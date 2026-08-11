СРАЖЕНИЕ ПРИ САНДЕПУ 1905

Крупное сражение Русско-японской войны, окончившееся безрезультатно для русской армии.

В связи с падением Порт-Артура в конце 1904 года в Маньчжурии сложилась новая обстановка. Армия генерала М. Ноги освобождалась из-под Порт-Артура и скоро должна была присоединиться к маршалу И. Ойяме под Мукден.

В связи с этим русским армиям под общим командованием генерала А.Н. Куропаткина необходимо было переходить в наступление, чтобы разбить японцев до подхода подкреплений. Состав русской армии под Мукденом вырос количественно с 210 000 человек в ноябре 1904 года до 300 000 в январе 1905 года.

2-я армия генерала О.-Ф.К. Гриппенберга должна была наступать на западном фланге. Гриппенберг планировал провести широкомасштабное наступление силами всей армии, однако из-за вмешательства в его распоряжения главнокомандующего Куропаткина, наступление свелось к удару на хорошо укрепленную деревню Сандепу силами 14-й пехотной дивизии. Только в случае успеха планировалось перейти в наступление большими силами. Помимо вмешательства Куропаткина, сказывалось нежелание командующего соседней 3-й армией генерала А.В. Каульбарса поддерживать армию Гриппенберга за свой счет.

Таким образом, бой свелся к лобовой атаке хорошо укрепленной деревни. «Идеи, положенные в основу предстоящих действий, лично мне несимпатичны и от них нельзя ожидать широкого успеха. Размениваемся на мелкую монету, задаемся целями крошечными, мизерными, будем гордиться взятием деревни», — записал перед боем генерал-майор М.В. Алексеев. Гриппенберг не верил в успех, а Куропаткин не доверял Гриппенбергу. В первый день вводилось в бой только 30% войск, подчиненных Гриппенбергу, а на следующий день — доля включенных в операцию соединений достигла 50%. Впрочем, надо учитывать, что эти соединения вводились по частям. Перед наступлением не удалось обеспечить действенной артиллерийской подготовки, но несмотря на это 12 января 1905 года 14-я пехотная дивизия, выдержав 8-часовой бой, взяла деревню. Однако вскоре выяснилось, что в результате путаницы в руки русских войск попала не Сандепу, а соседняя деревня Бейтадзы. Сандепу захватить так и не удалось. Потеряв 1122 человека убитыми и замерзшими, 14-я дивизия вынуждена была отступить. У подчиненных Гриппенберга был шанс окружить японцев в Сандепу, однако их действия были скованы распоряжениями Куропаткина, запрещавшего наступать без его санкции. Потери оказались напрасными.

Приказ Куропаткина отступать вызвал непрекрытое возмущение в армии. Гриппенберг был до того взбешен новым отступлением после тяжелых потерь, что подал просьбу о разрешении покинуть армию «по болезни». Николай II телеграфировал: «Желаю знать истинные причины Вашего ходатайства». Тогда Гриппенберг запросил разрешение доложить царю ситуацию лично. 20 января он покинул армию и отправился в Петербург.

Разногласия между генералами стали известны в войсках и произвели тяжелое впечатление. Куропаткин понял, что над ним нависла отставка, однако он употребил все свои связи в прессе и при дворе, чтобы опорочить демарш Гриппенберга, выставив его дезертиром. Общественное мнение встало на сторону главнокомандующего.

Неудача под Сандепу и скандал, связанный с Гриппенбергом, сильно повредили как моральному состоянию войск, так и репутации Куропаткина накануне решающего сражения за Мукден. Кроме того, оно ясно продемонстрировало несостоятельность командования и неумение организовать штабную работу.