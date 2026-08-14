СТАВРОГРАФИЯ

Вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением истории и иконографии креста.

Интерес к крестам как историческим источникам бытовал в российской науке еще в начале XIX века, однако принято считать, что ставрография в России сформировалась в середине XIX века.

Ставрография тесно связана с искусствоведением, однако кроме развития ставрографии в искусствоведческой плоскости стоит отметить и историческое направление исследований науки о кресте. В исторической науке ставрографию можно рассматривать как составную часть церковной археологии.

Интерес к описанию и первые попытки анализа крестов как исторического источника появляются в первой половине XIX века. Тогда в некоторых изданиях печатаются отдельные описания и художественные воспроизведения особо почитаемых и редких крестов. В статьях Петра Кеппена «О Рогволдовом камне и двинских надписях» и Козьмы Аверина «О крестах в Зарайске» 1822 и 1826 годов авторами была сделана первая попытка рассмотреть изображения древних крестов с исторической и эпиграфической точки зрения.

Одним из исследовательских направлений XIX века было изучение церковных преданий о Животворящем древе Креста Христова, выявление и публикация сказаний о явленных и чудотворных крестах. Во второй половине XIX века появляется несколько принципиально важных статей архимандрита Макария, которые и положили начало ставрографии как науки. Речь идет о статье 1859 года «О древних титлах на крестах и на их изображениях», в которой автор анализирует монограммы на древних новгородских крестах и приходит к выводу о появлении надписи «Црь Слвы Iсъ Хс Нкa» на русских крестах уже с XII века, и статье 1860 года «О форме крестов на главах храмов и колоколен».

Так как уже к началу XX века многие кресты, отмеченные Макарием, исчезли, его работы являются уникальным источником сведений об этих памятниках. И хотя большая часть данных белокаменных крестов Новгорода не сохранилась, мы можем говорить о том, что это одна из многочисленных групп памятников духовной культуры Средневековья.

В конце XIX века издается работа М.Н. Сперанского, посвященная моравским поклонным крестам. По мнению исследователя, постановка каменных крестов является традицией, присущей еще западным славянам, в частности, такие кресты устанавливались в большом количестве в Моравии.

В начале XX века почти одновременно выходят две работы, посвященные комплексному изучению каменных крестов — исследования А.А. Спицына и И.А. Шляпкина. А.А. Спицын своей задачей считал постановку проблемы с археологической точки зрения и выделил три основных вопроса: о происхождении обычая устанавливать каменные кресты, происхождении частных форм крестов и причинах «расцвета» данных памятников именно в Новгородской земле. И.А. Шляпкин рассмотрел более широкий круг вопросов. Он стремился показать наличие связи между намогильными крестами и предшествующими им погребальными сооружениями — саркофагами и голубцами , выделил по форме лопастей 9 типов каменных крестов и провел сравнительный анализ форм каменных и деревянных крестов, а также крестов-тельников с изображениями крестов на печатях, монетах и с крестами-граффити новгородских церквей для выявления наиболее древней формы креста. Также И.А. Шляпкин обратился к проблеме происхождения и назначения закладных крестов «в круге» и пришел к выводу, что данные памятники появились в Новгороде «благодаря юго-славянскому влиянию» как «особый тип обетного креста».

Говоря о развитии ставрографии, необходимо отметить, что в постреволюционный период на долгие годы были прекращены какие-либо научные исследования в этой области. В 1920–50-е годы оставалось лишь одно направление в науке, в рамках которого можно было писать о крестах. Это так называемое «неоязычество», возникшее еще в эпоху модерна.

В 1960–80-е годы в свет начали выходить работы историков и археологов, в которых большое место отводилось атрибуции крестов.

Важной вехой в развитии науки стала статья М. И. Мильчика на тему деревянных крестов Русского Севера, опубликованная в 1974 году в журнале «Декоративное искусство СССР».

Современная историография проходит период подъема. Ставросы активно изучаются историками и искусствоведами. Ряд современных работ К.А. Щедриной, Г.А. Романовой, В.Г. Пуцко и многих других, опубликован в трехтомном «Ставрографическом сборнике» под редакцией С.В. Гнутовой, А.В. Святославского и А.А. Трошина.