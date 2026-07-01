СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ - высший орган стратегического руководства Советскими Вооруженными Силами во время войны.

Образована в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 23 июня 1941 года и вначале именовалась Ставкой Главного Командования. В нее вошли: нарком обороны Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко (председатель), начальник Генерального штаба генерал армии Г.К. Жуков, Председатель Совнаркома СССР И.В. Сталин, его первый заместитель В.М. Молотов, маршалы К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный и нарком военно-морского флота Н.Г. Кузнецов.

10 июля 1941 года преобразована в Ставку Верховного Командования, и в ее состав введен Б.М. Шапошников. После того как И.В. Сталин 8 августа 1941 года стал Верховным Главнокомандующим, Ставка стала называться Ставкой Верховного Главнокомандования (ВГК). В годы войны несколько раз реформировалась, в соответствии с решавшимися задачами ее состав менялся, пополнялся видными государственными и военными деятелями.

В середине февраля 1945 года членами Ставки ВГК были: И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский, А.И. Антонов, Н.А. Булганин, Н.Г. Кузнецов. Ставка ВГК давала принципиальную оценку военно-политической и стратегической обстановке в связи с ситуацией, сложившейся на фронтах; принимала стратегические и оперативно-стратегические решения по ведению боевых операций, создавала для их проведения группировки войск; решала вопросы взаимодействия групп фронтов, фронтов и отдельных армий, между действующей армией и партизанами. В компетенцию Ставки входили вопросы создания и подготовки стратегических резервов, материально-технического обеспечения войск и многие другие, более частные вопросы, касавшиеся организации военных операций. Подготовкой рекомендаций по стратегическому руководству войсками, рассматривавшихся и утверждавшихся Ставкой, ведал подчиненный ей Генеральный штаб. Он превратился в рабочий орган Ставки: поставлял нужную информацию, обрабатывал ее и готовил предложения, на основе которых Ставка давала свои директивы. Подготовка предложений о проведении военных кампаний, стратегических операций и обсуждение их на заседаниях Ставки осуществлялись в тесном контакте с командующими фронтами, крупными военачальниками, государственными и партийными деятелями, руководителями важнейших наркоматов (решавших проблемы материального обеспечения войск). Утверждая планы операций, ставя войскам стратегические задачи и обеспечивая их необходимыми людскими и материальными силами и ресурсами, Ставка непосредственно руководила фронтами, флотами, авиацией дальнего действия. Связь с ними Ставки ВГК и Генштаба осуществлялась как техническими средствами, так и посредством личных контактов. Командующие фронтами (флотами) вызывались на заседания Ставки; ее же собственные представители — Г.К. Жуков, А.М. Василевский, С.К. Тимошенко, Н.Г. Кузнецов и др.— неоднократно выезжали к месту боевых действий для оказания непосредственной помощи в руководстве операциями, контроля за их подготовкой и проведением, решения вопросов координации усилий крупных соединений. Ставка, опираясь на Центральный штаб партизанского движения, осуществляла стратегическое руководство действиями народных мстителей в тылу врага. Тесно увязывая решение задач вооруженной борьбы советского народа с достижением военно-политических и стратегических целей в войне, она осуществляла свою работу в тесном взаимодействии с Политбюро ЦК ВКП(б) и Государственным Комитетом Обороны.

Говоря о стиле работы Ставки, А.М. Василевский вспоминал: «Понимать под Ставкой орган, постоянно заседавший в буквальном смысле этого слова при Верховном Главнокомандующем в том составе, в каком он был утвержден, нельзя. Ведь большинство ее членов выполняли одновременно ответственные обязанности, часто находясь далеко за пределами Москвы, главным образом на фронте... Но вот что было постоянно: каждый из членов Ставки держал с Верховным Главнокомандующим связь».

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная: Генштаб в годы Великой Отечественной войны: Док. и материалы 1941 г. Т.23 (12‑1). М., 1997;.

Русский архив: Великая Отечественная: Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны: Документы и материалы 1944‑1945 гг. Т.23(12‑4). М., 2001.

© Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015