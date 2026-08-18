СТАСЮЛЕВИЧ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

Русский историк, профессор, публицист, издатель, общественно-политический деятель.

Происходил из обедневших дворян, сын врача. В 1837 г. был зачислен в четвертую (Ларинскую) гимназию в Петербурге, где обучался бесплатно из уважения к бедственному положению семьи. В 1843-1847 гг. учился на историко-филологическом отделении философского факультета Петербургского университета по специальности античная история. В 1849 г. Стасюлевич защитил магистерскую диссертацию на тему «Афинская игемония», а в 1851 г. докторскую «Ликург Афинский».

В 1847-1853 гг. преподавал в Ларинской гимназии, в 1852-1856 гг. в Патриотическом институте - учебном заведении для осиротевших офицерских дочерей находящемся в ведении великой княгини Марии Николаевны, которая пригласила Стасюлевича обучать своих детей Марию Максимилиановну и Николая Максимилиановича Лейхтенбергского. В 1852 г. стал доцентом, а в 1858 г. профессором кафедры всеобщей истории Петербургского университета. В сфере его научных интересов античность и история средневековой Европы.

Большое влияние на становление Стасюлевича как профессора и общественно-политического деятеля оказала заграничная командировка 1856-1858 гг., во время которой он познакомился с особенностями университетского преподавания истории в Италии, Франции, Англии, Германии, а также с общественно-политическим строем этих государств. В крупнейших университетах Европы он слушал лекции Э.-Р.Л. Лабулэ, Ф. Гизо, Ж. Мишле, Л. фон Ранке, К. Фишера, И.Г. Дройзена, Ф.К. Шлоссера и сумел лично познакомиться с некоторыми из них. Он был сторонником идеи неизбежности исторического прогресса. Идеалом государственного устройства для Стасюлевича были Англия и США, где не стеснялась гражданская инициатива.

Он был известен в прогрессивных домах Петербурга своими лекциями, во многих домах давал частные уроки. На одной из своих учениц Любови Иосифовне Утиной, дочери купца миллионера И.О. Утина Стасюлевич женился в 1859 г. Детей в этом браке не было, вместе они прожили 52 года.

В 1860 г. Стасюлевич был приглашен в императорскую семью в качестве преподавателя всеобщей истории наследнику престола Николаю Александровичу (1843-1865). Однако в 1862 г. он был признан неблагонадежным и удален от наследника.

В октябре 1861 г. в связи со студенческими волнениями и в знак протеста против действий правительства он вышел в отставку, вместе с профессорами К.Д. Кавелиным, А.Н. Пыпиным, В.Д. Спасовичем и Б.И. Утиным, как и он выступавшими за демократизацию высшего образования. Никому из них больше не было позволено вернуться к преподавательской работе.

С 1862 по 1866 гг. состоял членом ученого комитета министерства народного просвещения по предмету всеобщей истории, после чего окончательно оставил государственную службу.

В 1862-1865 гг. Стасюлевич составил и опубликовал трехтомную хрестоматию «История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых», выдержавшую четыре переиздания до 1917 г. и до сих пор не утратившую свою актуальность. В 1866 г. он издал монографию «Опыт исторического обзора главных систем философии истории».

Наибольшую известность Стасюлевич получил как публицист и издатель. После закона от 6 апреля 1865 г., отменившего для столичных периодических изданий предварительную цензуру он получил разрешение основать новый журнал, названный им «Вестник Европы» (выходил с 1866 по 1918 гг.), в память Н.М. Карамзина, издававшего с 1802 г. журнал с таким же названием. Редактором «Вестника Европы», ставшего одним из самых читаемых и долговечных периодических изданий в дореволюционной России, Стасюлевич состоял до 1908 г. У истоков журнала стояли четверо профессоров ушедших одновременно с ним из Петербургского университета, известный историк Н.И. Костомаров, один из старейших профессоров Петербургского университета, литератор, издатель «Современника» и друг А.С. Пушкина П.А. Плетнев. С первого года издания до самой своей смерти в журнале принимал участие историк С.М. Соловьев. В «Вестнике Европы» публиковались И.С. Тургенев, А.К. Толстой, И.А. Гончаров, Л.З. Слонимский, В.С. Соловьев, А.Ф. Кони. Среди его иностранных корреспондентов был Э. Золя. Программа журнала состояла во всесторонней европеизации России и превращении ее в конституционную монархию.

В 1872 г. Стасюлевичем была куплена типография, которая под его руководством постепенно превратилась в одно из крупнейших, процветающих и долговечных полиграфических предприятий дореволюционной России. В типографии Стасюлевича были объединены книгоиздательское дело, а также книготорговое предприятие, занимавшееся распространением художественной, общественно-политической, научной и учебной литературы. Он был не только издателем, но и редактором всех своих изданий. Стасюлевич был инициатором создания серии «Русская библиотека» - доступного по цене издания избранных произведений выдающихся русских писателей ХIХ в. Эта издательская акция имела широкий общественный резонанс. В «Русской библиотеке» вышли произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина.

В 1881 г. для более тесной связи журнала с читателями Стасюлевич попробовал издавать еженедельную газету «Порядок», однако после гибели Александра II она была запрещена, просуществовав лишь один год. На назначение графа Д.А. Толстого министром внутренних дел Стасюлевич отреагировал брошюрой «Черный передел реформ императора Александра II», которая была издана анонимно в 1882 г. в Берлине.

С 1881 г. Стасюлевич состоял гласным санкт-петербургской городской думы. По поручению думы, он в 1883 г. составил исторический очерк деятельности думы за первое десятилетие. В 1883 г. был избран товарищем городского головы, однако не был утвержден в этом звании министром внутренних дел. В том же году Стасюлевич был избран председателем исполнительной комиссии по надзору за водоснабжением. В 1890-1900 гг. избирался председателем Петербургской городской комиссии по народному образованию, членом которой состоял с 1884 г. В 1900 г. из-за разногласий с новым городским головой Стасюлевич сложил с себя звание председателя училищной комиссии, оставшись ее членом. В 1909 г., по случаю двадцатипятилетия деятельности Стасюлевича в комиссии по народному образованию, городская дума поднесла ему звание почетного гражданина города Петербурга. С 1887 по 1899 гг. он состоял почетным мировым судьей Санкт-Петербурга.

В период революции 1905 г. члены редакции «Вестника Европы» выступили организаторами Партии демократических реформ. С конца 1890-х гг. Стасюлевич стал терять зрение, что вынудило его в 1908 г. передать редакцию журнала М.М. Ковалевскому и К.К. Арсеньеву. Последний номер «Вестника Европы» вышел в начале 1918 г.

Стасюлевич умер 21 января 1911 г. в Петербурге и был похоронен на Васильевском острове в приделе «Утоли Моя Печали» Воскресенской церкви на Смоленском кладбище.