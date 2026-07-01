СПЕВСИПП АФИНСКИЙ (др.-греч. Σπεύσιππος)
Древнегреческий философ-платоник.
Сын Эвримедона и Потоны, сестры Платона, возможно, был членом Академии со дня основания, сопровождал Платона во время его третьей поездки на Сицилию в 361/360 г. до н.э. Незадолго до смерти Платон сделал его своим преемником по школе. Спевсипп был сторонником Филиппа II Македонского.
Спевсипп оставил после себя многочисленные сочинения, ни одно из которых целиком не сохранилось; большая часть его трудов была посвящена подготовке учеников к государственной деятельности и касалась этики, политики, риторики и диалектики; ему принадлежал и «Энкомий Платону». Спевсипп развивал поздние идеи Платона, заменив идеи на математические числа (а не «идеальные», как его учитель). Началом всего является единое, которое он отличал от блага и от бога, это единое выше бытия, началом которого является диада. Демиурга платоновского «Тимея» он считал богом и умом и отождествлял с парадигмой. Для каждой ступени реальности Спевсипп предполагал свою материю.
Он занимался различением видовых и родовых признаков на материале биологии и ботаники; этому было посвящено сочинение в 10 книгах «О подобии». В отличие от Платона, Спевсипп признавал знание на основе ощущений. Что касается этики, то он полагал благо в отсутствие зла и свободе от душевных смятений.
Издания фрагментов:
Speusippo. Frammenti / Ed., trad, e comm. a cura di M. Isnardi Parente. Napoli, 1980;
Taran L. Speusippus of Athens. A critical Study with related Texts and Commentary. Leiden, 1981.
Иллюстрация:
Спевсипп. Миниатюра. Нюрнбергская хроника. 1493.