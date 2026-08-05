СПЕКТОРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Русский правовед, юрист, социальный философ.

Происхождение и образование.

Из дворянской семьи. Окончил классическую гимназию в Радоме с золотой медалью (1893), поступил на юридический факультет Варшавского университета. Оставлен при кафедре государственного права для приготовления к профессорскому званию. В 1901 г. уехал за границу для научной работы на два года.

Университетская карьера в России.

С 1903 г. приват-доцента, с 1911 экстраординарный профессор по кафедре энциклопедии и истории философии права Варшавского университета.

С 1914 экстраординарный, с 1917 ординарный профессор юридического факультета Киевского университета по кафедре энциклопедии и истории философии права. В 1917 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Проблема социальной физики в XVII столетии». С мая 1917 г. декан юридического факультета, в апреле 1918 —апреле 1919 ректор университета. Летом 1918 г. подвергся аресту со стороны немцев. В марте 1919 г. смещен большевиками с поста ректора университета. В августе 1919 А.И. Деникиным восстановлен на должности ректора и в то же время назначен попечителем Киевского учебного округа и заместителем главного управляющего народным образованием. В ноябре 1919 г. уехал в Одессу.

Университетская и научная деятельность в Югославии.

В начале 1920 г. из Новороссийска, через Салоники (Греция) бежал во Вранье (Королевство СХС). С апреля 1920 г. профессор Белградского университета, но в 1924 г. переехал в Прагу, где занимал пост декана Русского юридического факультета. Затем жил в двух странах: в Чехословакии и Королевстве СХС. Так в 1928 г. стал первый председатель правления Русского научного института в Белграде. Совместно с В.Х. Даватцем осуществлял проект и был редактором «Материалов для библиографии русских научных трудов за рубежом» (Белград, 1931, 1941).

С 1930 г. преподавал конституционное право, философию права и введение в социологию в Люблянском университете. За научные заслуги 12 февраля 1934 г. он был избран членом-корреспондентом САНУ.

В 1945 покинул Югославию, до 1947 находился в лагерях Ди Пи, в том числе, в Триесте (Италия). С помощью Толстовского фонда в 1947 г. уехал в США, где Спекторский начал работу по созданию Русской духовной академии имени Св. Владимира при Колумбийском университете, где преподавал этику, социологию и каноническое право. Первый председатель Русской академической группы в США (1948—51).

Среди множества его научных трудов стоит выделить двухтомную «Историю социальной философии» на словенском языке (Любляна, 1932, 1933), «Введение в социологию» также на словенском (1940), и 2 монографии, вышедшие в Братиславе в 1939 г. на русском языке: «Энциклопедия права» и «Государственное право».

Сочинение:

К вопросу о систематизации в обществоведении. Варшава, 1903.

Органическая теория общества. Варшава, 1904.

Очерки по философии общественных наук. Варшава, 1907.

Физицизм в общественной философии XVII в. Ярославль, 1909.

Проблема социальной физики в XVII столетии. Т. 1-2. Варшава, 1910-1917. Понятие общества в античном мире. Этюд по семантике обществоведения. Варшава, 1911.

Белинский и западничество. Варшава, 1912.

Происхождение протестантского рационализма. Варшава, 1914.

Что такое конституция? М., 1917.

Христианство и культура. Прага, 1925.

Начала науки о государстве и обществе. Белград, 1927.

Принципы европейской политики России в XIX и XX веках. Любляна, 1936.