СТАНКЕВИЧ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Русский философ и писатель, основатель известного общественно-просветительского кружка.

Биография и наследие

Родился в состоятельной воронежской помещичьей семье, корни которой по отцовской линии восходят к переселившемуся в Россию сербу Ивану Станковичу родом из Задара в Далмации. Отец – отставной поручик Владимир Иванович, в последние годы жизни сына был предводителем дворянства Острогожского уезда. Мать – дочь лекаря из Острогожска Екатерина Иосифовна Крамер. В семье родилось девять детей, помимо Николая, известность получил его младший на восемь лет брат Александр, проживший 90 лет, активно занимавшийся литературной работой и многое сделавший для увековечивания памяти о брате в течение многих десятилетий.

В 1823 году юный Станкевич поступил учиться в уездное училище в Острогожске, по его окончании в 1825-1829 годах получал знания в частном благородном пансионе в Воронеже. Продолжило его образование в 1830-1834 годах прохождение полного курса на отделении словесных наук Московского университета. В дальнейшем занялся литературно-гуманитарной деятельностью, печатался в журнале «Телескоп». Опубликованные при жизни сочинения Станкевича, в частности, драма на историческую тему «Скопин-Шуйский», повесть «Несколько мгновений из жизни графа Т***» и стихотворения, не стали существенным событием в мире литературы; наиболее ценную часть его творческого наследия составляет посмертно изданная переписка.

Николай Владимирович получил известность в интеллектуальной среде как талантливый философ, знакомивший окружающих со своим видением идей и произведений Г.В.Ф. Гегеля , Ф.В. Шеллинга, И.Г. Фихте, И. Канта . Несомненной заслугой Станкевича стало активное распространение в российском гуманитарном пространстве немецкой классической философии, ставшей побудительным мотивом для скорой активизации самых разнообразных течений общественного движения, от радикальных до консервативных.

В историю русской общественной мысли Николай Владимирович прочно вошел не как мыслитель-одиночка, а как организатор созданного зимой 1831-1832 года знаменитого литературно-философского кружка Станкевича, в котором в разные годы участвовали виднейшие представители тогдашней образованной молодежи, в дальнейшем представлявшие различные идейные направления. В кружке, живо обсуждавшем новейшие философские воззрения и другие явления современной жизни, отметились среди прочих будущий славянофил Константин Аксаков , западник Тимофей Грановский , радикальный демократ Виссарион Белинский , консерватор Михаил Катков , попечитель Кавказского учебного округа Януарий Неверов, славист Осип Бодянский и анархист с мировым именем Михаил Бакунин . Всех их в молодости способна была объединять обаятельная и притягательная сила личности их ровесника Станкевича, распространявшая «могущественные духовные импульсы». Практически все участники кружка, несмотря на дальнейшие политические и идейные расхождения, сохранили об его основателе добрую и благодарную память.

В августе 1837 года Станкевич вследствие обострившегося туберкулеза уезжает за границу, лечится в Карлсбаде, совершенствует свои философские знания в Берлине. Отъезд за рубеж отразился и на личной жизни – расстроился его брак с сестрой Михаила Бакунина Любовью, на который уже дал согласие отец Николая. Его несостоявшаяся невеста умрет от чахотки в августе 1838 года, а 7 июля 1840-го сам Станкевич на 27-году жизни скончается в итальянском Нови на руках у другой сестры Бакунина Варвары Дьяковой, ставшей его последней любовью.