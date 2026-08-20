СТАЛИНСКАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА

Условное наименование общества, структура которого была создана и существовала в период руководства И. Сталина в СССР, и черты которой сохранялись до конца существования СССР. С.М.С. представляла собой один из этапов развития «реального социализма» в СССР. Формирование этой социальной структуры происходило в ходе осуществления Первых пятилеток. О создании в СССР социалистического общества было официально объявлено в 1936 г. Модель общества, которую реализовывало руководство ВКП(б) и СССР во главе с И. Сталиным, являлась индустриальным обществом, управляемым из единого центра. Эта модель предполагала отсутствие частной собственности, переход всех средств производства в руки государства и коллективных хозяйств (также руководимых государством), развитие экономики в соответствии с планом, что должно было обеспечить быстрое развитие индустрии, сельского хозяйства, культуры, а также внешнеполитическую безопасность СССР и его союзников. Модель социализма в СССР формировалась как на основе идей К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина, так и практики форсированной модернизации в СССР. Принятое руководством ВКП(б) решение о скорейшем создании индустриальной экономики, которая может развиваться самостоятельно от мировой капиталистической системы, могло быть осуществлено только на основе централизованного распределения ресурсов страны. На основе дефицитных ресурсов создавалось минимально необходимое количество предприятий, что создавало монополизм советской экономики, технологически обусловленное отсутствие конкурентной среды. По мере дальнейшего развития советской экономики этот монополизм смягчался, но до конца существования СССР остался важной чертой экономической модели. Предприятия были привязаны к смежникам, потребитель мог получить продукцию у крайне ограниченного числа предприятий, что стимулировало дефицитность советского хозяйства и потребительского рынка. В то же время централизованная система управления индустриальной экономикой и сельским хозяйством позволяла обеспечить концентрацию ресурсов страны на решении сложных задач технологической модернизации и военной мобилизации.

Уже Первая пятилетка показала, что оборотной стороной мобилизационных возможностей С.М.С. может стать разрушение потребительского рынка и даже голод в СССР 1932-1933 гг. Однако в дальнейшем развитие С.М.С. позволило во второй половине ХХ в. впервые в истории народов СССР добиться преодоления регулярных голодовок сельского населения.

Самостоятельность развития экономики СССР не исключало активного внешнеэкономического обмена, в котором СССР выступал в качестве равноправного индустриального государства, способного в случае необходимости производить продукцию, получаемую по импорту.

Во время двух первых пятилеток модернизация радикально продвинулась вперед в области энергетики, металлургии, машиностроения, автомобиле- и авиастроения, электротехники. Большое значение в условиях 30-х гг. имело создание современного военно-промышленного комплекса.

Оборотной стороной индустриального скачка стала коллективизация и падение производства в области животноводства, уровень которого был восстановлен только после Второй мировой войны.

В 30-е гг. ускорилась урбанизация страны. Число городов только в РСФСР выросло с 461 до 572. В городах стала жить не 17%, как в конце 20-х гг., а почти треть населения России. С 60-х гг. большинство населения СССР стало жить в городах. Разрушая традиционные механизмы социального регулирования, коммунисты создавали новые, охватывающие прежде всего города, в которые вливалась масса бывших крестьян. В 1930 г. было объявлено о ликвидации безработицы. В крупнейших городах было улучшено снабжение. Потребность в грамотных кадрах стимулировала осуществление массовых образовательных программ, известных как «культурная революция» - систематическая ликвидация неграмотности, создание новой интеллигенции и культуры, соответствующей принципам «социалистического реализма». К 1937 г. грамотными были уже 86% мужского населения и 66% женского.

Во второй половине 30-х гг. коммунистический режим начал все активнее использовать для сплочения “советского народа” традиционные патриотические ценности, прежде всего державные. Официальная пропаганда обратилась к образам "прогрессивных" царей (прежде всего Ивана Грозного и Петра I). Литераторы и художники, объединенные в официальные союзы, стали творить в рамках социалистического реализма, «возвышающего» реальность до коммунистических идеалов. По этому пути шел и перешедший на звук кинематограф, ставший, в соответствии с известным заветом Ленина, «важнейшим из искусств». В 1935 г. в школу возвратилось систематическое изучение отечественной истории. Учебник редактировал лично Сталин. Критике подверглись произведения литературы, в которых в неуважительной форме изображался русский народ и его прошлое. Компромисс коммунистического проекта и российской традиции стал основой советской культуры.

Важной чертой С.М.С. были широчайшие агитационные кампании, преувеличивавшей и прославлявшей каждое достижение СССР, восхваляющие его вождей (в том числе лично И. Сталина – см. «культ личности И. Сталина»). Ряд достижений СССР, особенно в области освоения Арктики, свидетельствовал о высоком уровне его технологического развития и моральных качеств советских людей. В 1937 г. не только граждане СССР, но и весь мир следил за подвигом дрейфующих на льдине участников экспедиции Северный полюс-1 во главе с И. Папаниным, за перелетами экипажей В. Чкалова и М. Громова через Северный полюс. Частью агитационно-мобилизационных кампаний 30-х гг. стало стахановское движение и движение ударников, призванные повысить производительность труда с помощью энтузиазма и альтруистической мотивации работников.

Считалось, что с ликвидацией частной собственности в СССР исчезла эксплуатация и эксплуататорские классы, остаются лишь трудящиеся – рабочий класс и колхозное крестьянство, а также «прослойка» трудовой интеллигенции. Однако партийно-государственная бюрократия («номенклатура») имела классовые черты, что позволяет части исследователей СССР считать, что в нем существовало классовое эксплуататорское общество. В то же время в 30-е гг. в СССР существовала высокая вертикальная мобильность, и перед выходцами из рабочих и крестьян открывались широкие возможности карьерного роста. Однако отбор кадров осуществлялся бюрократией в соответствии с требованиями лояльности, готовности беспрекословно выполнять указания вышестоящих инстанций.

Острые социальные проблемы и противоречия, неизбежно возникавшие в ходе формирования С.М.С., не могли разрешаться путем открытого политического противоборства и накапливались в единственной партии – ВКП(б). Официально существование в ней противоречий и фракций исключалось, но ВКП(б) испытывала на себе сильное давление со стороны внепартийных социальных слоев, которые отстаивали свои интересы по партийным каналам. Разные партийцы неизбежно становились проводниками разных интересов - партия теряла монолитность. В ней формировались клановые структуры, включая национальные. И. Сталин и его ближайшие сторонники видели в этом угрозу всей С.М.С., которая должна была сохранять строгую централизацию. Внутрипартийные противоречия и борьба Сталина против фракционности и группировок выливались в репрессии, а затем привели к Большому террору 1937-1938 гг. Массовые аресты привели к быстрому росту числа заключенных, число которых в системе ГУЛАГ превысило миллион человек. ГУЛАГ стал не только системой «исправительных» учреждений, но и важным фактором экономической системы. Принудительный труд использовался при строительстве каналов, разработке полезных ископаемых, строительстве магистралей и др. В результате террора общество стало политически монолитным, хотя в дальнейшем группировки в ВКП(б) воспроизводились, что при Сталине приводило к новым вспышкам террора. Стремление высшего партийно-государственного руководства к полному (тотальному) контролю над жизнью граждан позволяет части авторов относить к тоталитаризму существовавший в СССР политический режим.

Конституция 1936 г. “гарантировала” демократические нормы и свободы. Записанные в конституции свободы остались на бумаге, но они демонстрировали как международному сообществу, так и лояльной режиму советской интеллигенции, что руководство СССР готово соблюдать нормы законности, и репрессии определяются лишь борьбой с контрреволюционными заговорами. Отменялись ограничения по участию в выборах отдельных категорий лиц по классовому или социальному признакам. Важнейшей чертой новой Конституции, которую называли «сталинской», стал отказ от существовавшей со времени революции системы съездов Советов. Они уже давно потеряли реальную власть. Теперь формально высший орган власти Верховный Совет избирался путем прямого голосования – как другие европейские парламенты. Однако поскольку многопартийности не было, кандидатов в депутаты подбирали органы ВКП(б), после чего избиратели лишь утверждали их голосованием. На заседании Верховного Совета депутаты одобряли подготовленные заранее проекты. Конституция провозглашала, что СССР стал социалистическим государством. Хотя государство называлось советским, реальные решения принимались не в Советах, а в партийных и хозяйственных органах, причем все основные решения – в Совнаркоме и Политбюро ЦК ВКП(б). В полном составе Политбюро собиралось редко, в основном важнейшие решения принимались на совещании нескольких членов Политбюро и Сталина, а готовились в аппарате ЦК ВКП(б) и Совнаркома.

С.М.С. характеризовалась высокой степенью милитаризации. Милитаризация стала еще сильнее после начала Второй мировой войны 1939-1945 гг. В условиях подготовки к большой войне в 1940 г. была введена уголовная ответственность за опоздания на работу и прогулы. В ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. С.М.С. обеспечила мобилизацию всех ресурсов СССР для победы над врагом, дисциплину на фронте и в тылу, эвакуацию 1941-1942 гг. с территории, занятой противником, наращивание военного производства в 1942-1945 гг., управление войсками и тылом, обеспечившее, наряду с другими факторами. Победу над нацизмом и его союзниками. Ход и исход Второй мировой войны позволил СССР расширить границы в Европе и Азии, стать одной из двух мировых сверхдержав. С.М.С. была распространена на оказавшиеся в советской сфере влияния государства «народной демократии».

Благодаря С.М.С., энтузиазму трудящихся, стремившихся как можно скорее преодолеть послевоенную разруху, организационному таланту послевоенного поколения руководителей, за годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) удалось полностью восстановить основные промышленные предприятия, включая Днепрогэс, Сталинградский тракторный завод, Кировский завод в Ленинграде и др. СССР смог создать собственный атомный проект, стал обладателем атомного оружия, первым в мире в 1954 г. создал атомную электростанцию. Была начата подготовка к освоению космоса.

После смерти И. Сталина в 1953 г. «реальный социализм» в СССР трансформироваться, произошел переход от тоталитарного к авторитарному режиму, снизилась репрессивность, более разнообразной стала общественная жизнь, более гибкой – экономическая система и управление. Но сохранились такие черты С.М.С., как отсутствие частной собственности и государственная и колхозная формы собственности на средство производства, господство номенклатуры, плановое хозяйство.