СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Образовательное учреждение.

Тип школы, обеспечивающий становление личности и - на базе нач. обучения - базовое и полное среднее образование, подготовку к самостоят.жизни, сознательному выбору профессии и продолжению образования в проф. и высш. уч заведениях.

Формирование типа ср. школы связано с дифференциацией общего и проф. образования С появлением в Европе (11—14 вв). университетов их подготовит отделения играли роль ср. школ Здесь преподавались семь свободных искусств После 6—7-летнего обучения студенты получали возможность продолжать образование на одном из осн.ф-тов богословском, мед, юридическом С 16 в дети состоятельных родителей могли получить образование в гор ср. школах (коллегиях, ученых, или латинских, школах). с 8—10-летним сроком обучения.

Тип ср. школы с ярко выраженным гуманитарно-филол уклоном - гимназия - получил распространение с 17 в.

Перспектива образования в ун-те долгое время определяла представление о задачах С о III Однако, стремясь получить хорошее общее образование, не все учащиеся связывали свое будущее именно с ун-том, не все учащиеся располагали и соответствующими возможностями. Это привело к выделению типа неполной средней школы, в т.ч. гимназий с сокращенным уч курсом - прогимназий ит.н. В 19 в на т.н. университетские профессии ориентировалась определенная группа гимназий, дававших классическое образование. Альтернативой ему стало реальное образование, к-рое давали уч заведения с углубленным курсом естеств. -науч. предметов и математики, их выпускники могли поступать в вузы неуниверситетского статуса.

На дальнейшее развитие С о III в кон 19 в оказали влияние идеи нового воспитания, единой и трудовой школы После 2-й мировой войны С о III стала массовой в большинстве стран Европы и Америки С возрастанием сложности совр. уч материала увеличился срок обучения - в полной С о III до 12—13 лет Неполное среднее стало играть роль базового образования, в большинстве стран признанного как обязательное Курс С о III рассматривается как одно из направлений реализации непрерывного образования

Ведущими тенденциями развития ср. школы стали расширение доступности общего ср. образования для разл слоев населения и дифференциация обучения в соответствии с индивидуальными склонностями учащихся

В России первые гимназии с обучением на рус языке появились в нач 18 в Отеч образоват. традиции С о III формировались в деятельности Академической гимназии (с 1726), а также гимназий при Московском (1755). и Казанском (1758). ун-тах В нач 19 в возникли у ч заведения, соединявшие в себе среднюю и высшую ступени образования (см Лицеи). Для подютовки учителей ср. школы при ун-тах учреждались учительские и пед. ин-ты, дававшие ср. проф. образование Как ср. общеобразоват. уч заведения действовали кадетские корпуса, военные гимназии и др.

Начало 19 в в России отмечено стремлением создать стройную систему преемственно связанных между собой общедоступных школ, в т.ч. начальных и средних Однако в кон 20-х гг 19 в в основу разделения был положен принцип сословности образования Гимназии как тип С о III превратились в гуманитарные с явно выраженным классич уклоном С о III для привилегиров сословий.

Начавшиеся в 60-е гг шк. реформы привели к созданию в 1864 гимназий двух типов классических и реальных По Уставу 1871 единств типом полной ср. школы объявлялась классич гимназия Лишь в 1912 выпускники реальных уч-щ получили право поступать не только в отраслевые вузы, но и в ун-ты.

После Окт революции в РСФСР. и др. сов республиках С о III строилась как единая, трудовая, политехническая Первыми документами, определившими структуру и содержание работы ср. школы, были «Положение о единой трудовой школе РСФСР» и «Основные принципы единой трудовой школы» (1918). В них провозглашались равноправие в образовании, его всеобщность, развитие самостоятельности учащихся Единая для всех слоев населения трудовая школа (9 лет обучения). имела 2 ступени начальную с 5-летним (позднее с 4-летним). сроком обучения (возраст детей 8—13 лет). и среднюю с 4-летним (позднее 5-летним). сроком обучения (13—17 лет). С 1932/33 уч г. в ср. школе был введен 10-летний срок обучения

Существовали также фабрично-заводские семилетки (ФЗС), школы колхозной (крестьянской). молодежи (ШКМ), после окончания к-рых учащиеся могли поступать в 8-й кл. школы-десятилетки или в ср. спец. уч. заведения.

Законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы нар. образования в СССР» (1958). ср. школа была определена как уч.-воспитат. учреждение с производств, обучением в составе 9—11-х кл., дающее учащимся не только законченное ср. образование, но и проф. подготовку для работы в одной из отраслей нар. х-ва или культуры. Решение такой задачи было затруднено отсутствием во мн. школах необходимых условий для обязательной проф. подготовки учащихся. В сер. 60-х гг. ср. школа была освобождена от несвойственной ей функции проф. подготовки, к-рая более успешно реализовалась в специально ориентированных системах образования. Срок обучения в С. о. ш. был сокращён в 1964 на 1 год. Получили развитие С. о. ш. с углублённым изучением отд. предметов - иностр. языков, математики, физики, химии, биологии и др.

В сер. 80-х гг. были сделаны первые шаги по дальнейшему реформированию школы. С. о. ш. стала 11-летней за счёт увеличения срока нач. образования. Общее ср. образование учащиеся получали в 10-—11-х кл. общеобразоват. школы, в СПТУ или ср. спец. уч. заведениях. В Рос. Федерации в нач. 90-х гг. получили распространение и др. типы ср. общеобразоват. учреждений (гимназии, лицеи, колледжи). Были созданы негос. С. о. ш., в т. ч. ориентированные на работу по альтернативным и авторским программам обучения.

С. о. ш. призвана обеспечить реализацию важнейшей социальной функции - передачу подрастающим поколениям такого содержания образования, к-рое может быть освоено в рамках возрастных возможностей школьников в установленные сроки обучения. Обучение в С. о. ш. направлено: на формирование социально значимых качеств личности; черт личности, сочетающих социальную направленность и способность удовлетворить личные потребности; на дальнейшее развитие культуры; на приобщение подрастающих поколений к общекультурным и национальным ценностям; на воспитание у молодёжи эмоциональной культуры, гуманистич. установок, гражданственности и любви к Родине.

Деятельность С. о. ш. во многом определяется тем, что она является частью целостной системы непрерывного образования: общеобразоват. подготовка всегда выступает как база профессиональной. Реализация С. о. ш. обществ, потребностей и социальных установок поставлена в жёсткие пед. рамки, ибо невозможно учить всему. Отд. ступени С. о. ш. инвариантно направлены на усвоение того содержания, к-рое доступно большинству учащихся и вместе с тем достаточно для выполнения индивидом общих для всех граждан функций независимо от их специфич. (напр., производственной). деятельности, а также для осознанной ориентации в изменяющихся условиях и адаптации к ним. Содержание образования, отвечающее запросам совр. цивилизации, требует 11—12-летнего срока обучения. Деятельность С. о. ш. направлена на изучение учащимися базового содержания (см. Базовое образование), к-рое обеспечивало бы единый общекультурный уровень, а также овладение дифференциров. частью общего образования, отвечающей склонностям, интересам и способностям учащихся, и соответствовало нац.-региональной специфике.

В широкой трактовке С. о. ш. совр. Рос. Федерации состоит из 3 ступеней: нач., неполной средней (или основной). и полной средней.

Нач. школа вооружает учащихся элементарными навыками уч. труда и общения, знакомит 6—9-летних детей в доступном для них объёме и на соответствующем уровне с достижениями отеч. и мировой культуры (см. Начальное образование ).

Неполная средняя (основная). школа даёт учащимся знания и умения в объёме, определяемом гос. образоват. стандартом, закладывает основы общей культуры, обеспечивает выпускникам осн. школы возможности для жизненной ориентации и осознанного участия в последующем общем и проф. образовании.

В полной ср. школе обеспечивается профильное обучение в соответствии с потребностями, склонностями и способностями учащихся, что подразумевает расширение объёма, углубление теоре-тич. уровня и направленность профильных для данного уч. заведения уч. дисциплин. При этом сохраняется базисный объём изучаемых непрофильных уч. предметов.

Осуществляемый в 90-х гг. переход от набора конкретных уч. предметов к образоват. областям открывает возможности для повышения вариативности С. о. ш., что, в свою очередь, позволяет полнее удовлетворить разнообразные образоват. потребности отд. категорий учащихся, а в ст. классах - обеспечить допроф. подготовку.

В неполной средней и полной ср. школе представлен функционально необходимый набор образоват. областей: язык (родной, русский, иностр.). и лит-ра, иск-во, математика, системы неживой природы (физика и астрономия); вещество (химия); Земля (география, экология); самоуправляемые системы (кибернетика и информатика); биол. системы; человек; общество (история, социальные дисциплины и др.); труд; техника; технология; физич. культура. Наполнение образоват. областей конкретными уч. предметами и интегрированными курсами вариативно, различно в разных регионах и школах, на разных ступенях образования.

Рус. язык изучается во всех школах в неодинаковом объёме в зависимости от языковой ситуации в регионе и особенностей конкретной школы. Различным может быть набор и др. предметов, относящихся к образоват. области «Язык и лит-ра». В образоват. область «Иск-во» включены изобразит, иск-во, музыка, мировая худож. культура, а также курсы, отражающие специфику и культурные традиции регионов. Образоват. область «Общество» может быть представлена предметами: история Отечества, всеобщая история, право, человек и общество, основы совр. цивилизации, совр. мир, граждановедение, мировая экономика и междунар. отношения, политология, экономика, социология и др. «Математика» включает алгебру, геометрию, алгебру и начала анализа, комплексный курс математики, логику, статистику, теорию вероятностей и др. «Труд» объединяет трудовое и проф. обучение, курс «Техника как средство жизнедеятельности человека», черчение.

«Физич. культура» включает основы физич. культуры, интегрированные курсы физич. подготовки, основ безопасности жизнедеятельности, дающие знания о поведении в экстремальных ситуациях.

В структуре шк. образования выделяются и отражаются в уч. плане федеральный, нац.-региональный и школьный компоненты. При этом ряд образоват. областей (иск-во, общество, биол. системы, труд, физич. культура). представлен как федеральным, так и нац.-региональным компонентами.

Нац.-региональный компонент отвечает специфичным образоват. потребностям и интересам отд. народов.

Шк. компонент (занятия, обязательные по выбору, факультативы). позволяет каждому образоват. учреждению самостоятельно разрабатывать и реализовывать уч. программы и планы, использовать отведённое базисным уч. планом время для расширения и углублени,. знаний учащихся.

Закон «Об образовании» (1992). закрепляет гос.-обществ, статус С. о. ш. В нём определены гарантии общества молодым гражданам в приобщении к культуре, социальному опыту, науч. и нравств. ценностям, а также обязанности овладевать ими в той мере, в к-рой это доступно им по способностям.

Гос. органы управления образованием устанавливают обязат. минимум содержания осн. образоват. программ, макс, объём уч. нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников С. о. ш. Закон ориентирует на многообразие форм обучения, предоставляет большие права руководителям С. о. ш. в выборе технологии обучения, позволяет корректировать уч. план при обеспечении уровня знаний и умений, установленных гос. образоват. стандартом.

Управление С. о. ш. носит гос.-обществ. характер. Директор школы как представитель гос-ва является единоначальником, его распоряжения обязательны для всех работников школы и учащихся. Он несёт персональную ответственность за организацию, состояние и нормальное функционирование уч.-вос-питат. процесса. Директор осуществляет управление, опираясь на педагогический совет.н. совет школы. Закон предоставляет руководителям С. о. ш. широкие полномочия в вопросах финансирования. Каждая С. о. ш. имеет самостоят. баланс и расчётный счёт; финансовые и материальные средства являются её собственностью. С. о. ш. принадлежит также право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты собственности, переданные ей физич. или юрид. лицами в качестве дара, пожертвования или др. форме.

Автор(ы) статьи: В. С. Леднев, В. С. Грибов, А. Т. Кинкуль-кин, А. Г. Колосков, H. M. Сватков.

Российская педагогическая энциклопедия