СРЕДНИЕ ВЕКА

Срéдние векá ( лат. Medium Aevum, фр. Moyen Âge, нем. Mittelalter; англ. Middle Ages) — традиционное обозначение исторического периода между Античностью и ранним Новым временем . Наиболее принятыми границами являются падение Западной Римской империи (476) и 1500 — дата, отсылающая к целому ряду событий: Великие географические открытия, завершение Реконкисты , успехи книгопечатания, начало Реформации и др. Изначально термин применялся к территории Римской империи, включая весь Средиземноморский бассейн, а позже — к Европейскому континенту. Есть и иные трактовки хронологических и географических рамок этого понятия, в зависимости от разных историографических традиций. Так, в испанской историографии период до арабского завоевания относят к поздней Античности, а в скандинавских странах эпоху викингов считают предшествующей Средневековью.

Понятие «С. в.» было введено итальянскими гуманистами, развивающими мысль Ф. Петрарки о Темных веках, отделявших Античность от их собственной эпохи, которую они связывали с возрождением (словесности, культуры, искусств). К началу XVIII в. стало пониматься как период общего регресса не только в культуре, но и в экономике, праве, организации политической жизни, как время политической нестабильности, фанатизма, суеверия. Негативные коннотации, закрепленные за «С. в.», призваны были подчеркнуть отличие этого периода от современной авторам эпохи (Нового времени) — времени прогресса, порядка, секуляризации. В XX в. «черная легенда» о «С. в.» подвергалась пересмотру, сейчас специалисты не рассматривают Средневековье как эпоху застоя, политического хаоса и упадка, подчеркивается его значение для последующей модернизации и так называемого взлета Запада.

Внутри «С. в.» выделяют несколько периодов: раннее (V–X — середина XI в.), развитое, классическое или «центральное» (середина XI — 1-я половина XIV в.) и позднее Средневековье (2-я половина XIV в. — конец XV в.).

Эпоха раннего Средневековья характеризовалась разрушением институтов античного общества, «варварскими завоеваниями», процессами христианизации новых регионов и этнокультурного синтеза. Политии, образованные на руинах Римской империи, получили название варварских королевств. Этот термин не применяется к регионам, где греко-римский компонент отсутствовал, например Скандинавии, землям восточных и западных славян, некоторым областям Германии. Варварские королевства были, как правило, нестабильны. Исключение составляет Франкское государство , сумевшее трансформироваться при Каролингах даже в империю с элементами бюрократии, попыткой введения общего законодательства и территориального администрирования. Каролингский период оказался исключительно важным в процессе консолидации раннесредневекового Запада, формируются две наиболее авторитетные власти: папская и императорская. Власть каролингских правителей распространялась не на всю Зап. Европу, но другие правители либо видели в них пример для подражания, как англо-саксонские, а поз­же скандинавские короли, либо, как византийские императоры, признали в них наследников Западной римской империи. Некогда единый античный мир Средиземноморья оказался поделен между арабским халифатом, подчинившим и Левант , и Магриб , и Пиренейский п-ов, Византией и латинским Западом. Латинский Запад включал в себя уже не только области бывшей Западной Римской империи, но и новые регионы: всю Германию, Британские о-ва, а позже Скандинавию и часть славянских земель.

Распад империи Каролингов (см. Верденский договор 843 ) сопровождался новой волной вторжений: норманнов (викингов), венгров (мадьяр), сарацин (арабов) и других и привел к падению имперских «публичных» институтов управления. На востоке империи остановить вторжения удалось правителям Саксонского герцогства, основавшим новую династию Оттонов. Оттон I совершил походы в Италию и восстановил Римскую империю ( Священную Римскую империю ), в которую вошли собственно германские земли, Северная и Центральная Италия, некоторые западнославянские земли и Бургундия (левобережье Роны). На западе империи продолжалось дробление политической власти.

Период развитого Средневековья характеризуется формированием институтов, классифицируемых как специфически феодальные: сеньория , феод , феодальная иерархия и феодальное право, рыцарство , замки, членение общества на «молящихся», «воюющих» и «трудящихся», и многое другое. В историографии ведется полемика между мутационистами и антимутационистами. Первые говорят о качественном разрыве (так называемой «феодальной революции») посткаролингского общества с предшествующим периодом. Вторые настаивают на преемственности с предшествующими эпохами, где, с их точки зрения, уже происходило вызревание феодальных или протофеодальных институтов. Но и те, и другие не отрицают, что период развитого Средневековья предполагает переход бана , т. е. совокупности политической, юридической, административной, военной власти в руки местных землевладельцев-сеньоров или феодалов. Важные изменения переживает и церковная организация. Римский папа превращается в реальную власть, способную противостоять любой светской власти, включая императорскую. Ужесточаются требования церковной дисциплины, охватывающей весь латинский Запад, монашеские идеалы распространяются на все духовенство, противопоставленное мирянам (целибат, причастие под обоими видами, в отличие от мирян). Рецепция римского права приспосабливала право к новым реалиям. Относительная слабость центральной власти компенсировалась системой личных связей, взаимных обязательств, скрепленных сакрализованными обрядами и присягами, гарантами которых выступали небесные силы в лице их посредников — духовных особ. На этом базировалась сила Церкви. Оформляются основные социально-правовые институты — от нотариата, страхования, правовых систем до городских коммун и разнообразных корпораций. Благодаря появлению взаимопереплетающихся систем сеньорий, церковных приходов и крестьянских общин территориальная организация латинского Запада обретает фундамент, обеспечивающий стабильность. На этой основе в некоторых областях начинается процесс консолидации центральной власти, появляются институты представительства, расцвет которых приходится уже на следующий период.

В эпоху позднего Средневековья в силу ряда причин: демографических изменений, вызванных эпидемиями, похолодания климата, бурного развития денежных отношений, появления новых технологических возможностей (огнестрельное оружие, «морская революция», книгопечатание) происходят существенные социально-экономические и политические перемены. Этот период характеризуется масштабными вой­нами ( Столетняя вой­на , Гуситские вой­ны, Алой и Белой розы войны и др.), когда феодальные конфликты перерастали в международные и наоборот. Вспыхивали народные движения ( Жакерия , Уота Тайлера восстание 1381 и т. д.), в том числе крестьянские, практически не известные ранее, и крупные городские восстания (чомпи, восстание Этьена Марселя и др.). Кризисные явления затрагивали церковные структуры (Великая схизма, Соборное движение , массовые еретические и предреформационные учения). Государства, которые в предыдущий период достигли определенных успехов в централизации (Англия, Франция, Кастилия), вступили в период гражданских вой­н и прочих потрясений. Вместе с тем шел поиск новых форм политических объединений: появились многочисленные унии и союзы (Англо-Французская монархия, Швейцарский союз, Кальмарская уния ). Усиливались новые веяния, связанные с Ренессансом, распространявшимся из Италии по всей Европе. Латинский Запад сталкивался с военным и цивилизационным вызовом со стороны державы Османов и мамлюкского Египта. Следствием изменения сил в Вост. Средиземноморье стало исчезновение Византии и ее наследников и начавшийся уход оттуда итальянских морских респуб­лик. Одновременно активно осваивались новые морские пути. Центр тяжести международной торговли переместился из Средиземноморья в Атлантику, где доминировали сначала Брюгге, а затем Антверпен.

Несмотря на внимание авторов XVII–XVIII вв. к Средневековью (см. Мавристы ), научное изучение этой эпохи начинается лишь в XIX в., когда курс истории С. в. становится частью университетских программ. Большой популярностью пользовались лекции О. Тьери , Ф. Гизо , Л. фон Ранке , Т. Н. Грановского и других, которые в соответствии с традициями романтизма исторического отказались от исключительно негативной оценки Средневековья, пытаясь найти внутренний смысл в эволюции средневекового общества как органической системы. Историки начинают использовать понятия феодализма, коммунального движения и борьбы классов. Во 2-й половине XIX в. медиевисты ориентируются на получение объективных фактов с применением метода исторической критики (см. Позитивизм ), больше внимания уделяя поиску закономерностей. Для раннего Средневековья исследовался процесс генезиса феодализма, причем возобновился спор между романистами (считавшими, что средневековый строй является логическим продолжением римских институтов, как, например, Н. Д. Фюстель де Куланж ) и германистами (убежденными, что германские завоевания привнесли качественно новые отношения, как, например, Г. Вайц). Большое место занимали споры сторонников общинной (Г. Маурер и его ученики) и вотчинной (К. Бюхер ) теорий, объяснявших генезис средневекового строя. В конце XIX в. вотчина рассматривалась как основная экономическая и социально-политическая ячейка общества (Ф. Сибом, П. Г. Виноградов, К. Бюхер). Велись споры о происхождении средневековых городов, истоки которых видели в наследии римских институтов (Н. Д. Фюстель де Куланж), в германской общине -марке (Г. Маурер, Г. фон Белов), в вотчине (К. Ф. Эйхгорн) и замке (Ф. У. Мейт­ленд ), в поселениях странствующих купцов (А. Пиренн ), в рынках (Р. Зом).

Историки этого периода оценивали С. в. скорее нейтрально, но во влиятельных концепциях Ренессанса Ж. Мишле (предложившего сам термин и его понимание как антитезы мрачному Средневековью) и Я. Буркхардта негативное отношение к С. в. усилилось. Буркхардт, описывая итальянскую культуру XIV–XVI вв., говорит о рождении европейского индивидуализма, секуляризованного сознания и идеала гармоничной личности.

В 1-й половине XX в. большинство обобщающих теорий были поставлены под сомнение представителями так называемого критического метода (фон Белов, Мейтленд, А. Допш , Ш. Пти-Дютайи, Н. П. Оттокар ), опиравшимися на идеи неокантианства и склонными к скепсису. В оценках Ренессанса в начале XX в. наблюдался «бунт медиевистов», подчеркивавших укорененность идей Возрождения в средневековых традициях (Й. Хёйзинга , Л. П. Карсавин , П. М. Бицилли , П. О. Кристеллер ). Своеобразным выходом из кризиса была переориентация на комплексный подход, предполагавший изучение социально-политических процессов в неразрывной связи с общецивилизационным контекстом, что дало возможность медиевистам включать в свои исследования новые сферы человеческой деятельности (история ментальности и гендера, история эмоций, демографическая история и т. д.; см. Медиевистика ).

Российская медиевистика до 1917 развивалась в общем русле науки о С. в., причем особые успехи признавались за аграрными исследованиями (Виноградов, А. Н. Савин , Н. Н. Кареев , И. В. Лучицкий, М. М. Ковалевский и др.) и за молодым культурно-историческим направлением (И. М. Гревс , Карсавин, Бицилли, О. А. Добиаш-Рождественская , Г. П. Федотов ). После революции часть ученых эмигрировала, часть ушла из профессии, оставшиеся приспосабливались к новым условиям, когда история была изъята из систематического преподавания в высшей и средней школе. Период сосуществования старой академической традиции, представленной, в частности, академиком Д. В. Петрушевским , с новым марксистским направлением закончился к середине 1930-х, когда по постановлению 1934 о преподавании гражданской истории были воссозданы кафедры истории С. в., опубликованы новые линейки учебных пособий, создана концепция исторического процесса, опиравшаяся на учение о развитии и смене общественно-экономических формаций (здесь большую роль сыграли Е. А. Косминский , А. Д. Удальцов , С. Д. Сказкин , А. И. Неусыхин , О. Л. Вайнштейн, В. В. Стоклицкая-Терешкович ). Феодализму отводилась роль одной из пяти формаций, и период С. в. определялся господством феодального способа производства. Соединение Средневековья с понятием «феодализм» придавало этой эпохе новые параметры. Ее хронологические рамки раздвигались вплоть до победы буржуазных революций и становления капиталистического общества. Такой границей для Зап. Европы стала так называемая Английская буржуазная революция (см. Английская революция середины XVII в. ), в то время как в России период феодализма формально доводился до реформы 1861. Господство феодальной формации распространялось историками на большую часть евразийского континента и Сев. Африки.

Доминирование формационного подхода затрудняло диалог с мировой исторической наукой, которая априори определялась как буржуазная и, следовательно, реакционная, помещая историка под жесткий идеологический контроль. При этом изучение истории С. в. расценивалось как важное и заслуживающее государственной поддержки. Кроме того, марксистское понимание общественно-экономической формации как системы предполагало важность изучения не только базиса, т. е. производительных сил и производственных отношений, но и надстройки (государства, права, идеологии, культуры и др.). Это давало возможность, оставаясь в рамках формационного подхода, уделять больше внимания этим сюжетам (характерный пример — эволюция взглядов А. Я. Гуревича ). Установка на универсальность феодальной формации открывала возможности для плодотворного диалога со специалистами по другим регионам: Древней Руси, Востока, Африки, что продемонстрировало издание «Всемирной истории» 1955–1965. Таким образом, советская медиевистика оказалась готовой к диалогу с западной, вобравшей в себя новые веяния исторической антропологии, микроистории , культурной истории социального и т. д.

Современная российская медиевистика интегрирована в медиевистику мировую, но сохраняет ряд национальных особенностей, унаследованных от предшествующей эпохи. Ситуация идеологической и методологической неопределенности приводит к тому, что понятия «С. в.» и «феодализм» трактуются в отечественной науке по-разному, в том числе расширительно (например, корейские феодалы, средневековый Китай). Нет общепринятых хронологических рамок для эпохи русского Средневековья. В европейской историографии также продолжаются споры о хронологических границах СВ («долгое Средневековье» Ж. Ле Гоффа , вплоть до Французской революции 1789).

При том, что термин «С. в.» представляется порождением европоцентризма, современные подходы в духе мир-системного анализа позволяют говорить о средневековом периоде Старого Света, поскольку разные регионы, даже далеко отстоящие друг от друга, демонстрируют синхронность в своем развитии и взаимодействии. Например, импульсы, исходившие от кочевых сообществ, населявших в С. в. Великую Степь от Маньчжурии до Паннонии , определяли специфику развития сопредельных государств. Своеобразие исторических судеб территорий, защищенных от подобных воздействий, можно оценить лишь в сравнении с другими регионами мир-системы. Поэтому цивилизация японская столь разительно отличается от китайской, а Зап. Европа — от Европы Восточной или Византии.

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