СПИРИДОВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ

— майор, участник Отечественной войны 1812 г. и восстания декабристов 1825 г.

Военный и декабрист

Происходил из дворянской семьи, его дед Григорий Андреевич Спиридов был прославленным флотоводцем екатерининских времен. Отец Матвей Григорьевич служил в Сенате, а мать Ирина Михайловна Щербатова была дочерью историка М. М. Щербатова. Получил превосходное домашнее образование, знал французский и немецкий языки. Во время Отечественной войны 1812 г. в возрасте шестнадцати лет поступил на службу в ополчение, состоял во 2-ом полку Владимирского ополчения. Участвовал в заграничных походах русской армии в 1813—1814 годах , перешел из ополченцев в Гренадерский лейб-гвардии полк, 17 мая 1813 года получил звание прапорщика. Дошел с русской армии до Парижа. После возвращения на родину продолжил военную службу, одновременно увлекся переводами с французского языка, также писал публицистические сочинения. В 1816 г. перешел в Саратовский пехотный полк. С 1817 г. состоял старшим адъютантом при генерале И. В. Сабанеевым. В августе 1819 г. вновь вернулся в свой полк, где командовал первой гренадерской ротой. 4 июня 1825 г. Спиридов получил звание майора и стал командиром батальона в Пензенском полку. Именно там Михаил Матвеевич приобщился к деятельности Южного общества декабристов , вступил в Общество соединённых славян. Кроме этого был вовлечен в составлении программных документов, так он ознакомился с кратким изложением «Русской правды» — «Государственный завет», к которому составил свои критические замечания. Спиридов стоял на позициях создания конституционной монархии и выступал против отмены сословий. В сентябре 1825 г. Общество соединенных славян вошло в состав Южного общества, при этом Спиридов стал посредником в 8-й пехотной дивизии, кроме этого он был зачислен в т.н. «обреченный отряд», члены которого должны были убить императора. Несмотря на активное участие в деятельности декабристов, Спиридов не успел как бы то ни было помочь заговорщикам, поднявшим восстание в Черниговском полку. 25 января 1826 г. он был арестован и перевезен в Санкт-Петербург. Содержался в Петропавловской крепости. Во время следствия не отрицал своей принадлежности к тайному обществу, и достаточно пространно изложил свои политические взгляды. Согласно указу Николая I от 10 июля 1826 г. М. М. Спиридову была сохранена жизнь с условием лишения чинов, дворянского звания и вечных каторжных работ. 22 августа 1826 г. приговор был ограничен 20 годами и поселением в Сибири. Приговор не сразу привели в исполнение, в Читинский острог Спиридов прибыл лишь в декабре 1827 г., затем в 1830 г. его перевели в Петровский Завод. 8 ноября 1832 г. срок каторги сократили до 15 лет, а 14 декабря 1835 г. — до 13 лет. С 1839 г. Спиридов стал проживать в Красноярске, где находились и другие декабристы. В 1843 г. Михаил Матвеевич обратился с ходатайством к губернатору Енисейской губернии В. И. Копылову, который предоставил ему для сельскохозяйственных работ около 15 десятин пустопорожней земли в деревне Минино Заледеевской волости. Недалеко от Красноярска Спиридов купил хутор Дрокино, в котором построил дом и вел образцовое сельское хозяйство. И даже вывел сорт картофеля, получивший его имя «Спиридовка». Там он и скончался, был похоронен в с. Арейское у Троицкой церкви. В 1952 г. в посёлке Емельяново ему был открыт памятник, сохранившийся до наших дней.