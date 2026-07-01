СТАСОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Русский архитектор. Представитель стиля русский ампир.

Биография

Происходил из дворян. Отец – Петр Федорович Стасов, подканцелярист. Мать – Анна Антипьевна Приклонская.

Обучался в гимназии при Московском университете , после чего в 1783 году начал работать чертежником в Экспедиции архитектурных дел. В 1794 году проходил службу в Преображенском полку . Через год поступил в Департамент герольдии. С 1797-го был коллежским секретарем Главной соляной конторы. Тогда же по приказу московского обер-полицмейстера создал проект гостиниц на въездах в город, который был одобрен императором Павлом .

В 1802-1807 годах Стасов путешествовал по Европе. В 1808 году получил диплом знаменитой Академии Св. Луки в Риме. Через три года стал академиком Академии художеств за проект памятника погибшим в Полтавском сражении . Стасов также работал в петербургском Комитете строений и гидравлических работ.

В 1817 году Василий Петрович женился на Марии Абрамовне Сучковой. В браке было восемь детей: Николай, Александр, Владимир (известный впоследствии художественный и музыкальный критик), Дмитрий (известный юрист), Софья, Надежда (знаменитая деятельница женского образования в России), Борис, Ольга.

Скончался зодчий в 1848 году. Похоронен на кладбище Александро-Невской лавры .

Творчество

Василий Петрович Стасов был ярким представителем позднего классицизма, также называемого русским ампиром.

Одной из наиболее ранних его работ стал Александро-Невский собор в Саратове (1815). В следующем году он возвел церковь Рождества Христова в с. Истье Рязанской губернии для А.П. Хлебниковой-Полторацкой. В 1816-1819 годах Стасов создал одно из своих самых ярких ранних произведений – казармы Павловского полка на Марсовом поле. Одновременно он строил конюшни на Конюшенной площади и набережной Мойки (1816-1823). В то же время архитектор работал над комплексами Петербургской Академии наук, Ямского рынка (1817-1819). Ему также принадлежат здания соборов Измайловского (1827-1835) и Преображенского (1827-1829) полков, Нарвские триумфальные ворота (1827-1834), ворота Московской заставы в Петербурге (1834-1838).

Кроме того, Стасов занимался оформлением внутренних убранств царскосельских дворцов, постройкой московского Провиантского склада (1821-1835), реконструкцией резиденции генерал-губернатора Вильны (1824-1832) и др.