СПЕКУЛЯТОР (лат. speculator от speculor, осматриваться, подглядывать)

Разведчик в римской армии.

При Августе каждый легион включал по 10 спекуляторов; они сохраняются вплоть до IV-V вв. н.э. В римской литературе speculator мог обозначать как своего разведчика, так и вражеского шпиона. В эпоху империи спекуляторы составляли особый элитный отряд преторианской гвардии, служивший личной охраной императора. Они были вооружены легким копьем (lancea); отделение спекуляторов, состоящее из 300 человек, базировалось в Риме в Castra Perigrinorum, ими командовали треценарий и его заместитель – принцепс лагерей. Императоры пользовались спекуляторами как эскортом и охраной. При Траяне функции императорского эскорта перешли от спекуляторов к hastiliarii из числа всадников. Спекуляторы пользовались репутацией убийц и палачей, их использовали в интригах, доставке тайной корреспонденции, как шпионов и знатоков пыток. Нерон использовал спекуляторов для борьбы с заговорами, в частности, заговором Пизона (63 г.); возможно, спекуляторы стояли за убийствами Агриппы Постума и Мессалины . Сходные функции спекуляторы выполняли при наместниках провинций. Со II в. функции спекуляторов внутри империи начинают выполнять фрументарии.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев