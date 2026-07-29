СПИРИДОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ

Биография и карьера на флоте

Родился в дворянской семье. В 1723 г. ушел добровольцем на флот. Служил на кораблях Каспийской флотилии, созданной по приказу Петра I в 1722 г. Дослужился до командования гекботами «Святая Екатерина» и «Шах-Дагай». В 1732 г. перешел на службу в Кронштадт, получил звание мичмана досрочно. Во время Русско-турецкой войны 1735—1739 гг. служил на Донской флотилии под началом вице-адмирала Петра Петровича Бредаля , перед которой стояла задача снабжения армии и борьба с турецкими кораблями, прикрывавшими Азовскую крепость. После войны в 1741 г. продолжил службу в Архангельске, откуда совершил переход до Кронштадта. В 1754 г. получил звание капитана 3-го ранга. В 1756 г. Спиридов был поставлен во главе Морского шляхетского кадетского корпуса.

Семилетняя война

Во время Семилетней войны 1756—1763 гг. командовал кораблями «Святой Николай» и «Астрахань» Балтийского флота. В 1761 г. проявил себя во главе десанта, участвовавшего в осаде крепости Кольберг. В 1762 г. получил звание контр-адмирала и встал во главе Ревельской эскадры, занимавшейся патрулирование всей акватории Балтийского моря.

Русско-турецкая война 1768—1774 годов

После объявления войны Турции в 1768 г. Спиридов предложил собственный план военной кампании. 4 июня 1769 г. Григория Андреевича произвели в адмиралы и поручили командование Средиземноморской экспедицией русского флота. Уже 18 июня корабли вышли в поход из Кронштадта. Флагманским кораблем стал линейный корабль «Святой Евстафий Плакида». Поход складывался тяжело, из-за непогод и штормов, а также болезней, подкосивших команду. Несмотря на плачевное состояние судов после перехода, уже в феврале-марте 1770 г. эскадра смогла перейти к активным действиям против турок: 10 апреля была захвачена крепость Наварин. Однако дальнейшем успехам помешали разрозненные действия русский сил, лишь 11 июня верховное командование над всеми сухопутными и морскими силами взял на себя генерал-аншеф граф А.Г. Орлов. Несмотря на непростые отношения со Спиридовым, он поручил ему разработать план морского сражения с турецким флотом. Благодаря новой тактике, разработанной флотоводцем, в Хиосском бою, несмотря на потерю собственного корабля и превосходства турок, последние были деморализованы. При этом Григорий Александрович и применил сильный психологический ход, обескураживший врага, когда русские суда подплывали к противнику в полном молчании, а открыли огонь с расстояния пистолетного выстрела. После боя, турецкий флот оказался заперт в Чесменской бухте. План разгрома турецкого флота разрабатывали Спиридов и И.А. Ганнибал и предполагал использование транспортных судов в качестве брандеров для поджога судов противника. При этом турки подверглись внезапной ночной атаки, что привело к их еще большему смятению. Благодаря смелым и отважным действиям русских моряков атака удалось, многие суда загорелись. Среди турок царила паника: целые команды просто покидали судна, гарнизон крепости бежал в страхе вместе с местными жителями. За славную победу русского флота, Григорий Андреевич получил высшую награду Российской империи: орден святого Андрея Первозванного. После не совсем удачных действий русского флота, Спиридов облюбовал порт Аузу на острове Парос в качестве постоянной военно-морской базы, и установил контроль над Эгейским морем. В июне 1773 г. подал в отставку по состоянию здоровья, к этому времени турки практически ничего не могли противопоставить русскому флоту, который занимался преимущественно штурмом прибрежных турецких крепостей и портов. Скончался Григорий Александрович в Москве, похоронен был в своем имении в склепе Преображенской церкви (село Нагорье Переславского уезда).