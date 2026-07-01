СТАРОЧЕРКАССКИЙ МУЗЕЙ

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник.

В апреле 1918 года установилась советская власть на Дону. Среди других структур управления народной власти был создан областной Донской комитет по охране памятников истории и старины, которому было поручено обследовать станицы Донской области, с целью выявления памятников, памятных мест и культурных ценностей, для того, чтобы взять их под государственную охрану.

Комиссия из представительных лиц обследовала несколько древних станиц области, среди которых была и станица Старочеркасская, которая выделялась особенно своими памятниками жилой и культовой архитектуры XVIII века, богатой историей, как бывшая столица донских казаков с 1644 по 1805 годы.

На основе акта этой комиссии первого марта 1921 года было принято решение об организации музея имени Степана Разина в станице Старочеркасской, где, по преданию, родился Степан Разин, был убит Кондратий Булавин и неоднократно бывал Пугачев . С 1января 1957 года Старочеркасский музей имени Степана Разина упраздняется как самостоятельная административная единица, и он становится филиалом музея истории донского казачества Новочеркасска.

Новую страницу в историю Старочеркасского музея вписал М.А.Шолохов. Летом 1970 года, на областном уровне велась подготовка к празднованию 400-летия образования Войска Донского и Черкасска. Многие старожилы помнят день, когда в составе одной из делегаций в станицу прибыл М.А. Шолохов.

Осмотрел станицу, посетил музей. И вот уже 19 июня 1970 года было отправлено письмо председателю Совета Министров РСФСР Г.И. Воронову: «Дорогой Геннадий Иванович, одновременно с этим письмом, посылаю письмо и Л.И.Брежневу, в котором прошу Политбюро ЦК КПСС рассмотреть вопрос о возможности как-то отметить наступающее в текущем году 400-летие Донского казачества… Дон дал России Ермака, Пугачева, Разина, Булавина и многих других славных сынов… В отношении станицы Старочеркасской надо что-то делать… Почему бы Вам Геннадий Иванович не послать в Старочеркасск авторитетную комиссию историков, которая установила бы, какие объекты и ценности нуждаются в реставрации и сохранности…».

В октябре того же года в станицу Старочеркасскую прибыла авторитетная Госкомиссия, которая определила памятники и памятные места Старочеркасской и, на основании акта этой комиссии и ходатайства М.А.Шолохова, 30декабря 1970 года вышло постановление за № 726 «О создании на территории станицы Старочеркасской историко-архитектурного музея-заповедника».

В 1971 году на базе памятников истории и архитектуры, взятых под государственную охрану были созданы Ростовские научно-реставрационные мастерские. За 15 лет, благодаря созданию музея, были отреставрированы такие уникальные памятники как: Войсковой Воскресенский собор с уникальным иконостасом сер. XVIII века, соборная колокольня, дворец атаманов Ефремовых, атаманская кухня, здание монастырской гостиницы, дом торговых казаков Жученковых, дом К. Булавина, церкви Петра и Павла, Донской Божией Матери и Ратненская.

Сейчас ежегодно выставки и памятники Старочеркасского музея посещает до 200 тысяч российских туристов и гостей, из более чем 60 страны мира, в том числе из далеких Австралии, Новой Зеландии и США , туманного Альбиона, Франции , Германии, Турции и других стран мира. Для посетителей ежедневно открыто пять экспозиций, которые отражают жизнь донских казаков, их быт, обычаи и культуру.

Иллюстрации:

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник.