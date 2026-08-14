СРАЖЕНИЕ ПРИ ГОРНОМ ДУБНЯКЕ

Одно из ключевых сражений русско-турецкой войны 1877-1878 годов, предрешившее падение Плевны.

Балканский кризис 1875-1876 годов, в ходе которого восстало сербское и болгарское население Османской империи, потребовал вмешательства России с целью добиться от турецкого правительства уступок христианским подданным. Это спровоцировало начало русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Русское командование планировало освободить Болгарию и нанести удар по Константинополю, который должен был вывести Османскую империю из войны.

В ходе войны русское командование встретило большие затруднения под городом Плевна, успешно обороняемым турецким полководцем Осман-пашой. После трех неудачных штурмов город решено было взять в осаду, а для этого требовалось перерезать Софийское шоссе, по которому Осман-паша получал необходимое снабжение. На шоссе располагались три укрепленных пункта: Телиш, Горный Дубняк и Дольний Дубняк. Горный Дубняк был выбран для главного удара. Для штурма укреплений Горного Дубняка предназначалась 2-я гвардейская пехотная дивизия и гвардейская стрелковая бригада. Лейб-гвардии Егерский полк должен был провести демонстрационную атаку на Телиш. Командование над отрядом, насчитывающим 22 тысячи человек при 64 орудиях, получил генерал-адъютант И.В. Гурко. Силы гарнизона Горного Дубняка оцениваются в 4,5 тысячи человек при 4 орудиях.

Два редута, составлявших укрепления Горного Дубняка, предполагалось взять одновременным движением трех колонн примерно к трем часам дня. Колонны возглавляли Свиты генерал-майоры Н.О. Розенбах, барон Л.Л. Зедделер и А.В. Эллис. На рассвете 12 октября 1877 года колонны двинулись к Софийскому шоссе. Центральная колонна барона Л.Л. Зедделера первая вошла в соприкосновение с турками и подверглась ружейному обстрелу. Тогда командир Лейб-гвардии Гренадерского полка полковник Ю.В. Любовицкий принял решение, не дожидаясь подхода остальных колонн, атаковать малый турецкий редут. Штурм прошел успешно и лейб-гренадеры взяли укрепление. Однако, увлекаемые успехом, солдаты попытались сходу взять и главный редут, атака на который не удалась. Центральная колонна залегла в малом редуте и ложементах вблизи него. Левая и правая колонны подошли к укреплению с противоположных сторон и также залегли в укрытиях под действием непрекращающегося огня из главного турецкого укрепления.

К двум часам дня русские войска обложили главное укрепление с трех сторон плотным полукольцом диаметром примерно 1000 метров. Главный редут обстреливался артиллерией, поддерживавшей атакующих. Узнав, что лейб-егеря были отбиты от Телиша с большими потерями, И.В. Гурко принял решение о штурме главного укрепления Горного Дубняка. Сигналом должна была послужить серия залпов, произведенных последовательно батареями левой, центральной и правой колонны.

В результате ошибки артиллеристов первой залпы подала батарея правой колонны, которой полагалось выстрелить последней. Это предопределило нерешительность и неодновременность атак трех колонн. Разрозненные попытки ворваться в редут были отбиты. При штурме погиб генерал В.Н. Лавров, сраженный двумя турецкими пулями. По другой версии, генерал был убит ядром с русской батареи. Часть солдат все же сумела закрепиться у самого подножия укреплений. К четырем часам дня И.В. Гурко вынужден был задействовать последний резерв — Лейб-гвардии Измайловский полк.

К вечеру вражеский огонь ослаб, а солдаты путем методичных перебежек и переползаний стали скапливаться во рву укрепления. Без команды к штурму группы смельчаков стали прорываться внутрь укрепления, и после непродолжительной рукопашной схватки турки сложили оружие. Горный Дубняк был взят.

Потери русских войск составили 869 человек убитыми, ранено было более 2500 солдат и офицеров. Ценой этих потерь Софийское шоссе было перерезано, и в Плевну перестало поступать продовольствие, что предопределило ее сдачу 28 ноября (10 декабря) 1877 года.

Хотя успех был достигнут, большие потери, неразбериха и шаблонные действия командиров в сражении при Горном Дубняке критиковались военными авторитетами. Генерал М.И. Драгомиров считал, что успех в сражении был достигнут скорее благодаря солдатам, а не командирам, а советский военный теоретик А.А. Свечин писал: «Гурко понял, что такое истребление гвардии при столкновении с вдесятеро слабейшим ополчением знаменует крупное тактическое недоразумение».