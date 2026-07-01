СРЕТЕНСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Районный краеведческий музей в городе Сретенск был основан в 1930 году.

Учреждение содержит материалы, тематика которых посвящена истории данного города и его района. Общая экспозиционно-выставочная площадь учреждения составляет 201 квадратный метр. Площадь фондохранилища Сретенского музея - 52 квадратных метра.

В учреждении работает 7 сотрудников, трое из которых занимаются научной деятельностью. Средняя ежегодная посещаемость районного краеведческого музея составляет более 4,5 тысячи человек.

В настоящее время в Сретенском районном краеведческом музее проводятся экскурсии по тематикам «Дореволюционное прошлое», «Природа Забайкалья». Учреждением постоянно устраиваются оригинальные мероприятия и акции. Например, в мае 2013 года здесь первый раз проводилась акция «Ночь в музее», в ходе которой гости получили возможность ознакомиться с представленными здесь редкими экспонатами, узнали много нового об обычаях, традициях купечества, приняли участие в интересной краеведческой викторине.

Дети, побывав на интерактивной экскурсии, узнали о насекомых Закарпатья, также поучаствовали в игровой экскурсии, все вместе изготовили панно под названием «Удивительный мир насекомых». Взрослые посетители «Ночи в музее» могли написать свои предложения, пожелания на будущее музею и городу в целом на площадке «Послание в 2023 год».

Иллюстрации:

Сретенский районный краеведческий музей.