СТАЙН ГЕРТРУДА

Американская писательница, поэтесса, коллекционер произведений изобразительного искусства.

Ранние годы

Гертруда родилась в многодетной семье преуспевающего бизнесмена еврейского происхождения Даниэля Стайна и его жены Амелии. В 1877 г. пара вместе с пятью детьми переехала из США в Европу и поселилась сначала в Вене, затем в Париже. Краткосрочное пребывание на старом континенте сопровождалось посещением местных достопримечательностей, знакомством с художественной средой европейских столиц, изучением истории искусства под руководством лучших представителей отрасли. После возвращения в США Стайны поселились в Окленде. Там Гертруда стала посещать Первую еврейскую конгрегацию. Помимо учебы важным времяпрепровождением младшей дочери Даниэля и Амелии стали совместные с братом Лео прогулки по окрестностям Окленда. В этот период Гертруда начала серьезно увлекаться литературой. Среди ее настольных книги этого времени – Шекспир , Вордсворт, Бернс, Филдинг, Вальтер Скотт. В 1888 г. скончалась Амелия Стайн, через три года не стало Даниэля. Заботы о многочисленном семействе взял на себя старший из братьев Майкл. В 1892 г. он отправил Гертруду и ее сестру Берту в Балтимор к родне по маминой линии. В этом городе Стайн познакомилась с Эттой и Кларибель Коун, с которыми на протяжении многих лет поддерживала близкие дружеские отношения и деловые контакты.

Становление

С 1893 по 1897 гг. обучалась в Редклифф-Колледж, где слушала лекции Уильяма Джеймса по психологии. Под его руководством Стайн вместе с другим студентом, Лео Мендесом Соломонсом, участвовала в психологических экспериментах, направленных на исследование внимания и, в целом, умственной деятельности во время одновременного письма и разговора. Эти практики впоследствии составили основу теории Джеймса и разработанного в произведениях В. Вулф и Д. Джойса художественного приема «потока сознания». Несмотря на то, что некоторые психологи и критики утверждали, что Стайн активно пробовала себя в технике «автоматического письма», сама Гертруда заявляла, что «бессознательное и интуитивное никогда не волновали ее».

В 1898 г. выпустилась из Редклифф-Колледж, получив степень бакалавра искусств. В 1897 г. под влиянием Уильяма Джеймса, который называл ее «самой блистательной среди студенток», поступила в Медицинскую школу Джона Хопкинса, где проучилась до 4 курса. С самого начала Гертруда не испытывала серьезного интереса к медицине. Со временем учеба становилась все скучнее и тягостнее. В результате провалив один из экзаменов, Стайн решила покинуть учебное заведение. В позднейших воспоминаниях Гертруда описывала себя в это время как «молодую депрессивную девушку…, борющуюся за свою идентичность», испытывавшую разочарование в образовательной системе, противопоставлявшую себя консервативному взгляду на роль женщины в обществе.

В 1902 г. Гертруда вслед за братом Лео отправилась в Лондон, а затем они вместе перебрались в Париж. Там Стайн решил посвятить себя карьере арт-дилера, а его младшая сестра стала его верным соратником.

Париж. Собирание коллекции

В 1902 г. при содействии Б. Беренсона Стайны познакомились с Полем Сезанном и Амбруазом Волларом. В 1903 г. брат и сестра поселились в двухкомнатной квартире с примыкающей студией около Люксембургского сада на улице Флёрюс, где проживали до 1914 г. Коллекция Стайнов берет свое начало в 1904 г., когда у Воллара были приобретены «Подсолнухи» и «Три таитянки» П. Гогена , «Купальщицы» Сезанна и две работы Ренуара . В 1905-1906 гг. коллекция продолжила пополняться работами Сезанна, Матисса , Пикассо , Делакруа , Тулуз-Лотрека , Домье , Бонна и др. Стайны также приобретали работы современных авторов для сестер Коун из Балтимора и своего старшего брата Майкла, спонсировавшего их арт-деятельность.

Довольно быстро квартира Стайнов превратилась в одно из ключевых мест парижской художественной жизни. Среди наиболее частых гостей и друзей Гертруды был Пабло Пикассо, под влиянием которого Стайн увлеклась кубизмом . Там же постепенно сложился своеобразный литературный кружок молодых англоязычных писателей, американцев, эмигрировавших в Европу. Посещавший квартиру Стайнов Э. Хемингуэй утверждал, что Гертруде принадлежит авторство термина «потерянное поколение». Образ молодого человека, «потерявшего себя» после войны, переживающего тяжелый душевный кризис был впоследствии отражен в работах Т. Элиота, Ф.С. Фицджеральда, Э.М. Ремарка и Э. Хемингуэя.

Литературная карьера

В 1913 г. Лео Стайн перебрался в Италию, в 1914 г. коллекция произведений изобразительного искусства была разделена. Гертруда стала уделять больше внимания своей литературной деятельности. Критики отмечают, что Стайн в работе с текстом использовала метод Сезанна. Для художника необходимым условием было заполнение и внимание ко всему пространству на холсте. Гертруда также работает с текстом: «она использовала текст как поле, где каждый элемент имел то же значение, что и другой». В основе ее конструкций лежала идея равенства всех элементов.

Первые литературные опыты Стайн в Париже отсылали к ее студенческому опыту. В 1911 г. были опубликованы «Три жизни», на которыми она работала в 1905-1906 гг. Это произведение было вдохновлено портретом жены Сезанна, находившимся в коллекции Гертруды. В этот же период она работала над экспериментальным «Становлением американцев» (1925). Несмотря на новаторские формы, ориентированные на европейский авангард, соединение кубистической структуры ее прозы с американским колоритом не принесли должного внимания публики. Широкое признание получил лишь автобиографический роман «Автобиография Алисы Б. Токлас» (1933). Этот портрет Парижа, его интеллектуальной и художественной среды довоенного времени, написанный живым остроумным языком от лица подруги Стайн, на протяжении многих лет исполнявшей обязанности редактора и взявшей на себя все хозяйственные заботы, принес Гертруде признание и известность.

В 1934-1935 гг. посетила с писательским туром США. В 1940-е работала над переводами «Автобиографии» на другие языки, вела публицистическую деятельность. Скончалась 27 июля 1946 г. после операции по удалению рака желудка.