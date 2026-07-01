СРАЖЕНИЕ ПРИ ЯРОСЛАВИЦЕ

Сражение, также известное как конный бой у Волчковце, стало первым крупным конным боем Первой мировой войны. Оно произошло 8 (21) августа 1914 года в Галиции между русской 10-й кавалерийской дивизией генерал-лейтенанта графа Ф.А. Келлера и австро-венгерской 4-й кавалерийской дивизией генерал-майора А.-Р. фон Зарембы, и окончилось победой русских войск.

Согласно русским предвоенным планам развёртывания войск, австро-венгерской армии предполагалось устроить двойные клещи в Галиции. 7-я и 3-я армии должны были сковать противника возле Львова, окружая его с флангов, а 4-я и 8-я армии - составить второе кольцо окружения, беря австрийцев в мешок. Для прикрытия развёртывания русских войск из конницы были созданы отряды завесы, в задачу которых входила разведка и прикрытие сосредоточения основных русских сил. 3-ю армию прикрывали 11-я, 10-я и 9-я кавалерийские дивизии, сведённые в Сводный кавалерийский корпус генерал-лейтенанта князя Бегильдеева. Наступление русской кавалерии было так искусно прикрыто конной разведкой, что австрийцы не имели никакого представления о направлении движения русских. Сами австрийцы тоже использовали свою кавалерию в качестве завесы, стянув в район Олейова 11-ю пехотную, 8-ю и 4-ю кавалерийские дивизии, намеревались дать бой русским силам. Австрийцы нацелились на атаку 9-й русской кавалерийской дивизии. Узнав об этом, генерал-лейтенант Келлер сразу повернул на помощь своему соседу. Так как австрийцы всё ещё не могли точно узнать расположение русских частей, то командир австрийской 4-й кавалерийской дивизии генерал Заремба стянул все свои силы к д. Ярославице, где решил дать бой русской коннице.

Русские разъезды с утра 8 (21) августа засекли сосредоточение австрийцев. Ввиду приближения неприятеля, Келлеру нужно было выиграть время для сосредоточения остальных своих сил и поэтому он приказал 1-му Оренбургскому казачьему полку и 3-му Донскому артиллерийскому дивизиону занять высоту Острый Граб и атаковать австрийскую пехоту, чтобы тем временем успеть подтянуть конницу и принять бой.

Огонь донской батареи по 2-м батальонам 35-го Ландверного полка, прикрывавшего обоз, заставил австрийскую пехоту разбежаться, а казаки, спустившиеся с высоты, перестроились в «лаву» и атаковали ее, отогнав её к деревне Волчковце. Там они натолкнулись на сопротивление отдельных рот и батальонов, но несмотря на это, при помощи дивизионной пулемётной команды под командованием ротмистра Б.Н. Пальшау ворвались в деревню и овладели ею.

Попытки австрийцев атаковать сначала оканчивались безрезультатно из-за усиленного огня казачьей батареи. В это самое время Келлер приказал атаковать.

Затем в лощине произошла схватка 7-8 русских эскадронов 10-го Одесского уланского и 1-го Новгородского драгунского полков с 13-м уланским «Фон Бём-Эрмоли» полком и частями 9-го драгунского полка. Австрийцы, пользуясь расположением местности, смогли скрыть свои силы и развернуть атакующую конницу в 3 линии, а затем начали теснить русскую кавалерию. Драгунские и уланские эскадроны русских получили приказ атаковать с фронта, с левого фланга шли гусары. Преодолев лощину, русские начали подниматься по скату холма, где и произошла сшибка с австрийцами. Первая линия австрийцев в 6-8 эскадронов была смята русскими. Кавалеристы начали ряд отдельных поединков и, воспользовавшись суматохой боя, австрийцы ввели в бой вторую линию из 6 эскадронов, которые начали теснить русские войска.

Австрийцы подтянули резервы, и удар второй линии из эскадронов 15-го драгунского полка «Франц Иосиф» мог обернуть исход дела в их пользу, несмотря на брошенный в бой единственный резерв нашей дивизии - личный конвой графа Келлера, взвод Оренбургских казаков и штабных офицеров. К этому моменту попытка австрийцев ввести в бой третью линию из 4 эскадронов окончилась неудачей, так как наткнулась на русских гусар. 2 эскадрона 10-го Ингерманландского гусарского полка под командованием ротмистра И.Г. Барбовича смяли передовой эскадрон австрийцев, оттеснив остальных на позиции русских пулемётчиков, которые остановили атаку неприятеля, принудив его к отступлению. Преследуя австрийцев, гусары ворвались на принадлежавшую им батарею, и изрубив прислугу, заняли ее. Подоспевшие 6-7 эскадронов русской конницы принялись преследовать австрийцев вместе с участвовавшими в бое частями. Преследование велось до долины р. Стрыпа, где австрийцы оказались отрезанными от реки 6 сотнями оренбуржцев под командованием есаула А.А. Полозова и были окончательно уничтожены.

Австрийцы так и не ввели в бой 1-й уланский и основные силы 9-го драгунского полков, которые сумели отступить за Стрыпу, но уже не представляли из себя боевой силы, потеряв около 300 человек убитыми. Русские потери составили 20 человек убитыми, 141 раненными и 4 пропавшими без вести.

По приблизительным подсчётам русская конница взяла 650 пленных, 300 лошадей, 8 орудий с передками и зарядными ящиками. Кавалерия была измотана боем, так что дальнейшее преследование и разведка не были организованы. Но австрийская конница была уничтожена, именно это и позволило русскому командованию до конца скрывать сосредоточение своих сил, что обеспечило успех 8-й и 3-й армий и взятие русскими войсками столицы Галиции Львова.