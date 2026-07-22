СРАЖЕНИЕ НА КУШКЕ

Сражение, произошедшее между отрядом генерал-лейтенанта А.В. Комарова с афганской армией на русско-афганской границе у р. Кушка 18 (30) марта 1885 года и окончившееся победой русских войск.

В 1884 году к России был присоединён Мервский оазис (Туркменистан), и перед ней встал вопрос о разграничении с Афганистаном. Этот вопрос был также очень важен и для Великобритании, которая видела Афганистан буферной зоной, защищавшей Британскую Индию. Присоединение Мервского оазиса давало России стратегические преимущества в регионе, а именно возможность контролировать лежащий южнее Герат, служивший коридором через Афганистан в Индию. Великобритания, желая сохранить контроль над Гератом, не могла смириться с наличием Мерва как плацдарма русских сил на пути туда.

Таким образом, вопрос о русско-афганской границе выходил уже на международный уровень. В 1884 году была отправлена целая картографическая экспедиция в район будущей границы, которую сопровождали английские офицеры, часть которых осталась в Кабуле и стала негласными советниками афганского эмира, решившегося на более активные шаги. К примеру, осенью 1884 года английский отряд занял Гюрлен, узел путей из Туркмении через перевалы гор Герата. Туда были стянуты афганские войска, и силами местных ханов были заняты Зюльфаратский перевал – ключевая позиция в Герате, и важнейший узел путей в этих краях — Акрабат. Пользуясь тем, что племена Мерва были данниками эмира, афганцы участили набеги на русские границы, что привело к ряду небольших стычек.

Вслед за этим русские стали усиливать войска Закаспийской области, выделив 2 полевых отряда – Мургабский и Серахский, каждый численностью в 4000 человек, при 4 орудиях для защиты Туркестана от вероятных попыток вторжения англо-афганских войск. 22 января 1885 года военный губернатор Закаспийской области генерал-лейтенант А.В. Комаров двинул к границе военный отряд из 4-х рот закаспийских стрелков, 3-го Туркестанского линейного батальона, Кавказского казачьего полка, Временной Мервской милиции и 21-й горной батареи, состоявшей из 4-х орудий. Отряд встал лагерем на левом берегу р. Кушка, у аула Таш-Кепри неподалёку от кирпичного моста через реку, куда были стянуты афганские отряды (2600 всадников и 1900 пехотинцев, при 8 орудиях и около 100 английских инструкторах) под командованием Наиб-Салара.

Афганцы построили 4 редута, подходившие к русским постам, и выдвинули свой лагерь в обхват левого фланга русского лагеря. 12 марта Комаров выдвинул ультиматум: или афганцы сами очистят правый берег реки или это сделают русские войска через пять дней. Также он пытался посылать в афганский лагерь своего начальника штаба – полковника Н.И. Закржевского для проведения переговоров, которые окончились безрезультатно. Афганцы 14 марта поставили своих часовых уже на русском берегу реки. 17 марта Комаров отправил письмо командиру афганского отряда, в котором он просил афганцев убрать все посты с обоих берегов реки и вывести войска за реку Муграб до устья Кушки. Ответом стала усиленная подготовка афганцев к столкновению – рытьё окопов и стягивание войск к переправам. Вечером Комаров собрал у себя офицеров отряда и приказал на рассвете следующего дня атаковать позиции афганцев.

В 4 часа утра 18 марта русские вышли на позиции, к 6 часам утра показались афганцы. На правом фланге, против афганской кавалерии у моста позиции занял Туркестанский батальон под прикрытием артиллерии, центр русских позиций заняли казаки и конная милиция, левый фланг составили стрелки.

Первыми открыли огонь афганцы. Со стороны русских им ответили спешенные кавалеристы под командованием полковника Алиханова, затем стрелки и туркестанцы. Отчаянное сопротивление русских частей атаковавшей афганской кавалерии повлекло за собой ее отступление. Туркменская конная милиция пустилась за ней в погоню и захватила мост через Кушку. На правом фланге туркестанцы первыми открыли огонь по колонне афганских войск и заставили её отступить, а также фланговым огнём помогали туркменской милиции отражать атаку афганцев.

Когда кавалерия по приказу Алиханова начала преследование отступившей конницы, последовал штурм афганского лагеря. Бой за холм Таш-Кепри, где находились траншеи и редуты афганцев, протекал в основном в ожесточённой перестрелке, в ходе которой туркестанцы смогли штыковым ударом выбить афганцев из траншей, и совместно с казаками и туркменами выбить их с холма. Роты взяли афганцев в кольцо, отрезав их от переправ, и обратили остальных в бегство. На левом фланге началась атака стрелков на редуты афганцев. Цепь стрелков смогла ружейным огнём уничтожить орудийную прислугу и в ходе штыковой атаки на редуты захватить все 3 орудия (из них 2 были английскими) и затем присоединиться к туркестанцам, которые преследовали отступающего противника. Русские войска захватили мост, и нескольких залпов по лагерю оказалось достаточно, чтобы полностью рассеять отряд афганцев. Преследование организовала Туркменская милиция Алиханова.

После боя часть афганского отряда ещё пыталась стрелять в русских из-под моста, но и это вскоре прекратилось. В результате было захвачено 2 знамени, бунчук, 8 орудий, обоз и пленные. Потери афганцев составили 500 человек, а русский отряд потерял лишь 9. 21 марта была проведена разведка, которая показала, что местность полностью очищена от афганцев. В русском лагере царило воинственное настроение, в Герате готовились к русскому вторжению, как в Лондоне – к войне с Россией. Усилиями дипломатии конфликт удалось уладить, а русско-афганская граница, проведённая в этом регионе, не поменялась до сих пор. Генерал Комаров и начальник штаба полковник Закржевский были награждены золотым оружием с бриллиантами, полковник Алиханов – орденом Св. Георгия 3-й степени, также георгиевскими кавалерами за этот бой стали ещё 50 человек.

В целом, сражение сильно пошатнуло авторитет Великобритании в Афганистане, а отсутствие союзников на континенте вынудило Лондон искать дипломатические пути урегулирования конфликта, который завершился разграничением между Россией и Афганистаном и показал Петербургу и Лондону, что проблемы могут быть урегулированы мирным путём.