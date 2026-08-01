СТАНИЛИЕНЕ (МАРКАУСКЕНЕ) Дануте Юргио

Пулеметчик-наводчик станкового пулемета 167-го стрелкового полка 16-й Литовской стрелковой дивизии 4-й ударной армии 1-го Прибалтийского фронта, старшина.

Первая из 4 женщин в рядах Красной Армии, удостоенных всех 3 степеней ордена Славы, т. е. полных кавалеров ордена. Родилась 20 апреля 1922 г. в деревне Пелуцмургай Мариампольского уезда (Литва) в крестьянской семье. Литовка. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 г. Окончила 4 класса. В начале войны была эвакуирована в Ярославскую область. Работала в колхозе. В Красную Армию вступила добровольцем в 1942 г. Окончила курсы пулеметчиков. На фронте оказалась в декабре 1942 г. 16 декабря 1943 г. в бою за деревню Родные, что в 10 км северозападнее населенного пункта Городок Витебской области (Белоруссия), Станилиене заменила выбывшего из строя командира пулеметного отделения. Когда были выведены из строя бойцы отделения, отважная девушка, оставшись одна у пулемета, поддерживала огнем наступающую пехоту. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 3 января 1944 г. Д. Ю. Станилиене награждена орденом Славы 3-й степени (№ 1303). В период с 1 по 10 июля 1944 г. в боях в районе деревень Узница и Лютовка, расположенных в 15 и 16 км севернее и северо-западнее белорусского города Полоцка, метким пулеметным огнем отразила свыше 10 контратак и уничтожила до 40 гитлеровских солдат. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 26 августа 1944 г. сержант Станилиене награждена орденом Славы 2-й степени (№ 3968). 8 октября 1944 г. в бою за литовский населенный пункт Байнуты уничтожила вражеского снайпера, 3 автоматчиков, взяла в плен гитлеровского пехотинца. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками Д. Ю. Станилиене награждена орденом Славы 1-й степени (№ 38). Таким образом она стала полным кавалером ордена Славы. В 1945 г. старшина Дануте Станилиене была демобилизована. До распада СССР в 1991 г. работала референтом в Совете Министров Литовской ССР, в Президиуме Верховного Совета Литовской ССР, затем штамповщицей на заводе пластмассовых изделий. Жила в Вильнюсе. Скончалась 8 августа 1994 г. Похоронена на вильнюсском кладбище Судервес.