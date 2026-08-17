СТАРЕВИЧ ВЛАДИСЛАВ

Творческая судьба Владислава Старевича показательна для многих русских мультипликаторов. Родившийся в Москве в польской семье, проведший детство в Каунасе (Литва) и Дерпте (ныне Тарту, Эстония) он вырос в мультикультурной среде, что не могло не сказаться впоследствии на стилистике его фильмов. Увлеченный энтузиаст-энтомолог, чиновник казенного ведомства в Ковно (Каунасе), он был известен в своем городе как неутомимый выдумщик, неоднократный победитель конкурса карнавальных костюмов, фотограф и художник-карикатурист. Узнав об этом, Александр Ханжонков, первый русских кинопродюсер, пригласил его в 1911 году в Москву и предложил попробовать свои силы в кино.

Старевич решил было сделать научный фильм о развитии головастиков, но покадровая съемка не годилась для подвижных живых организмов. Тогда ему и пришла в голову мысль заменить живой объект чучелом, или куклой. Невероятное трудолюбие, талант художника и умение обращаться с техникой помогли ему в течение одного (1912) года выпустить несколько фильмов – «Прекрасная Люканида» («Битва усачей и рогачей»), «Месть кинематографического оператора», «Авиационная неделя насекомых», «Рождество обитателей леса». Все свои фильмы он создавал практически в одиночку (ассистировали ему иногда только члены его семьи), и для тех, кто знаком с кропотливейшим трудом мультипликатора, это представляется почти невозможным.

Филигранное мастерство, непревзойденная точность и выразительность движения, острый юмор и умение спародировать наиболее расхожие штампы игрового кино своего времени поражают как профессионалов, так и простых зрителей до сих пор, а тогда, в начале 1910-х годов, восторгу не только российской, но также европейской и американской публики не было предела.

Посетители кинотеатров были настолько не готовы к тому, что им было показано на экране (а постоянными персонажами фильмов Старевича были насекомые – жуки, стрекозы, кузнечики, а также лягушки), что это вызвало предположения, будто Старевичу удалось добиться выдающихся успехов в их дрессировке!

Владислав Старевич заслуженно считается изобретателем объемной (или кукольной) мультипликации.

Но тогда никому еще не приходило в голову, что рождается новый вид кино. Опыты Старевича рассматривались, скорее, как изобретательный операторский трюк. Повод к этому давал и сам Старевич, охотно участвуя в съемке игровых и научно-популярных фильмов как оператор и режиссер, применяя множество оптических приемов для создания ирреальной, ни на что не похожей среды обитания персонажей своих фильмов. В собственных игровых фильмах он удачно сочетал мультипликацию с игровыми сюжетами, как в экранизации повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1913). Для сюжетов своих фильмов он предпочитал выбирать сказочные либо фантастические произведения русских классиков («Руслан и Людмила» Пушкина, «Страшная месть» Гоголя и другие). «Страшная месть» была удостена золотой медали на международной выставке в Милане в 1914 году. (Чтобы оценить уровень отбора, приведем статистику: из 1005 фильмов-участников только 5 получили награды).

Но последователей на необъятных просторах Российской империи у него в то время не было, считалось, что он строго оберегает свои производственные секреты. С началом Первой мировой войны он прекращает съемку мультфильмов, перенеся свою активность в сферу игрового кино. Только однажды, в 1915 году он снимает еще один объемный фильм «Лилия Бельгии», имеющий пропагандистскую направленность, где мультипликация была смонтирована с игровыми кусками. Однако, видимо, вследствие сжатых сроков работы, ему не удалось добиться такой точности и выразительности, как раньше. Публика поняла, что ей показывают кукол, и это было разочарованием.

В 1919 году Старевич уехал во Францию, где и провел оставшуюся часть жизни, продолжая по-прежнему в одиночку заниматься объемной мультипликацией. Его фильмы иногда прорывались на экраны Советской России в эпоху НЭПа («Голос соловья», 1923; «В лапах паука», 1924; «Пугало», 1924), но прежнего успеха у сильно изменившейся аудитории уже не имели.

Зато во Франции и других странах успех его картин по-прежнему был выдающимся. В 1924 году он получил золотую медаль Розенфельда на конкурсе в Америке за фильм «Голос соловья» (что можно счесть аналогом «Оскара» того времени), после чего последовали предложения от американских продюсеров работать в Голливуде. Но Старевич отказался, предпочитая творческую свободу баснословным гонорарам.

До конца своей жизни он продолжал делать фильмы, одинаково восторженно принимавшиеся и взрослой публикой, и детьми.

В 1936 году он выпустил полнометражный звуковой мультфильм «Райнеке-лис», имевший в основе не столько произведение И.-В.Гете, сколько народные предания. В истории мультипликации этот фильм имел очень большое значение. Это мог бы быть первый в истории кино полнометражный мультфильм (основная часть съемок была закончена еще в 1929 году), если бы годом раньше на студии «Мосфильм» Александр Птушко не сделал своего «Нового Гулливера».

Автор статьи: Н.А. Изволов