СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Стебли́н-Камéнский, Михаил Иванович (29.08[11.09].1903, Санкт-Петербург — 17.09.1981, Ленинград) — выдающийся советский скандинавист, филолог, переводчик. Родился в семье юрисконсульта Морского министерства И. Е. Стеблин-Каменского. Учился в реальном училище; во время Гражданской вой­ны — в рядах Красной армии на Украине. В 1922 — студент филологического факультета Петроградского университета; отчислен в результате чистки. Давал уроки, служил корректором и техническим редактором в Издательстве АН СССР. В 1939 экстерном окончил филологический факультет ЛГУ; преподавал английский язык в Политехническом институте. В начале Великой Отечественной вой­ны вступил в народное ополчение, демобилизован по состоянию здоровья. Всю блокаду провел в Ленинграде, до 1944 — ответственный хранитель Архива ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. В 1943 заочно (в Ташкенте) защитил кандидатскую диссертацию «К вопросу о развитии древнеанглийского поэтического стиля (субстантивный эпитет в древнеанглийской поэзии)». В 1948 защитил докторскую диссертацию «Поэзия скальдов». С 1950 — профессор, заведующий кафедрой германской филологии филологического факультета ЛГУ. С 1958 по 1978 — заведующий основанной им (первой в СССР) кафедры скандинавской филологии; с 1979 по 1981 — профессор этой кафедры. С 1948 по 1960 и с 1966 по 1973 — научный сотрудник Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР. Почетный доктор Стокгольмского (1969) и Рейкьявикского (1971) университетов.

Автор фундаментальных трудов по грамматике и истории скандинавских языков «История скандинавских языков» (1954), «Древнеисландский язык» (1955); оригинальных работ по общей теории грамматики и фонологии, большей частью вошедших в сборники «Очерки по диахронической фонологии скандинавских языков» (1966) и «Спорное в языкознании» (1974). Его наиболее ценный вклад в языкознание связан с разработкой теории звуковых изменений. В литературоведении он прежде всего разрабатывал проблему становления авторства и вопрос о соотношении исторической правды и художественного вымысла в сагах. С.-К. — автор «гипотезы нетождества» и «теории неосознанного авторства», нашедшей отражение в статьях сборника «Историческая поэтика» (1978) и монографиях «Мир саги» (1971), «Древнеисландская литература» (1979), «Становление литературы» (1984); создатель оригинальной теории мифа («Миф», 1976); автор статей об Исландии и книги «Культура Исландии» (1967). Его книги переведены на английский, норвежский, чешский, исландский, японский и эстонский языки. С.-К. познакомил отечественного читателя с древнеисландской литературой. Под его редакцией и частично в его переводах опубликованы 9 томов ее самых значительных произведений: «Исландские саги» (1956; 1973), «Старшая Эдда» (1963), «Младшая Эдда» (1970), «Сага о Греттире» (1976), «Скандинавская баллада» (1978), «Поэзия скальдов» (1979), «Круг Земной» Снорри Стурлусона (1980), «Сага о Сверрире» (1988).

Соч. : Из записных книжек (1958–1981). Дневники. Письма. Проза. Стихи. СПб., 2009.

Лит. : Воронкова Г. В., Кузьменко Ю. К., Степонавичюс А. Проблемы исторической фонологии в работах М. И. Стеблин-Каменского // Kalbotyra. 1985. Vol. XXXV. N 3. С. 6–13; Иванова И. П. Грамматическая теория в трудах М. И. Стеблин-Каменского // Там же. С. 14–21; Смирницкая О. А. О значении работ М. И. Стеблин-Каменского по истории древнескандинавской литературы // Там же. С. 22–31. Т. Н. Джаксон.