СТАРОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

Русский архитектор, работавший в стиле классицизма .

Биография

Отец - дьякон. В 1755-1756 гг. проходил обучение в гимназии при Московском университете , затем - при Академии наук в Санкт-Петербурге. В 1758-1762 гг. обучался в Академии художеств у известных архитекторов Ж.Б. Валлен-Деламота и А.Ф. Кокоринова . Следующие шесть лет провел в путешествиях по Европе, где старался дополнить свое образование.

В 1769 г. стал академиком, спроектировав Кадетский корпус. В следующем году уже был профессором.

В 1771 г. женился на Наталье Григорьевне Демидовой, дочери знаменитого мецената.

В 1772-1774 гг. занимал должность главного архитектора «Комиссии о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы». В 1794 г. стал адъюнкт-ректором Академии художеств.

Зодчий скончался в 1808 г. в Петербурге. Похоронен при Александро-Невской лавр е.

Творчество

Архитектор бы автором множества проектов в Петербурге, первопрестольной и ее окрестностей, на юге страны.

Один из первых касался усадьбы Никольское-Гагарино. Ее главное строение, соединявшееся оградами из камня с флигелями, окружал парадный двор. Над средним залом (одним из трех) нижнего этажа помещалась терраса. Стены залов были рустованы, на верхнем этаже они разделялись панно и лопатками.

В 1780-е гг. Старов возводит свои крупнейшие сооружения. Среди них Таврический дворец (1783-1789), городская усадьба Г.А. Потемкина , которая предназначалась для праздничных приемов. Двухэтажный корпус дворца с шестиколонным портиком, увенчанным куполом на невысоком барабане, обрамлялся парадным двором, от него шли флигели. Композиционный центр корпуса составил зал-галерея, который разделил строение на две части. В творчестве зодчего дворец демонстрирует обращение к более строгому стилю. Стены в основном оставлены гладкими. Строгий дорический орден главенствует во всем сооружении. Внутреннее решение дворца было задумано грандиозно. Старов развил здесь мотив открытых колоннад и перспектив, видимых в просветах между колоннами. Само убранство поражало своим богатством. Во дворце располагались Картинный и Китайский залы, Гобеленовая гостиная, Диванная и др.

В 1785-1789 гг. Иван Егорович занимался возведением дворца в Пелле под Санкт-Петербургом. Он должен был составлять комплекс павильонов, галерей и колоннад, однако строительство было прекращено.

С 1783 по 1790 год Старов строил замок в Островках - усадьбе Григория Потемкина на невских берегах. Здесь он применил замковые формы с башнями, зубцами и ассиметричным планом, которые сочетались с классически лаконичными стенами.

Для Потемкина зодчий также создал дворцы в Кричеве (1778-1787) и Екатеринославе (1787-1789).

Помимо дворцов и усадеб архитектор возводил и храмы. В Александро-Невской лавре он возвел Троицкий собор (1776-1790) и надвратную церковь (1783-1785), Свято-Преображенскую церковь в с. Спасское Бобрики (1778), Софийский собор недалеко от Царского села (1782-1788), Воскресенскую церковь на Волковом кладбище (1782-1785), Екатерининский собор в Херсоне (1786).