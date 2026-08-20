СРУБНАЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ

Общность археологических культур бронзового века, существовавшая во второй половине II тыс. до н.э. (конец XVI-нач. XIII вв.).

Ареал распространения ‒ степи, лесостепи и полупустыни Восточной Европы, Южного Зауралья и Западного Казахстана от левобережья нижнего и среднего Днепра на западе до верховьев Урала на востоке. В настоящее время выделяется несколько локальных вариантов и даже культур.

Намечаются три этапа развития общности. На раннесрубном этапе в XVII/XVI вв. до н.э. начинается формирование этих древностей, определенный вклад в который внесли позднеямные, катакомбные и абашевские племена. Второй и третий этапы (XVI/XV - XV/XIV вв. до н.э.) ‒ период сложения, стабильного развития, а затем трансформации срубной общности. Характерной чертой данных этапов является активное взаимодействие с восточным андроновским ‒ алакульским и фёдоровским миром, а затем с «андроноидными» культурами ‒ черкаскульской, сусканской и др.

Памятники срубной общности представлены поселениями, курганными и грунтовыми могильниками, рудными выработками, кладами медных слитков и орудий, а также случайными находками.

Впервые срубная культура была выделена В.А. Городцовым в 1916 году вместе с катакомбной и ямной культурами по характерному типу подкурганных погребений.

Поселения

Расположены обычно на низких речных террасах (Суруш, Сусканские 1-2, Мосоловоское). Жилища сооружались с использованием каркасно-столбовой конструкции. Различают наземные жилища, полуземлянки и землянки с двускатной и шатровой крышей. Стены сложены из дерна, укреплены бревнами, редко использовался камень-плитняк. В больших постройках (иногда до 150 м2) жилая часть чаще всего обособлена от подсобно-хозяйственной. Внутри жилищ располагались один или несколько очагов, подпольные ямы, иногда колодец. На поселениях найдено большое количество керамики, металлических изделий, инструментов и приспособлений, связанных с металлическим производством. Исследованы также более двадцати поселений горняков и металлургов срубного времени в районе Каргалинского горно-металлургического центра на Урале. На Дону выделяется Мосоловка ‒ специализированное поселение металлургов-литейщиков.

Орудия труда и оружие из камня представлены сверлеными топорами и булавами, наконечниками стрел, скребками, молотами и молотками, наковальнями, рудотерками, абразивами и др.; известны каменные бусины и подвески. Изделия из кости не менее разнообразны: рукояти металлических ножей и шильев, лощила, шпатели, проколки, иглы и спицы, совки и лопаты, наконечники стрел, псалиии, кольца, пуговицы, пронизи, игральные (гадательные) кости и др.

Погребения

Курганные могильники (Бережновский, Ягодное, Хрящевский и др.) размещаются на террасах или возвышенностях по берегам рек, реже - на водоразделах. Они включают в себя небольшое число насыпей ‒ от 2 до 10-15. Одиночные курганы и огромные некрополи являются редкостью. Могильные конструкции прямоугольной формы представлены ямами, деревянными срубами и каменными ящиками. Погребения, выложенные деревом по образцу сруба жилого дома, дали название культуре, однако их процент составил всего 2-5% от общего количества захоронений. Курганная насыпь покрывала сразу несколько захоронений. Ямы часто перекрывались бревенчатым накатом или деревянными плахами, во внутренней полости имелись опорные столбы. Погребенные лежали скорченно, обычно на левом боку, руки согнуты в локтях, кисти размещались перед лицом, тело ориентировано головой на север. В некоторых захоронениях зафиксированы следы органической подстилки, а также охры и мела. В раннесрубных памятниках у головы и ног умершего встречается посыпка золой и углем, а также следы зольника от костра на поверхности возле ямы. Известны случаи кремации - кальцинированные кости с охристой располагались в яме на коре. В ранний период в погребения могли класть домашних животных - лошадей, овец, которых помещали в могильную яму или на специальных площадках. Погребальный инвентарь скуден - обычно в могилу ставили от одного до трёх сосудов у кистей рук и колен, иногда встречаются медные или бронзовые ножи, шилья, бусины, подвески, деревянная посуда, иногда с бронзовыми оковками.

В восточных областях культуры известны женские захоронения с богатыми накосниками, изготовленными алакульскими мастерами из листовой бронзы, золотой и серебряной фольги (Лузановский, Ново-Ябалакинский 1).

В грунтовых могильниках (Смеловский, Алексеевский, Съезжинский) захоронения располагались рядами. Возможно, они были предназначены для людей с более низким социальным статусом.

Керамика

Керамика срубной культуры плоскодонная, представлена баночными, почти цилиндрическими, а также горшковидными и острореберными формами сосудов. Основной орнамент ‒ прямые горизонтальные и наклонные линии, каннелюры, зигзаги, горизонтальные елочки, ромбы, прямоугольники. Орнамент наносился среднезубчатым или гладким штампом, для украшения острореберных сосудов использовался мелкозубчатый штамп.

Металлургия

Горно-металлургическое производство срубной общности базировалось на медистых песчаниках Приуралья и Донецкого кряжа на востоке Украины. Оба основных производящих центра ‒ Каргалинский (доминирующий) и Донецкий - расположены на периферии общности. Также разрабатывались маломощные рудопроявления Среднего Поволжья (Михайло-Овсянка и др.). Распространение меди из этих центров имело главным образом широтный характер, в пределах восточноевропейской степи и лесостепи. Значительная часть металла, особенно украшений, поступала из мастерских алакульской общности Казахстана. Каргалинский горно-металлургический центр является крупнейшим в Северной Евразии. Однако его сырье использовалась только в Волго-Уральском регионе, не переходя восточную границу срубного ареала. Несмотря на большой импорт сырья и украшений с востока (оловянные и сурьмяно-мышьяковые бронзы), стратегически важная сфера изготовления орудий труда и оружия оставалась в руках срубных кузнецов и литейщиков, использовавших в основном «чистую» каргалинскую и донецкую медь.

Основные формы оружия и орудий труда восходят к стереотипам предшествующей Циркумпонтийской металлургической провинции ‒ это вислообушные топоры, плоские и желобчастые тесла и долота, черенковые ножи с упором или перехватом, кинжалы с металлической рукоятью, наконечники копий и др. Топоры и серпы-секачи становятся более массивными. Появляются и новые характерные образцы орудий - кельты-тесла с открытой втулкой, перпендикулярной лезвию, отчего рукоять орудия становится коленчатой, при этом ранние вислообушные топоры выходят из употребления. Внедряется технология тонкостенного литья втульчатых наконечников копий, тесел и долот, но отливка заготовок и последующая ковка все еще остаются важнейшими приемами формообразования орудий. На позднем этапе срубные кузнецы овладевают секретами получения кричного железа, из которого отковываются еще немногочисленные ножи и шилья. Несмотря на обилие и разнообразие украшений (браслеты, кольца, подвески, накладки, бусы и др.), а также использование золота и серебра при их изготовлении, ювелирное дело срубной общности заметно уступает по своим масштабам и качеству исполнения восточному-алакульскому и федоровскому.

Хозяйство

Для основного ареала срубной общности ведущей формой хозяйства являлось придомное и отгонное скотоводство. В районах предкавказских и предкаспийских степей и полупустынь практиковалась подвижная, возможно полукочевая, форма. В стаде преобладал крупный рогатый скот, меньшая роль принадлежала овцам, козам и лошадям. Определенную роль играло и земледелие, судя по находкам специализированных орудий труда. Однако единичные зерна культурных злаков (в основном просо) обнаружены лишь в Донецко-Днепровском междуречье, в зоне пограничья срубной и сабатиновской культур. Возможно, это свидетельствует о наличии здесь пойменного земледелия.

Происхождение и связь с другими культурами

Происхождение срубных древностей ‒ одна из самых сложных проблем археологии бронзового века. Предполагалось, что первоначальное ядро срубной культуры сложилось на основе позднеямной культуры в Заволжье. Отсюда якобы началось ее распространение на запад до Днепра и на восток до Урала.

Многие исследователи полагают, что археологические культуры, связываемые с исторически известными народами ‒ киммерийцами и скифами, являются продолжением срубной. На это указывает сходство черт погребального обряда, керамики, орудий и оружия срубной общности и культур предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы.