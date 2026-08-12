СТАРОЧЕХИ

Старочéхи ( чеш. staročeši; официальное название Чешская национальная партия, чеш. Česká národní strana) — политическая партия Чехии. Основана в 1860 в период либерализации политических отношений в Австрийской империи. Опиралась на среднюю и мелкую буржуазию, зажиточное крестьянство и интеллигенцию чешских земель. Партию поддерживало автономистски настроенное дворянство. Лидерами партии стали Ф. Палацкий и Ф. Ригер. Печатные органы — «Národni listy», «Hlas národa» и др. Основываясь на концепции «чешского государственного права», партия выступала за автономию земель чешской короны в рамках монархии Габсбургов, за соблюдение национальных и гражданских прав чехов, расширение их представительства в рейхсрате (парламенте). Не соглашаясь с политикой правительства, партия с 1863 придерживалась тактики пассивного сопротивления, отказываясь вой­ти в рейхсрат. В 1867 члены партии резко выступили против заключения австро-венгерского соглашения и создания Австро-Венгрии . С. получили свое название после выделения в 1874 из состава партии оппозиционного крыла «младочехов». С 1879 возобновили участие в работе рейхсрата, сотрудничая с консервативным правительством Э. Тааффе, которое пыталось решить чешский вопрос, вводя закон о равноправии языков и продвигая так называемые Пунктации (чешско-немецкое соглашение о создании раздельных судебных округов и земских органов власти в зависимости от преобладания на территории чешского или немецкого населения). После провала Пунктаций, потерпев поражение на выборах 1891, С. утратили политическое влияние. В 1918 они вошли в партию Чешской государственно-правовой демократии (с 1919 — Национально-демократическая партия).

Лит. : Malíŕ J. Staročeši a mladočeši v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Brno, 1998. Е. В. Котова.