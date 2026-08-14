СРБИК, ГЕНРИХ ФОН

Србик ( нем. Srbik) , Генрих фон (10.11.1878, Вена — 16.11.1951, Эрвальд, Тироль) — австрийский историк. Изу­чал историю в Венском университете. С 1902 — сотрудник Комиссии по новой истории Австрии. С 1904 по 1912 работал в Институте изучения австрийской истории. В 1907 защитил докторскую диссертацию. В 1912 назначен профессором университета в г. Грац. С 1922 — профессор Венского университета, возглавил кафедру новой истории. В 1929–1930 — министр просвещения. С. осуществил публикацию 5-томного издания документов «Источники по германской политике Австрии» (1934–1938). В 1938 С. приветствовал аншлюс Австрии, вступил в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП). Был назначен президентом Австрийской АН и ректором Венского университета. После вой­ны уволен. В своих работах С. проводил идею общегерманского единства, подчеркивал роль Австрии в германской истории как государства — носителя имперской идеи, отстаивал консервативные взгляды на исторический процесс. С. написал фундаментальную биографию одного из главных деятелей европейского консерватизма — К. Меттерниха .

Соч. : Metternich. Der Staatsmann und der Mensch. Bd. 1–2. München, 1925. Bd. 3. Quellenveröffentlichungen und Literatur. München, 1954; Deutsche Einheit. Idee und Wirklichkeit vom Heiligen Reich bis Königgrätz. Bd. 1–4. München, 1935–1942; Österreich in der deutschen Geschichte. München, 1936; Geist und Geschichte. Vom deutschen Humanismus bis zur Gegenwart. Bd. 1–2. München, 1950–1951. Е. В. Котова.