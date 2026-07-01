СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЛОНДОН

Город, которые не сразу, но в течение Средних веков стал административной, политической и экономической столицей Англии. В точности неизвестно, как давно появилось первое поселение на месте нынешнего Лондона. Однако римляне оснавали город Лондиниум в 43 г. н. э. во время вторжения на Британские острова императора Клавдия.

Первые поселения германцев (см. Саксы ) в районе Лондона датируются началом VI в. Местность эта входила в территорию королевства Эссекс (см. Гептархия ). В VII в. король Этельберт основал собор Святого Павла. В течение раннего Средневековья Лондон периодически становился местом резиденций, сначала королей Эссекса, затем Мерсии, а потом и королей Англии, однако в соперничестве за основную резиденции чаще побеждал город Винчестер. Важным моментом в истории города является начало строительства Вестминстерского аббатства королем Эдуардом Исповедником в 1042 г. Это аббатство станет местом коронации английских монархов.

Положение Лондона укрепилось с приходом к власти нормандской династии. Вильгельм Завоеватель даровал городу привилегии, а также заложил знаменитый Тауэр, а при его сыне Вильгельме II начинается строительство Вестминстерского дворца - еще одного важнейшего здания в британской политической системе (см. Парламент Англии ).

При всей административно-политической важности города, которая окончательно утвердилась к XIII в. население его было относительно невелико на протяжении всех Средних веков (порядка 20 тыс. чел.). Эта ситуация изменилась в XVI в., при Тюдорах. Лондон постепенно становится одним из крупнейших торговых городов своего времени, уступая лишь Амстердаму и, наверное, пока еще Венеции. Развитие атлантической торговли и включение Лондона в торговлю левантийскую - вот факторы его процветания и роста. Исторически центральный район города - Лондонский Сити (отдельная городская корпорация, существующая с XII в.) процветал и богател, а соответственно богатели дельцы, торговцы, которые вкладывались в рискованные предприятия, в расчете на выгодный барыш. Сити становится центром банковского дела и далеко не один раз будет спонсировать крупные и не очень проекты, а также являтся фактически постоянным кредитором короны. Также в XVI-XVII вв. "вырастает" новая королевская резиденция - блестящий Уайтхолл (к сожалению, пожары конца XVII в. практически его уничтожили).

Последнее о чем, хотелось бы сообщить - Великий Пожар 1666 г., уничтоживший большую часть тогдашнего Лондона, в том числе и Сити. Грандиозные планы по новой застройке города оказались слишком дороги и было решено по мере возможностей лишь постараться восстановить нешний облик города до пожара.

Иллюстрация:

План Джона Ивлина по перестройке Лондона после Великого Пожара 1666 г.