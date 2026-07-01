СТАРЦЕВ ГЕОРГИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Лингвист, этнограф, историк, фольклорист, музейный работник.

Происхождение и образование

Родился в крестьянской семье. По национальности - коми (зырянин). В 1916 г. окончил церковно-приходскую школу в с. Онежье, в 1916-1918 гг. - двухгодичную школу в с. Гам Яренского уезда Вологодской губ. В 1918 г. поступил в Усть-Вымскую учительскую семинарию в с. Усть-Вымь Яренского уезда Вологодской губ. В начале 1919 - декабре 1919 гг. как доброволец Красной Армии участвует в боях против Юденича под Петроградом. В начале 1920 г. возобновляет учебу на 3-х годичных учительских курсах в г. Яренск. В 1921 г. по направлению Института народного образования направляется на учебу в Петроградский университет. С сентября 1921 г. по октябрь 1924 г. Г.А.Старцев - студент Общественно-Педагогического Отделения Факультета Общественных наук Петроградского государственного университета. Хотя его официальным научным руководителе в период учебы был Н.А.Гродескул, сам Г.А.Старцев своими учителями считал этнографов, профессоров Л.Я.Штернберга и В.Г.Богораз-Тана. Одновременно занимался на Этнографическом отделении Географического факультета ЛГУ и состоял вольнослушателем Археологического института.

Преподавательская и научная деятельность

В 1924 г. после окончания университетского курса был оставлен при Университете, сначала по кафедре социологии, а позднее, с апреля 1925 года - при восточной подсекции Научно-исследовательского института сравнительной истории литературы и языков Запада и Востока им. академика А. Н Веселовского при ЛГУ (ИЛЯЗВ) в качестве научного сотрудника. Круг его научных интересов постепенно трансформировался в изучение языков и традиционной культуры коми-зырян, коми-пермяков, самоедов (ненцев), остяков (хантов), вогулов (манси). В 1927 г. он в течении 3-х месяцев стажируется в Хельсинки (на кафедре финно-угроведения Хельсинского университета) и в Германии ( в Венгерском институте при Берлинском университете). С 1928 г. начинается его педагогическая работа в Пединституте имени А.И.Герцена, сначала по совместительству, а с 1929 г. в качестве штатного доцента и зав. кафедрой ( этнография и история народа коми). Одновременно с сентября 1930 по декабрь 1932 он состоял доцентом Ленинградского Историко-филологического института. В 1931 г. в г. Сыктывкаре открывается Коми государственный пединститут и одновременно закрываются коми отделения в институтах Ленинграда и Вологды. Студентов и преподавателей переводят в Сыктывкар. Это коснулось и Г. А. Старцева. В 1935 г. он был уволен из Пединститута. На некоторое время его главной работой стал Областной краеведческий музей. В 1936-1937 гг. работал библиотекарем в Государственной Публичной библиотеке.

Репрессии

В 1937 г. арестован по обвинению в причастности к «Контрреволюционной организации блока правых, троцкистов и буржуазных националистов во главе с первым секретарем Коми обкома ВКП(б) А. А. Семичевым». 24 августа 1939 г. осужден военным трибуналом и приговорен к 10 годам заключения. Но себя виновным не признал, от показаний отказался и обратился в Верховный суд с апелляцией. Его дело было вновь рассмотрено 10.09.1940 Особым совещанием НКВД СССР, который определил ему 5 лет ссылки. Ссылку отбывал в Красноярском крае. Во время Великой Отечественной войны был мобилизован в Красную армию. Погиб в 1942 г. в боях в р-не Сталинграда. Реабилитирован в 1956 г., восстановлен в партии в 1989 г.