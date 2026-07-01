СПИРИДОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

– русский адмирал из рода Спиридовых. В 1792—1811 гг. главный командир Ревельского порта.

Биография и военная служба

Происходил из дворянского рода, сын адмирала Григория Алексеевича Спиридова. Учился в Морском кадетском корпусе, где под началом своего отца участвовал в Семилетней войне и совершал плавание на военных кораблях «Св. Дмитрий Ростовский» и «Св. Андрей Первозванный» от Кронштадта до Кольберга, который несколько осаждали совместные силы русских и шведов. В 1762 г. получил чин мичмана и служил на фрегате "Ульриксдаль", который занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде. Затем командовал галиотом в чине лейтенанта. В 1769 г. принимал участие в Архипелагской экспедиции российского флота под командованием графа А.Г. Орлова. 18 июля из Кронштадта вышла первая русская эскадра, во главе которой был Г.А. Спиридов. В эскадре также находился корабль «Св. Евстафий Плакида», на котором плыл Алексей Григорьевич. Русская эскадра прибыла к порту Корон, 1 марта русский десант под командованием графа А. Г. Орлова высадился на берег и захватил предместья и приступил к осаде крепости. Молодой Спиридов был контужен, но обратил на себя внимание самого Орлова, который назначил его генеральс-адъютанта. После победы русского флота в Чесменском сражении, он прибыл в Санкт-Петербург с известием о победе. Екатерина II благосклонно приняла Алексея Григорьевича и наградила его табакеркой и двумя тысячами рублей. В 1771 г. Спиридов получил должность генеральс-адъютанта при графе И. Г. Чернышёве и командовал придворными яхтами. В 1772 г. находился в составе дипломатической миссии, участвовавшей в переговорах с Османской империей. В 1777 г. Спиридов получил чин капитана 2-го ранга и стал командиром 66-пушечного корабля «Азия». В 1779 г. получил чин капитана 1-го ранга и во главе корабля «Вячеслав» совершил плавание в Копенгаген. В 1782 г. Спиридов был произведен в чин капитана бригадирского ранга, на следующий год - в капитана генерал-майорского ранга, а еще через год - в чин контр-адмирала. Во время русско-шведской войны 1788-1790 годов Спиридов командовал арьергардом в Гогландском сражении, затем на корабле «Двенадцать Апостолов» участвовал в Эландском сражении. В 1791 г. получил орден Св. Георгия 4-й степени за выслугу лет. На следующий год стал командиром Ревельского порта. В 1793 г. Спиридов был произведён в чин вице-адмирала. Во время правления Павла I получил в награду орден Св. Анны 1-й степени, а затем был произведен в чин адмирала. После восшествия на престол императора Александра I был назначен также Ревельским генерал-губернатором. В 1811 г. Спиридов стал военным губернатором Архангельской губернии, а затем главным командиром Архангельского порта. После Отечественной войны в сентябре 1813 г. Александр I назначил Спиридова Ревельским генерал-губернатором и главным командиром Ревельского порта. На этом посту Алексей Григорьевич служил до своей смерти. Похоронен на Александро-Невском кладбище в Ревеле.