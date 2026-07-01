СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Сравни́тельно-истори́ческий мéтод — один из основных методов исторического исследования, нацеленный на выявление общего и особенного на основе сопоставления двух и более исторических объектов или явлений. Следует различать С.-и. м. и сравнение как логический прием, который используется при решении задач типологии, периодизации , системного анализа . В С.-и. м. сравнение выступает в роли методологического принципа — способа познания сущности исторических явлений и процессов через их сопоставление на основе аналогии.

С.-и. м. как метод исторического исследования сформировался в XIX в., хотя исторические сравнения использовались и ранее, преимущественно в иллюстративном плане. Их примеры можно найти в «Истории» Геродота , трудах Фукидида , Вольтера , Дидро и других мыслителей. В XIX в. С.-и. м. получил научное обоснование в работах по антропологии, написанных в контексте теории позитивизма , эволюционизма и диффузионизма. Во 2-й половине XX в. в британской социологии были разработаны методы синхронного и диахронного сравнения. В США сравнительный метод стал основой кросс-культурных или кросс-национальных исследований, где сформировались два подхода к сравнительному анализу: идиографический и номотетический.

В историко-методологической литературе преобладают широкие подходы к определению области применения С.-и. м. и восприятие его как универсального средства анализа информации, который может использоваться с разными целями — для построения типологий, классификаций, периодизаций и т. д. (И. Д. Ковальченко). Однако учитывая опыт исторических исследований, следует отметить, что особенностью сравнительного анализа как метода исторического исследования является его ориентированность на изучение объектов , обладающих прежде всего разными пространственными характеристиками. Такое уточнение сужает круг решаемых задач, но актуализирует познавательные и эвристические свой­ства метода.

В целом С.-и. м. направлен на характеристику причинно-следственных закономерностей и понимание тех механизмов, которые определяют исторические процессы. Сходство, как правило, есть следствие воздействия на изучаемые явления однопорядковых факторов, позволяющих судить об исторической закономерности, различие — результат влияния специфических условий и факторов — отражает вариативность исторического процесса.

Историко-сравнительное (компаративное) исследование включает нескольких этапов: 1) обоснование объектов сравнения и их сопоставимости, т. е. доказательство однородности изучаемых явлений с учетом их внутренних сущностных характеристик; 2) разработка критериев сравнения, параметров и характеристик сопоставления; 3) формирование информационной базы сравнения (отбор и анализ исторических источников, определение того, насколько они позволяют получить не только достоверную, но и сопоставимую информацию); 4) выявление сущности и характеристик изучаемых объектов через понимание различий и анализ их причин.

Сравнительный анализ объектов на начальном этапе нацелен на выявление сходства (с использованием приемов типологии и периодизации) и только потом — на анализ различий, а также их причин. Различия могут быть результатом того, что изучаемые объекты относятся к различным этапам социокультурного или экономического процесса либо выступают отражением локального своеобразия исторических систем и обусловлены конкретными особенностями среды и условиями развития (внешними факторами). Определение причин тесно связано с выбором варианта сравнительного анализа — синхронного или диахронного.

Использование С.-и. м. возможно только при условии наличия достаточной информации об объектах исследования. Сравнение, основанное на чисто внешних и формальных аналогиях, без глубокой теоретической проработки, искажает не только результаты сравнения, но и понимание сущности самих явлений, их качественную оценку. Некорректное применение метода связано также с нарушением принципа сопоставимости сравниваемых объектов.

Лит .: Любарский Г. Ю. Морфология истории: сравнительный метод и историческое развитие. М., 2000; Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003; Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. Учебное пособие. Томск, 2006; Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Учебное пособие. Екатеринбург, 2010; Кром М. М. Введение в историческую компаративистику. Учебное пособие. СПб., 2015. Л. Н. Мазур.