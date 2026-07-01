СТАВРОПОЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве расположен в историческом центре города Ставрополя в здании бывших торговых рядов, построенных в 1873 году по проекту архитектора П.К. Никифорова.

История музея началась в день его учреждения Ставропольским губернским статистическим комитетом 24 февраля 1905 года. Основу музея составили археологические и этнографические коллекции известного общественного деятеля, краеведа, этнографа и археолога Григория Николаевича Прозрителева (1849-1933 годы).

В 1927 году музей Северного Кавказа объединился с музеем учебных наглядных пособий Георгия Константиновича Праве (1862-1925 годы). Ставропольский музей наглядных пособий имел всероссийскую известность наряду с аналогичными музеями Петербурга, Москвы и Казани. В состав коллекций музея входили приборы, действующие модели, красочные тематические иллюстрации по физике, химии, географии, геологии, ботанике, зоологии, анатомии и другим наукам.

В дальнейшем фонды музея не раз еще пополнялись интересными и ценными коллекциями. В настоящее время в фондах и экспозиции музея хранится и экспонируется более 300 тысяч музейных предметов. На мировом уровне оценивается палеонтологическая коллекция и ее раритеты: уникальные скелеты кита-цетотерия, южного слона, носорога-эласмотерия.

В области естественной истории большой научный интерес представляют ботаническая, энтомологическая, зоологическая и минералогическая коллекции. Значительный удельный вес занимает археологическая коллекция. Выделяются коллекции оружия, учебных наглядных пособий, по нумизматике, картографии, этнографии, плакату. Около 40% музейного фонда составляет фотодокументальный архив, довольно полно отражающий прежде всего историю XX века.

В состав Ставропольского государственного музея-заповедника входят также Картинная галерея пейзажей заслуженного художника России Павла Моисеевича Гречишкина, отдел истории казачества в Ставропольском краевом казачьем центре, музей-усадьба художника-академиста В.И. Смирнова с мемориалом К.Л. Хетагурова и уникальный археологический и природный музей-заповедник «Татарское городище».

С 1 января 2012 года музей приобрел статус государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве». На 1 января 2013 года основной фонд насчитывает 244890 единиц, научно-вспомогательный - 62945 единиц хранения.

Иллюстрации:

Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.