СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1916

Среднеазиáтское восстáние 1916 — массовое выступление мусульман Центральной Азии (Туркестанского и Степного краев) против внутренней политики Российской империи в период Первой мировой вой­ны . На фоне общего усиления фискального давления имперской администрации в военные годы поводом стал указ Николая II от 25 июня [8 июля] 1916 о привлечении на тыловые и оборонительные работы в прифронтовых районах мужского «инородческого» населения в возрасте от 19 до 43 лет включительно. Предполагалось призвать из Туркестанского края 250 тыс. человек, из Степного края — 140 тыс. человек. Начавшись 4 июля в Ходженте с расстрела полицией толпы, требовавшей уничтожения списков мобилизованных, восстание вскоре охватило все области обоих краев: Самаркандскую, Сырдарьинскую, Ферганскую, Закаспийскую и Акмолинскую, Семипалатинскую, Семиреченскую, Тургайскую, Уральскую, с более чем 10-миллионным полиэтническим населением. 17 июля в Туркестанском округе было объявлено военное положение. Восставшие действовали стихийно и неорганизованно. Их действия могли принимать различные формы: от ухода рабочих с предприятий, батраков — из крупных хозяйств («баев» и «кулаков»), откочёвок в глубь степей или в горы, бегства за границу (в Китай или Афганистан) и уничтожения списков призывников до нападений на российских администраторов и крестьян-переселенцев, вооруженных бунтов и партизанской борьбы. Наибольшим размахом и организованностью восстание отличалось среди казахов, особенно в Тургайском, Кустанайском, Актюбинском и Иргизском уездах Тургайской области, где его возглавляли выходцы из бедноты племени кыпчак Амангельды Иманов (1873–1919) и Алиби Джангильдин (1884–1953), которые в октябре — ноябре 1916 и в январе 1917 осаждали областной центр Тургай (оба в 1918–1919 примкнули к ВКП(б)). По официальным данным, в июле в Самаркандской области произошло 25 выступлений, в Сырдарьинской — 20 и в Фергане — 86. В Ташкенте вождями движения выступили рабочие Ю. Ибрагимов, Р. Икрамов и др. Во 2-й половине ноября численность повстанцев достигла 50 тыс. Против них были направлены вой­ска численностью около 30 тыс. человек с пулеметами и артиллерией, поддержанные силами русских крестьян и семиреченских казаков. К концу лета восстание было подавлено в Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской, Семипалатинской и Акмолинской областях, в сентябре — начале октября того же года — в Семиречье. Последние очаги сопротивления уничтожены в конце января 1917 в Закаспии. К 1 марта 1917 из Туркестана на тыловые работы отправилось лишь 123 тыс. человек.

Лит .: Национально-освободительное восстание 1916 г. в Узбеки­стане. Сб. статей. Ташкент, 1947; Ковалев П. A. Тыловые рабочие Туркестана в годы первой мировой вой­ны (1916 — май 1917 г.). Ташкент, 1957; Восстание 1916 г. в Средней Азии и Казахстане. Сб. документов. М., 1960; Восстание 1916 года в Турке­стане: документальные свидетельства общей трагедии. Сб. документов и материалов. М., 2016; Восстания 1916 в Азиатской России: неизвестное об известном (К 100-летию Высочайшего повеления 25 июня 1916 г.). М., 2017. С. С. Вдовин.