СТАРЦЕВ Виталий Иванович

Историк.

Окончил юридический факультет ЛГУ (1954). Кандидатская диссертация: «Формирование и состав рабочей Красной гвардии Петрограда (март 1917 – апрель 1918 г.)» (ЛГУ, 1962). Докторская: «Источниковедческое исследование произведений В.И. Ленина 5 июля – 14 сентября 1917 г.» (ЛО ИИ АН СССР, 1973). Профессор (1982). Сотрудник Ленинградского отделения Института истории АН СССР (1959-84). Заведующий кафедрой истории СССР (с 1991 – русской истории) Ленинградского государственного педагогического института (РГПУ).

Внес значительный вклад в изучение революции 1917 года. Доказывал существование дворцового заговора против императора в преддверии Февральской революции. Поставил на научную основу проблему участия масонов в революции. Большое внимание уделял популяризации исторических знаний, вел историческую программу на ленинградском радио.

Сочинения:

Очерки по истории Петроградской Красной гвардии и рабочей милиции. М.-Л., 1965;

Русская буржуазия и самодержавие в 1905—1907 гг.: Борьба вокруг «ответственного министерства» и «правительства доверия. Л., 1977;

Революция и власть: Петроградский Совет и Временное правительство в марте-апреле 1917 г. М., 1978;

Внутренняя политика Временного правительства первого состава. Л., 1980;

Крах керенщины. Л., 1982.