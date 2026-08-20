СПЕРАНСКИЙ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Сперáнский, Михаил Михайлович (01[12].01.1772, с. Черкутино Владимирской губ. — 11[23].02.1839, Санкт-Петербург) — российский государственный и политический деятель, граф (1839).
Сын священника. Окончил Владимирскую духовную семинарию (1788), семинарию при Александро-Невском монастыре. В 1797 уволен из духовного звания, произведен в титулярные советники. Служил в канцелярии генерал-прокурора А. Б. Куракина, в 1801 назначен статс-секретарем при сенаторе Д. П. Трощинском. По протекции В. П. Кочубея в 1802 зачислен в Министерство внутренних дел. С 1806 лично представлял Александру I доклады. В 1803 представил проект государственного переустройства («Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России»).
В 1809 разработал масштабный план государственных преобразований («Введение к уложению государственных законов»), предусматривающий принцип разделения властей и дарование гражданских свобод при сохранении сословного деления общества. В 1810 по инициативе С. был учрежден Государственный совет, а сам С. занял должность государственного секретаря. Завершил министерскую реформу («Общее учреждение министерств», 1811). В условиях подготовки войны с Францией (см. Отечественная война 1812) разработал план оздоровления финансов, направленный на сокращение государственных расходов, эмиссию бумажных денег, повышение налогов, в т. ч. подушной подати и на дворянские имения. Эти и другие реформы, затронувшие права дворянства (Указ о придворных званиях, Указ об экзаменах на чин, 1809), вызвали недовольство в кругах аристократии.
В марте 1811 великая княжна Екатерина Павловна представила императору записку «О древней и новой России» Н. М. Карамзина, направленную против инициатив С. Его обвинили в расстройстве финансов, уничижительных отзывах о правительстве. С. был сослан в Н. Новгород, затем в Пермь. В 1816 был назначен пензенским генерал-губернатором, в 1819 — генерал-губернатором Сибири, где провел серию административных реформ («Уложение для управления Сибирью»). В 1821 вернулся в столицу; член Госсовета. В 1826 входил в состав Верховного уголовного суда над декабристами. Тогда же фактически возглавил Второе отделение императорской канцелярии (см. Собственная его императорского величества канцелярия), созданное для кодификации законов. Под его руководством были составлены Полное собрание законов Российской империи в 45 томах и Свод законов Российской империи в 15 томах. За заслуги награжден орденом Св. Андрея Первозванного. В 1835–1837 преподавал юридические науки наследнику престола, будущему императору Александру II. С 1838 — председатель департамента законов Госсовета.
Соч.: Проекты и записки. М.–Л., 1961.
Лит.: Нольде А. Э. М. М. Сперанский. Биография. М., 2004; Томсинов В. А. Сперанский. М., 2006; Середонин С. М. Граф М. М. Сперанский: Очерк государственной деятельности. М., 2015. Ю. Л. Михайлова.