан штаба командующего отдельным практическим отрядом обороны побережья Балтийского моря. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 12.4.1904 назначен флаг-капитаном штаба командующего флотом Тихого океана. 21.2.1905 отчислен от должности. 16.5.1905 вновь назначен флаг-капитаном штаба командующего флотом Тихого океана. 15.8.1905 назначен командующим крейсером I ранга «Аскольд» с переводом из Гвардейского экипажа во флот. 2.4.1906 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе с утверждением командиром крейсера. 28.8.1906 назначен командиром броненосного крейсера «Рюрик». 1.12.1908 назначен начальником штаба начальника соединенных отрядов Балтийского моря. 18.12.1909 назначен начальником штаба начальником действующего флота Балтийского моря. 18.4.1910 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе. 28.3.1911 назначен начальником бригады крейсеров эскадры Балтийского моря. 11.10.1911 назначен командующим Сибирской флотилией. 14.4.1913 произведен в вице-адмиралы за отличие по службе. 18.11.1913 назначен состоять при морском министре с зачислением во 2-й Балтийский флотский экипаж. 17.4.1914 назначен начальником Главного Морского штаба. 6.12.1916 произведен в адмиралы. 7.3.1917 назначен членом Адмиралтейств-Совета. 15.6.1917 уволен со службы по болезни. В 1918 г. находился в заключении в Петропавловской крепости, впоследствии освобожден. С сентября 1919 г. ученый секретарь военно-морской секции военного научно-издательского отдела Петроградского отделения Главного управления ЕГАФ. 1.1.1920 назначен старшим архивистом 2 отделения III секции ЕГАФ. Дальнейшая судьба неизвестна.