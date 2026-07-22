СРЕДИНСКАЯ НАТАЛИЯ БРОНИСЛАВОВНА

Советский и российский историк. Кандидат исторических наук (2010), старший научный сотрудник Научно-исторического архива Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 16 марта 1951 года в Ленинграде. В 1974 году окончила исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1968–1970 годах работала в Центральной военно-морской библиотеке Ленинграда.

В 1983–1986 годах обучалась в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

С 1970 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 1994 года – старший научный сотрудник.

С 1984 года – главный хранитель Западноевропейской секции Научно-исторического архива СПбИИ РАН.

В 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Акты родового архива Сакрати XII—XV вв. как исторический источник (классификация, атрибуция, комментарии)».

В 1993–1996 годах преподавала в Высшей школе МВД. В 1994–2000 годах преподавала на юридическом факультете Балтийского института экологии, политики и права.

С 1996 года преподает на юридическом факультете Институт внешнеэкономических связей, экономики и права.

Автор более 40 научных публикаций. В область научных интересов входят история государства и права Италии, частные акты Северной Италии XII–XVI веков, рецепция римского права в средневековых частных актах.

Сочинения

Актовый материал западноевропейского собрания Н.П.Лихачева (по материалам фамильного архива Сакрати XII—XV вв.) // ВИД. 2005. Вып. XXIX;

Документы по истории города из отечественных архивов в трудах В.И.Рутенбурга // Культура и общество Италии накануне Нового времени. М., 1993;

Документы по истории Италии в Западноевропейской секции Архива Санкт-Петербургского Института истории РАН // Проблемы итальянистики. Вып. 5: итальянские архивы в России — российские архивы в Италии. М.: РГГУ, 2013;

Документы рода д’Эсте в собрании Н.П.Лихачева // ВИД. Вып. XXVII. 2000;

Жизнь и творчество Рудольфа Зома // Ius antiquum (Древнее право). 2010. № 23;

Истоки возвышения рода Сакрати в Ферраре (по актовым материалам XIII-XIV вв.) // Ренессансная Италия в России и Прибалтике. Сб. материалов международной конференции «Прошлое, настоящее и будущее итальянистики в странах Балтии и России в честь профессора А.Д. Роловой». Рига, 25-26 ноября 2010 г. Отв. ред. д.и.н. М.А. Юсим. М., 2016. С. 154-177;

К вопросу о месте клятвы в североитальянских нотариальных актах XIII—XIV вв. // Право в средневековом мире. 2009. М., 2009;

«Малая феррарская хроника» Риккобальдо Феррарского // ВИД. Вып. XXI. 1990. (В соавт. с Е.В.Бернадской);

Механизмы решения имущественных споров в Ферраре XIV в. // Средние века. Выпуск 76 (3-4). М., 2015. С. 345-359.

Немецкие документы в собрании Архива Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН // Немцы в России. Русско-немецкие научные и культурные связи. СПб., 2000;

Нормы римского права о лицах и юридической практике Северной Италии XVI—XV вв. // XII коллоквиум романистов стран Центрально и Восточной Европы и Азии. Иркутск, 14—16 октября 2009 г.: Сборник науч. материалов. Иркутск, 2009;

Приобретение прав на недвижимость в североитальянских нотариальных актах XII-XIV вв.// Diritto@Storia N 13 [2015]. On line dal 15 Febbraio 2016 (sezione “Note e Rassegne”).

Судья и нотарий. По материалам актов Феррары XIII-XIV вв. // Право в средневековом мире. 2010. М., ИВИ РАН, 2010;

У истоков банка Сакрати. Финансовая документаия Северной Италии конца XIII—начала XIV в. // Исторический архив. 2011. Вып. 6;

Феррарские коллегии оценщиков имущества (aestimatores) XIV—XV вв. // Historia Animata: памяти И.О.Варьяш. М., 2004;

Эмфитевзис в Ферраре XII-XIV вв. // ВИД. 2010. Вып. XXXI.

Bona parapherna и другое о дамах Феррары XIV в. Петербургский исторический журнал. 2015. № 3 (7). С. 92-97.

Nobilis vir, dominus, ser в актах Феррары XIV в.(по материалам архивов России и Италии) // Universitas historiae. Сборник в честь Павла Юрьевича Уварова / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М., 2016. С. 49-56.

Usus как специфическая форма земельного держания в Ферраре XIV—XV вв. // Ius antiquum (Древнее право). 2000. № 2(7).