СТАСОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский музыкальный и художественный критик, историк искусства, библиотекарь, архивист.

Первые шаги

Родился в семье архитектора Василия Петровича Стасова . С 1836 по 1843 г. получал образование в Императорском училище правоведения, после которого поступил на службу в Сенат: сначала в Межевой департамент, в 1848 г. в Департамент герольдии, а в 1850 г. в Департамент юстиции. Параллельно со службой начал публиковать литературно-критические статьи, с 1847 г. из-под его пера выходят первые работы в «Отечественных записках», посвященные живописи, музыке, скульптуре и архитектуре, вскоре он стал работать в отделе иностранной литературы журнала. В 1848 г. проходил по делу петрашевцев, был арестован и заключён в Петропавловскую крепость. В 1851 г. вышел в отставку с государственной службы. Стал личным секретарем уральского промышленника А.Н. Демидова, уехал за границу в его имение в Сан-Донато близ Флоренции для обустройства личной библиотеки мецената. Там сблизился с русскими художниками и архитекторами, находившимися на стажировке в Италии. Кроме Италии он посетил Великобританию, Францию, Швейцарию.

Литературный критик и деятель культуры

В мае 1854 г. в связи с Крымской войной вернулся в Россию, где принял самое деятельное участие в культурной жизни страны того времени: при его непосредственном участии появилось знаменитое объединение композиторов, т.н. «Могучая кучка» . В 60-х гг. Стасов принимал активное участие в поддержке и популяризации деятельности художников, входивших в «Товарищество передвижных выставок» . В 1856 г. директор Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге барон М. А. Корф пригласил Стасова в комиссию для проведения работы по сбору документов по истории правления Николая I . Тот преуспел на этом поприще и написал на основе документов ряд исторических трудов, вошедших в личную коллекцию императора Александра II . В это же время стал редактором «Известий Русского археологического общества» и секретарем этнографического отдела Древнехристианского музея при Академии художеств . В ноябре 1872 г. получил штатную должность библиотекаря, заведовал Художественным отделом вплоть до своей смерти. По мнению Стасова, библиотека должна была служить просвещению народа, привлекать людей с помощью выставок и различных мероприятий, он активно боролся за предоставление бесплатного доступа всем читателям. При этом отказывался от возможного повышения: ему предлагали пост и вице-директора и директора библиотеки. Несмотря на увлеченность делами библиотеки, Стасов продолжал участвовать и в культурной жизни: оказывал различную помощь художникам и композиторам (в том числе подсказывал сюжеты и темы для произведений, принимал участие в оформлении костюмов для постановок и т.д.), сделал немало для сбора рукописного наследия русских и иностранных композиторов. Заслуженно считался одним из наиболее известных критиков, за что получил прозвища «Неистовый Стасов», «Труба Иерихонская» и т.д. Им было написано множество биографических работ, посвященных деятелям современной русской культуры. В тоже время Стасов был одним из первых в России, кто обратил внимание на фотодокументы и начал их собирать для нужд библиотеки.Одним из фундаментальных трудов В.В. Стасова стал альбом «Славянский и восточный орнамент» - результат его многолетних научных изысканий в области культуры Востока и ее влияния на русское искусство. В 1900 г. стал почётным членом Санкт-Петербургской Академии наук по разряду изящной словесности. Сыграл важную роль в решении о формировании этнографического отдела Русского музея императора Александра III и его концепции. В фонды должны были войти материалы не только по истории и культуре русского народа, но и всех народов Российской империи. Сам он сделал немало и для создания и пополнения будущей коллекции этнографического отдела.