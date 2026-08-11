СТАРКОВА Надежда Юрьевна
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков, декан исторического факультета Удмуртского государственного университета.
Родилась 04.03.1961. Окончила Удмуртский государственный университет в 1983 г.
Кандидатская диссертация: Мессенские войны и их роль в становлении и развитии Спартанского полиса (МГУ, 1994).
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков, декан исторического факультета Удмуртского государственного университета.
Область научных интересов:
История становления и развития Спартанского полиса и его особенности, внешнеполитическая деятельность Спарты как руководителя Пелопоннесского союза.
Сочинения:
Пелопоннесская война в оценке немецкой историографии // Российско-германские культурные связи: Материалы Международной научной конференции. Н. Новгород, 1999;
Пелопонесская война в оценке немецкой историографии // Российско-германские культурные связи: Материалы Международной научной конференции. Н. Новгород, 1999;
Использование эпиграфических материалов Венской шк. П. Зиверта для реконструкции греческих древностей // Проблемы межкультурных коммуникаций: Материалы Международной научной конференции. Н. Новгород, 2000;
Пелопоннесский союз в оценке современной зарубежной историографии // Μνημα: Сб. науч. тр, посвященный памяти профессора Владимира Даниловича Жигунина. Казань, 2002;
Притяжение древней Спарты: Учеб. пособ. по курсу «источниковедение и историография античности» Ч.1-2. Ижевск, 2002;
Начало Коринфской войны как проявление кризиса союзнических отношений в Пелопоннесской лиге // Историк и его дело. Специальный выпуск к 85-летию проф. В.Е. Майера. Ижевск, 2003.