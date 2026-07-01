СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД
Сравни́тельно-истори́ческий мéтод — один из основных методов исторического исследования, нацеленный на выявление общего и особенного на основе сопоставления двух и более исторических объектов или явлений. Следует различать С.-и. м. и сравнение как логический прием, который используется при решении задач типологии, периодизации, системного анализа. В С.-и. м. сравнение выступает в роли методологического принципа — способа познания сущности исторических явлений и процессов через их сопоставление на основе аналогии.
С.-и. м. как метод исторического исследования сформировался в XIX в., хотя исторические сравнения использовались и ранее, преимущественно в иллюстративном плане. Их примеры можно найти в «Истории» Геродота, трудах Фукидида, Вольтера, Дидро и других мыслителей. В XIX в. С.-и. м. получил научное обоснование в работах по антропологии, написанных в контексте теории позитивизма, эволюционизма и диффузионизма. Во 2-й половине XX в. в британской социологии были разработаны методы синхронного и диахронного сравнения. В США сравнительный метод стал основой кросс-культурных или кросс-национальных исследований, где сформировались два подхода к сравнительному анализу: идиографический и номотетический.
В историко-методологической литературе преобладают широкие подходы к определению области применения С.-и. м. и восприятие его как универсального средства анализа информации, который может использоваться с разными целями — для построения типологий, классификаций, периодизаций и т. д. (И. Д. Ковальченко). Однако учитывая опыт исторических исследований, следует отметить, что особенностью сравнительного анализа как метода исторического исследования является его ориентированность на изучение объектов, обладающих прежде всего разными пространственными характеристиками. Такое уточнение сужает круг решаемых задач, но актуализирует познавательные и эвристические свойства метода.
В целом С.-и. м. направлен на характеристику причинно-следственных закономерностей и понимание тех механизмов, которые определяют исторические процессы. Сходство, как правило, есть следствие воздействия на изучаемые явления однопорядковых факторов, позволяющих судить об исторической закономерности, различие — результат влияния специфических условий и факторов — отражает вариативность исторического процесса.
Историко-сравнительное (компаративное) исследование включает нескольких этапов: 1) обоснование объектов сравнения и их сопоставимости, т. е. доказательство однородности изучаемых явлений с учетом их внутренних сущностных характеристик; 2) разработка критериев сравнения, параметров и характеристик сопоставления; 3) формирование информационной базы сравнения (отбор и анализ исторических источников, определение того, насколько они позволяют получить не только достоверную, но и сопоставимую информацию); 4) выявление сущности и характеристик изучаемых объектов через понимание различий и анализ их причин.
Сравнительный анализ объектов на начальном этапе нацелен на выявление сходства (с использованием приемов типологии и периодизации) и только потом — на анализ различий, а также их причин. Различия могут быть результатом того, что изучаемые объекты относятся к различным этапам социокультурного или экономического процесса либо выступают отражением локального своеобразия исторических систем и обусловлены конкретными особенностями среды и условиями развития (внешними факторами). Определение причин тесно связано с выбором варианта сравнительного анализа — синхронного или диахронного.
Использование С.-и. м. возможно только при условии наличия достаточной информации об объектах исследования. Сравнение, основанное на чисто внешних и формальных аналогиях, без глубокой теоретической проработки, искажает не только результаты сравнения, но и понимание сущности самих явлений, их качественную оценку. Некорректное применение метода связано также с нарушением принципа сопоставимости сравниваемых объектов.
Лит.: Любарский Г. Ю. Морфология истории: сравнительный метод и историческое развитие. М., 2000; Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003; Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. Учебное пособие. Томск, 2006; Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Учебное пособие. Екатеринбург, 2010; Кром М. М. Введение в историческую компаративистику. Учебное пособие. СПб., 2015. Л. Н. Мазур.