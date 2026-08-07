СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА - оборонительная и наступательная операции, проведенные советскими войсками с целью обороны Сталинграда и разгрома действовавшей на сталинградском направлении группировки противника. Стала решающим звеном в достижении Красной Армией коренного перелома в войне.

В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского, Юго-Восточного, Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО.

После победы в Московской битве, несмотря на то, что враг еще стоял в 150 км от столицы, блокировал Ленинград и занимал большую часть Украины, советское командование оптимистически рассматривало складывающуюся на фронте ситуацию. Большая надежда возлагалась на новые формирования, готовившиеся в тылу зимой 1941-1942 годов. Но их способность вести борьбу переоценивалась. В свою очередь Гитлер и его генералы грезили новым наступлением в глубь территории Советского Союза, которое должно было привести Германию к окончательной победе. Поскольку возможностей для наступления по всему фронту уже не было, германское руководство выбрало в качестве стратегической цели на лето 1942 года южное направление с его богатыми ресурсами, прежде всего нефтью, которая была необходима немецкой армии для продолжения боевых действий.

5 апреля 1942 года фюрер подписал директиву № 41, которая ставила задачу «на севере взять Ленинград, а на южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ». Захват нефтеносных районов на юге объявлялся первоочередным. 11 апреля был подготовлен план наступательной операции под кодовым названием «Блау» - наступление на воронежском направлении группы «Вейхс» (2-й полевой и 4-й танковой армий) и на острогожском - 6-й армии. Группа «Вейхс» по достижении Воронежа должна была повернуть на юг и окружить совместно с наступающей на восток 1-й танковой армией основные силы советского Юго-Западного фронта. После этого предполагалось разделение германских сил группы армий «Юг» на две самостоятельные - «А» и «Б», которые должны были продвигаться в направлении Сталинграда и Северного Кавказа. Советская разведка неоднократно сообщала, что основное внимание немецкого командования в 1942 году будет приковано к южному флангу Восточного фронта. Однако Сталин и ряд других военачальников полагали, что немцы могут ударить и на Москву, поэтому главные советские силы были сосредоточены для защиты столицы. В марте на совещании в Государственном Комитете Обороны маршал Б. Шапошников предложил ограничиться на ближайший период активной обороной. Однако было решено нанести по врагу ряд упреждающих ударов на московском, харьковском направлениях, под Ленинградом, в Крыму и других участках фронта. Как вскоре выяснилось, подобная постановка задач была ошибочной и не учитывала силу противника.

Начавшиеся в мае активные боевые действия советских войск не привели к желаемым результатам - в Крыму и под Харьковом части Красной Армии потерпели серьезные поражения (см. Севастополя оборона, Харьковское сражение 1942 года). Окружение частей Красной Армии под Харьковом резко ухудшило обстановку на всем южном крыле советско-германского фронта. Немцы практически без передышки нанесли новые удары, и 4-я германская танковая армия вышла к реке Дон в районе Воронежа. Потери Красной Армии продолжали расти.

17 июля начались бои на дальних подступах к Сталинграду. Передовые отряды советских 62-й и 64-й армий, мужественно обороняясь, сдерживали противника несколько дней на рубеже рек Чир и Цимла. 23 июля противник нанес удар по главным силам 62-й и 64-й армий. Обходя фланги советских войск, части вермахта пытались окружить их в большой излучине Дона, выйти в район Калача и быстро прорваться к Сталинграду. Однако Ставка ВГК, наученная горьким опытом предыдущих неудач, приняла решение отвести свои войска на восток, не дожидаясь момента, когда сделать это будет уже поздно. Соединения Юго-Западного и Южного фронтов начали отступление к Дону. На подступах к Сталинграду развертывался Сталинградский фронт, руководство которым вскоре было возложено на генерала В. Гордова.

Отсутствие быстрых и громких побед в излучине Дона раздражало Гитлера. Он принял решение устранить Ф. Бока от командования группой армий «Б». 15 июля ее новым командующим стал генерал (с 1943 года - фельдмаршал) М. Вейхс. Гитлер ставил ближайшую задачу быстро продвинуться к Ростову, занять переправы через Дон и выйти к предгорьям Кавказа. Основная нагрузка в наступлении ложилась на группу «А», рвавшуюся в направлении к Северному Кавказу. Группа «Б» должна была прикрыть ее с севера и занять Сталинград. Сталинград являлся крупнейшим промышленным центром, производившим военную технику, пушки, двигатели, стрелковое оружие и т.п. Из ворот Сталинградского тракторного завода выходило к тому времени до 50% всех танков Т-34. Вокруг города еще с осени 1941 года стали строиться три оборонительных обвода.

К июлю 1942 года к востоку от Сталинграда был создан новый фронт, готовый вести решительную оборону. По этой причине германское командование перебросило на сталинградское направление дополнительные силы. В состав 6-й армии Паулюса влились 6 новых дивизий, снятых с кавказского направления. Постепенно захват города, лежащего на второстепенном направлении, превратился в решающую цель кампании. Чем больше сюда перебрасывалось немецких сил, чем ожесточеннее шла борьба на подступах к Волге, тем значимей становилась победа какой-либо из сторон в этом гигантском сражении. Следует также отметить, что немецкие войска наносили удары одновременно на Сталинград и Кавказ, но по мере развития наступления разрыв между ними увеличивался. Это ослабляло общую мощь германского удара на юге России и позволяло советскому командованию маневрировать резервами. Однако во 2-й половине июля 1942 г. положение на сталинградском и ростовском направлениях стало складываться не в пользу советских войск. Под угрозой окружения оказалась 62-я армия Сталинградского фронта. Всего за несколько дней советские части потеряли в большой излучине Дона до 450 танков. В конце июля 1942 года немцам удалось форсировать Дон в его нижнем течении и захватить Ростов. Танковые и моторизованные колонны фельдмаршала В. Листа неудержимым потоком продвигались по бескрайним просторам Кубани. Советское государство лишилось таким образом многих тысяч тонн хлеба. Под германской оккупацией вскоре оказались и крупные нефтяные месторождения в районе Майкопа. Над страной вновь, как и летом 1941 года, нависла смертельная опасность. Именно тогда, 28 июля 1942 года, появился приказ НКО № 227, подписанный лично Сталиным (известный под названием «Ни шагу назад!»). Между тем противник продолжал наращивать свои усилия на сталинградском направлении и продвигаться к предгорьям Кавказского хребта. Попытки советских контрударов не увенчались успехом. В начале августа немецким войскам удалось отрезать от своих тылов на восточном берегу Дона ряд крупных советских соединений, которым пришлось с боем переправляться на левый берег реки, теряя людей и технику. Инициатива все еще оставалась у германского командования. Генерал Паулюс требовал подкрепления своим войскам, которые начали постепенно выдыхаться. Вскоре в полосу 6-й армии, наряду с германскими резервами, были направлены итальянские части (8-я итальянская армия), а впоследствии еще и румынские соединения. Паулюсу предстояло завершить разгром 62-й армии и захватить Сталинград. Гитлер принял также решение повернуть часть сил 4-й танковой армии генерала Гота с кавказского направления на сталинградское. Немецким танкистам была поставлена задача сокрушить советскую оборону на южных подступах к городу. Начальник штаба оперативного руководства ОКВ генерал А. Йодль заявил: «Судьба Кавказа будет решена под Сталинградом». Советское командование также перебрасывало дополнительные силы на сталинградское направление. Сюда прибывали дивизии с Дальнего Востока и Забайкалья.

7 августа из состава Сталинградского фронта был выделен новый фронт - Юго-Восточный под командованием генерала А. Еременко. Действия этого фронта были довольно успешными. Немцам так и не удалось сокрушить его оборонительный участок южнее Сталинграда. Новый немецкий удар на Сталинград последовал 16 августа. 6-й армии Паулюса удалось значительно продвинуться вперед, расчленив советскую группировку на две части. Германские войска захватили важные плацдармы на восточном берегу Дона. 23 августа 14-й танковый корпус вермахта неожиданно для советской стороны прорвался на стыке 4-й танковой и 62-й армий Сталинградского фронта. Пройдя по тылам советских войск ок. 60 км, он вышел к Волге севернее Сталинграда в районе рынка. Под огнем немецких орудий оказались цеха Сталинградского тракторного завода. В тот же день германской авиацией был нанесен сильнейший бомбовый удар по жилым кварталам Сталинграда. Город был практически полностью разрушен. Тысячи военных и мирных жителей погибли в огне гигантских пожаров, возникших после налета. Отметим, что жертв среди мирного населения можно было избежать, если бы своевременно была проведена его эвакуация. Из 490 тысяч человек довоенного населения Сталинграда, к которым нужно добавить несколько десятков тысяч эвакуированных людей с Украины и даже из блокадного Ленинграда, к концу Сталинградской битвы в городе осталось лишь 32 тысячи человек. Покинуть Сталинград до августа 1942 года смогли около 100 тысяч жителей.

С 15 августа начались бои за Сталинградский тракторный завод, находящийся практически в черте города. Советское командование пыталось в срочном порядке восстановить положение и закрыть образовавшуюся брешь в обороне, но безуспешно. Немцы закрепились и постепенно стали продвигаться к югу, в глубь района заводских цехов. В целях улучшения управления войсками соединения 62-й армии генерала В. Чуйкова, отрезанные от главных сил Сталинградского фронта, были переданы в состав Юго-Восточного фронта. 64-я армия после упорных боев на подступах к городу отошла на средний оборонительный обвод и заняла там жесткую оборону.

С конца августа начались бои на восточных окраинах Сталинграда, а в середине сентября врагу удалось ворваться в городские кварталы (вернее в их развалины). Начались кровопролитные сражения в самом городе. Его обороной в это критическое время руководил находившийся вместе с войсками начальник Генерального штаба генерал (с 1943 года маршал) А. Василевский. Ожесточенность боев нарастала с каждым днем. Особенно тяжелыми для сталинградцев были первые три дня штурма. Казалось, что силы советских войск уже на исходе и они неизбежно будут сброшены в воду. Но положение спасла 13-я гвардейская дивизия А. Родимцева. Понеся тяжелые потери от бомбовых ударов и обстрела артиллерии противника, она всего за две ночи сумела переправиться на западный берег Волги и с ходу вступить в бой. Противник был отброшен. Более того, два советских полка продвинулись вперед и захватили Мамаев курган, господствующий над большей частью Сталинграда. Бои за эту высоту продолжались вплоть до января 1943 года. Хотя в отдельных районах города противник находился всего в 150-200 м от берега Волги, дальше он продвигаться уже не мог. Борьба шла за каждую улицу, за каждый дом. К началу октября 6-я немецкая армия во многом утратила свои наступательные возможности, однако Гитлер требовал безусловного взятия Сталинграда.

Положение на Кавказе также продолжало оставаться неопределенным. Несмотря на значительные успехи в июле-августе 1942 года и захват Майкопа, Краснодара и Армавира, частям группы армий «А» так и не удалось с ходу преодолеть горные перевалы Главного Кавказского хребта. Бои развернулись на подступах к Туапсе и Орджоникидзе (Владикавказ) (см. Битва за Кавказ). 11 ноября немецкое командование предприняло последнюю попытку овладеть Сталинградом и в районе завода «Баррикады» начало наступление, которое однако скоро выдохлось. В то же время советское командование все чаще задумывалось над тем, как переломить ход сражения в свою пользу. Представители Ставки Г.К. Жуков и А.М. Василевский уже в конце лета 1942 года стали понимать, что нельзя переломить ход сражения, бросая в бой неподготовленные резервы. Необходимо подготовить детальный план совершенно новой операции. Судя по некоторым данным, Василевский поручил ответственным офицерам Генштаба проработать вариант охвата группировки противника под Сталинградом с севера и юга, и уже 13 сентября Жуков и Василевский доложили Верховному Главнокомандующему замысел будущей операции. Сталин в принципе одобрил его, но подчеркнул, что главное в тот момент было не допустить взятия противником Сталинграда. Резервные соединения необходимо было сосредоточить таким образом, чтобы обеспечить полную внезапность действий.

Новый план получил кодовое название «Уран». Приоритетными местами прорыва считались участки, занятые союзниками вермахта - румынскими и итальянскими дивизиями, менее боеспособными, чем германские соединения. Для введения противника в заблуждение и срыва его возможных попыток переброски войск на сталинградское направление, а также с целью не допустить внезапного прорыва германских войск на московском направлении, было подготовлено наступление на центральном участке советско-германского фронта - в районе Ржевского выступа. Г.К. Жуков лично занялся организацией этой операции, получившей кодовое название «Марс».

Контрнаступление Красной Армии под Сталинградом началось утром 19 ноября 1942 года. Войска Юго-Западного (командующий - генерал Н. Ватутин), Донского (образован 28 сентября 1942 года, командующий - генерал К. Рокоссовский), а затем и Сталинградского (командующий - генерал А. Еременко) фронтов, прорвав оборону противника, устремились по сходящимся направлениям на Калач, находившийся в тылу противника. К 21 ноября советские войска продвинулись на 60-70 км, перерезав железные дороги, снабжающие части вермахта, расположенные восточнее Дона, причем противник оставил на поле боя убитыми 14 тысяч солдат и офицеров. 23 ноября ударные группировки советских фронтов соединились в районе Калача и замкнули кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей общей численностью более 300 тысяч человек из состава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника. Такого потрясения гитлеровская армия еще не знала. Ее оборона была прорвана на 300-километровом участке. Механизированные соединения Красной Армии, создав плотное кольцо окружения вокруг немецкой группировки под Сталинградом, устремились далее на запад - к Ростову. Вскоре перешли в наступление и советские войска на Северном Кавказе. Командование вермахта в спешном порядке стало отводить оттуда свои силы, опасаясь, что они попадут в новый, еще более обширный котел на Кубани. Инициатива боевых действий вновь, как и зимой 1941-1942 годов, перешла к советскому военному руководству. В начале декабря войска Сталинградского фронта вышли на подступы к городу Котельниково. В этот момент Гитлер решил провести из этого района операцию по деблокаде окруженной группировки Паулюса. Создавалось мощное объединение под командованием фельдмаршала Манштейна, в которое входили более 200 танков и несколько пехотных дивизий. Однако самому Паулюсу не позволили покидать Сталинград и прорываться навстречу своим войскам. В середине декабря завязались ожесточенные бои на реках Аксай и Мышкова. В этот момент Ставка ВГК приняла решение о переброске 2-й гвардейской армии для ликвидации немецкого прорыва. Более того, 14 декабря она изменила направление главного удара Юго-Западного фронта с ростовского (целью которого было окружить все германские войска на Кавказе и Дону - операция «Сатурн») на котельниковское. В сложившейся ситуации было слишком опасно ставить войскам широкие задачи, не доведя до конца операцию по уничтожению противника под Сталинградом. К 19 декабря танки Манштейна прошли почти две трети пути до Сталинграда, от окруженной группировки Паулюса их отделяло не более 35 км. В ходе тяжелых боев на реке Мышкова враг был остановлен и отброшен на исходные позиции. Операция по деблокаде окруженной 6-й армии была сорвана. В начале января пришло время для ликвидации и самой группировки Паулюса. Она была уже основательно обескровлена и не получала должного снабжения по воздуху из-за противодействия советских зениток, но немецкие солдаты были полны решимости сражаться до последнего. 4 января 1943 года Ставка ВГК утвердила план операции по уничтожению окруженного противника, получившей кодовое название «Кольцо». 8 января представитель Ставки генерал Н. Воронов и командующий войсками Донского фронта генерал К. Рокоссовский направили Паулюсу ультиматум с предложением прекратить борьбу и капитулировать, однако он был отклонен.

Утром 10 января советские войска перешли в наступление. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, к исходу 25 января немецкая группировка была зажата на небольшом участке территории в сталинградских развалинах. За две недели окруженный враг потерял более 100 тысяч человек, лишился последних аэродромов, но по требованию из Берлина продолжал упорно сопротивляться. 24 января Ф. Паулюс запросил разрешения Гитлера на капитуляцию. Последовал отказ. Но это был отказ уже обреченным. 2 февраля 1943 года Паулюс, которому за день до этого было присвоено (по радио) звание фельдмаршала, и еще 24 генерала с остатками своих войск (91 тысяч человек) сдались в плен. 140 тысяч солдат и офицеров противника было захоронено впоследствии нашими войсками на поле боя. Подавляющее большинство из 91 тысяч солдат противника, захваченных в Сталинграде, к началу февраля превратились уже в живые трупы - обмороженных, больных, обессиленных людей. Они сотнями умирали, не успев добраться до сборных лагерей. Безвозвратные потери Красной Армии в Сталинградской наступательной операции составили 155 тысяч человек. Чтение списка частей и соединений вермахта, уничтоженных в сталинградском окружении, занимало не одну минуту. Советские люди ликовали. В Германии, напротив, был объявлен трехдневный траур. «Возможности окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует»,- заявил Гитлер на совещании высшего командного состава вермахта 1 февраля 1943 года.

Итоги Сталинградской битвы, продолжавшейся 200 дней и ночей, имели для Германии и ее союзников катастрофические последствия. Это был коренной перелом в войне, фундамент которого был заложен еще в битве под Москвой. Разгром зимой 1942-1943 годов союзных Германии войск привели к тому, что Италия, Румыния, Венгрия и Финляндия начали активные поиски контактов со странами антигитлеровской коалиции с целью выхода из войны. Сталинградская победа положила конец расчетам на вступление в войну против СССР Турции и Японии и явилась одним из решающих стимулов роста движения Сопротивления в Европе и Азии. Президент США Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву «эпической», признавая, что она «остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом воины союзных нации против сил агрессии». Король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке которого была выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа». Слово «Сталинград» передавалось из уст в уста как пароль сопротивления, пароль победы.

Исторические источники:

Василевский А. М. Дело всей жизни. Изд. 3-е. М., 1978;

Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. Т. 2. Изд. 3-е. М., 1978;

В Сталинград: Уроки истории. Воспоминания участников битвы.М., 1976.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015