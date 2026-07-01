СПЕВСИПП АФИНСКИЙ (др.-греч. Σπεύσιππος)

Древнегреческий философ-платоник.

Сын Эвримедона и Потоны, сестры Платона, возможно, был членом Академии со дня основания, сопровождал Платона во время его третьей поездки на Сицилию в 361/360 г. до н.э. Незадолго до смерти Платон сделал его своим преемником по школе. Спевсипп был сторонником Филиппа II Македонского .

Спевсипп оставил после себя многочисленные сочинения, ни одно из которых целиком не сохранилось; большая часть его трудов была посвящена подготовке учеников к государственной деятельности и касалась этики, политики, риторики и диалектики; ему принадлежал и «Энкомий Платону». Спевсипп развивал поздние идеи Платона, заменив идеи на математические числа (а не «идеальные», как его учитель). Началом всего является единое, которое он отличал от блага и от бога, это единое выше бытия, началом которого является диада. Демиурга платоновского «Тимея» он считал богом и умом и отождествлял с парадигмой. Для каждой ступени реальности Спевсипп предполагал свою материю.

Он занимался различением видовых и родовых признаков на материале биологии и ботаники; этому было посвящено сочинение в 10 книгах «О подобии». В отличие от Платона, Спевсипп признавал знание на основе ощущений. Что касается этики, то он полагал благо в отсутствие зла и свободе от душевных смятений.

Издания фрагментов :

Speusippo. Frammenti / Ed., trad, e comm. a cura di M. Isnardi Parente. Napoli, 1980;

Taran L. Speusippus of Athens. A critical Study with related Texts and Commentary. Leiden, 1981.

Иллюстрация :

Спевсипп. Миниатюра. Нюрнбергская хроника. 1493.