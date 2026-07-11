СТАРАЯ ЛАДОГА

Памятник археологии ‒ городской центр Древней Руси, основанный в середине VIII в. на высоком мысу правого берега р. Волхов при впадении в нее р. Ладожка.

Первые письменные упоминания

В скандинавских письменных источниках Ладога встречается под названием Альдейгьюборг (Aldeigja, Aldeigjuborg). Первое достоверное упоминание о Ладоге в древнесеверной литературе сообщает о нападении на неё в 997 году норвежского ярла Эйрика, сына Хакона.

В 1020 году шведская принцесса Ингигерд, выданная замуж за киевского князя Ярослава Мудрого, получила Ладогу в качестве свадебного дара.

В некоторых списках Повести временных лет сообщается, что призванный на княжение в 862 году Рюрик изначально появился в Ладоге и только через два года, после смерти братьев переехал в Новгород.

История изучения

Старая Ладога считается местом первых раскопок в истории отечественной археологии. В 1708 году пастор Вильгельм Толле провел здесь первые полевые работы. В XIX в. памятники Старой Ладоги стали предметом исследований Н.Е. Бранденбурга и В.В. Суслова. В начале XX в. археологические раскопки в Старой Ладоге на высоком для своего времени уровне проводил Н.И. Репников. В 30-е годы XX в. В.И. Равдоникас начал масштабные работы и соединил вновь исследованные площади со старыми раскопами Н.И. Репникова. Планомерное изучение памятника было возобновлено в 70-е годы. С 1972 года по настоящее время Староладожской экспедицией ЛОИА/ИИМК РАН руководит А.Н. Кирпичников. В разные годы изучением Старой Ладоги занимались О.И. Александровский, А.Л. Давидан, Н.В. Григорьева, Г.П. Гроздилов, С.Н. Орлов, Н.А. Кренке, В.С. Нефёдов, Е.А. Рябинин, В.П. Петренко и др.

История развития поселения

Древнейший культурный горизонт Старой Ладоги относится к середине VIII в. Наиболее ранняя дата, которую удалось получить дендрохронологическим методом ‒ 753 год. В начале своего существования Ладога была небольшим неукрепленным поселением площадью 4-5 га, жилища и хозяйственные постройки в котором располагались практически бессистемно.

На рубеже IX-X вв. в годы правления князя Олега (Вещего) на ранее необитаемой стрелке мыса возводятся первые каменные укрепления. Меняется характер городской планировки ‒ появляются первые улицы вдоль р. Волхов, ведущие в крепость.

В 1114 году назначенный из Новгорода Ладожский посадник Павел строит каменную крепость из известняка. К середине XII в. Ладога занимала территорию, превышающую 16 га, но площадь её каменного детинца была только около 1 га. К концу века город достигает своего расцвета, в нём было построено шесть каменных церквей ‒ больше чем во многих крупных городах того времени.

С XII по XVIII в. Ладожская крепость является важнейшим форпостом, обороняющим северные рубежи от шведов. Город неоднократно переходил из рук в руки. В XVI в. крепость была перестроена в связи с распространением огнестрельного оружия, некоторые башни и участки прясел того времени сохранились до наших дней.

После Северной войны Ладожская крепость утратила своё оборонительное значение. В 1704 году Пётр I основал город Новая Ладога в устье Волхова, после чего древняя Ладога стала именоваться Старой Ладогой и была лишена городского статуса.

В культурном слое Ладоги до XI в. сохранились деревянные конструкции и предметы, что предоставляет дополнительную информацию о жизни на городище.

Жилища

Для VIII-IX вв. в Ладоге характерны два типа наземных построек. В первом случае это прямоугольные срубные жилища размерами 5-6х7-8 м с открытым очагом в центре и неотапливаемыми сенями. В некоторых домах использовались дополнительные столбовые конструкции, поддерживающие крышу вдоль длинной стены. Вероятно, такие дома не имели потолков. Крыша их покрывалась дерном, а вокруг домов устраивались крытые галереи. Во втором случае использовались небольшие квадратные в плане срубы размером 4х4 м или 5х5 м с печью в углу. Постройки первого типа исследовали связывают со скандинавским компонентом в составе поселения, вторые же ‒ со славянским.

Торговля

Первые века своего существования Ладога была одним из центров международной торговли, чему способствовало её выгодное положение на пересечении торговых путей из Скандинавии на Восток. Торговали привозным серебром, предметами роскоши, оружием в обмен на местный мех, мёд, воск и рабов.

Металлообработка

Ладожское металлообрабатывающее производство отличалось высоким качеством. Согласно последним данным археологии, к XII в. ладожские мастера умели выплавлять медь из местного сырья, а не только из привозного.

В Ладоге впервые осваивались передовые ремесленные навыки и технологии обработки железа, которые потом распространялись дальше по территории Руси. Так, например, ладожские кузнецы первыми стали изготавливать трёхслойные ножи, распространившиеся по всему Приильменью.

На городище был открыт уникальный кузнечно-ювелирный комплекс 750-770-х годов, включавший кузницу, кузнечно-слесарную мастерскую и ювелирный горн. Там же обнаружен клад ремесленных инструментов, аналогичный скандинавский клад найден на о. Готланд.

Население

В населении древней Ладоги встречается как скандинавский, так и славянский компонент. Несмотря на большой процент скандинавского населения, на основании изучения оставленной материальной культуры, исследователи пришли к выводу, что Ладогу нельзя считать сугубо скандинавской колонией. С X в. в городе преобладает славянский компонент.

Городище связывается с носителями культуры сопок, об этом свидетельствуют, например, характерные типы лепной керамики. Также целый ряд находок свидетельствует о присутствии среди славянского населения выходцев из Верхнего Поднепровья.

Социальный статус жителей Ладоги был неоднородным, что отразилось в многообразии погребальных памятников её округи.

Вопрос о том, была ли Ладога первой столицей Северной Руси, остается дискуссионным. Несмотря на важную торговую роль Ладоги в северных землях и формирование в ней элементов государственности, город стоял особняком от основных славянских территорий Приильменья и не имел своей земледельческой округи, а значит и местной администрации, которая могла управлять районом.