СТАВРОВСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

Из дворян Екатеринославской губернии. Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус. 25.8.1863 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 20.7.1864 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 21.1.1865 получил звание портупей-юнкера. 7.8.1865 окончил училище и произведен в подпоручики с назначением во 2-ю резервную конно-артиллерийскую бригаду. 29.3.1867 произведен в поручики. 30.9.1869 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 5.12.1870 произведен в штабс-капитаны. 16.4.1872 окончил академию по 1-му разряду, произведен в капитаны за отличные успехи в науках, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Петербургский военный округ. 25.7.1873 назначен старшим адъютантом штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии с переводом в Генеральный штаб. 15.10.1876 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе войск Гвардии и Петербургского военного округа. 21.3.1877 произведен в подполковники с утверждением в должности. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг., состоял при штабе Гвардейского корпуса. 16.7.1878 произведен в полковники за боевые отличия (со старшинством с 3.1.1878). С 18.1.1879 по 5.1.1880 и с 3.4.1880 по 23.7.1880 и. д. начальника штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. 14.10.1880 назначен и. д. начальника штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. 25.8.1882 утвержден в должности. 6.7.1888 назначен командиром 7-го драгунского Новороссийского полка. 27.5.1891 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба Ковенской крепости. 10.7.1891 назначен начальником штаба 7-го армейского корпуса. 8.6.1892 назначен начальником штаба 4-го армейского корпуса. 20.11.1893 назначен начальником штаба Отдельного корпуса пограничной стражи. 10.5.1899 назначен военный губернатором и командующим войсками в Уральской области и наказным атаманом Уральского казачьего войска. 4.5.1905. 6.12.1899 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 4.5.1905 назначен членом Военного совета. 6.12.1907 произведен в генералы от кавалерии за отличие по службе. 27.6.1914 выехал в отпуск в Германию. 21.7.1914 был задержан в Берлине как военнопленный. Освобожден германскими властями. 18.2.1915 прибыл в Россию. 8.9.1917 уволен в отпуск на два месяца для лечения болезни. 18.11.1917 вновь уволен в отпуск на два месяца с 14.11.1917. 10.9.1918 уволен со службы с пенсией с 21.3.1918. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь отставного поручика Мария Федоровна (урожденная Центилович). Дети: Анна (р. 1881), Ольга (р. 1883).