СТАНКОВ Николай Николаевич

Родился 04.06.1959. Окончил Одесский государственный университет в 1981 г.

Кандидатская диссертация : Становление отношений братства и дружбы Германской Демократической республики с ее вост. соседями – Чехословакией и Польшей в 1949-1955 гг. (Одесса, 1985).

Докторская диссертация: Германия и Чехословакия в системе международных отношений послевоенной Европы. 1918–1925 (Институт славяноведения РАН, 2009)

Доктор исторических наук, профессор кафедры международных отношений и зарубежного регионоведения Института истории, международных отношений и социальных технологий Волгоградского государственного университета.

Протоиерей Волгоградской митрополии Русской Православной Церкови

Область интересов : Международные отношения в Центр. Европе в 1918-1933 гг. Внешняя политика Германии, Чехословакии, Австрии. Православная Церковь в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Сочинения: Станков Н.Н. "Сто дней" канцлерства Г. Штреземана и Чехословакия (13 августа - 30 ноября 1923 года) / Станков Н.Н. // Славяноведение. — Москва, 2012.; № 3. С. 65-74

Станков Н.Н. Социально-политическая история Украины: учеб.-метод. пособие по дисциплине по выбору студента профессионального цикла напрравления подготовки "Зарубежное регионоведение" (пррофиль "Евраазийске исследования: Россия и сопредельные регионы"), квалификация "магистр" / Станков Н.Н. — Волгоград, 2012.; 36 с.

Станков Н.Н. Германо-чехословацкие дипломатические отношения во время Парижской мирной конференции / Станков Н.Н. // Версальско-Вашингтонская международно-правовая система: возникновение, развитие, кризис, 1919-1939 — Москва, 2011.; С. 53-66

Станков Н.Н. История южных и западных славян: учеб.-методич. пособие по курсу "История регионов мира" / Станков Н.Н. — Волгоград, 2011.; 44 с.

Cтанков Н.Н. Новые документальные публикации по истории внешней политики Чехословакии в первое десятитлетие существования республики / Станков Н.Н. // Вестник Волгоградского государсвтенного университета. Серия 4: История. Регионоведение. Международные отношения — Волгоград, 2011.; С. 173-179

Станков Н.Н. Политика Веймарской республики в отношении Чехославакии после подписания Версальского договора (июль 1919-сентябрь 1921 гг.) / Станков Н.Н. // Актуальные проблемы всеобщей истории: межвузовский сборник статей. Вып. 7/ Под ред. А.А. Егорова, О.А. Ковалевой — Растов-на-Дону, 2011. — С. 85-100

Станков Н.Н. Политика США в Восточной Европе в 1940-е - начале 1950-х годов в отечественной историграфии первого десятилетия XXI века / Станков Н.Н. // Americana. Сб. науч. трудов / отв. ред. И.И. Курилла — Волгоград, 2011.; С.200-223

Станков Н.Н. США и Центрально-Восточная Еврорпа в 40-е годы ХХ- начале ХХI в.: учебно-методическое пособие по специальной дисциплине для студентов обучающихся по магистерской программе "Регионоведение. Североамериканские исследования" / Станков Н.Н. — Волгоград, 2011.; 36 с.

Станков Н.Н. Дипломатия Э. Бенеша после Рапалло (май – октябрь 1922 г.) / Станков Н.Н. // Славянство, растворенное в крови… В честь 80-летия со дня рождения Владимира Константиновича Волкова (1930-2005): Сб. статей / отв. ред. К.В. Никифоров. – М.: Ин-т славяноведения РАН, 2010. – С. 242-257. — москва, 2010.

Станков Н.Н. Рец. на кн.: Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций 40 – 50-х годов ХХ века: Очерки истории. – М.: РОССПЭН; Фонд Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2008. – 807 с. / Станков Н.Н. // Славяноведение. – 2010. – № 3. – С.102-108. — москва : Издательство РОССПЭН, 2010.

Станков Н.Н. Чехословацко-французский договор 1924 г. и его международные последствия / Станков Н.Н. // Проблемы новой и новейшей истории и опыт современности: Материалы международной научной конференции, посвященной 100- летию со дня рождения профессора В.А.Козюченко. Волгоград, 14-15 апр. 2009 г. / сост., науч. ред. Е.Г. Блосфельд. – Волгоград: «Перемена», 2009. – С. 130-136. — волгоград : Издательство Перемена, 2009.

Станков Н.Н. Дипломатические отношения Веймарской Республики и Чехословакии, 1918-1924. / Станков Н.Н., 2007.

Станков Н.Н. Герман (Тимофеев Геннадий Евгеньевич), Митрополит Волгоградский и Камышинский / Станков Н.Н. // Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II — Москва, 2006.; Т. 11. С. 251-252.

Станков Н.Н. Рапальский договор 1922 года и Чехословакия / Станков Н.Н. // Славяноведение, № 3. — Москва, 2006. — С. 3-15

Станков Н.Н. Национальное движение и Православная Церковь в Чехословакии в отражении дипломатичсеких документов Веймарской республики / Станков Н.Н. // Мир Православия: сб. науч. ст. — Волгоград, 2004.; Вып. 5. С. 368-385

Станков Н.Н. Становление Волгоградской епархии // Очерки по истории Волгоградской епархии Русской Православной Церкви — Волгоград, 2003. — С. 336-356

Станков Н.Н. Хазарская миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия / Станков Н.Н. // Очерки истории Волгоградской епархии Русской Православной Церкви / под ред. Митрополита Волгоградского и Камышинского Германа — Волгоград, 2003. — С. 12-20

Станков Н.Н. ГДР и ее восточные соседи. / Станков Н.Н., 1991.