СПАССКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Спасский историко-археологический музей имени Г.К. Вагнера.

В марте 1918 года по инициативе местного отдела народного просвещения в городе Спасске был организован музей с целью охраны бывших дворянских имений, памятников искусства и старины. В дальнейшем цели изменились и одной из основных задач стало сохранение и изучение археологического памятника, имеющего мировое значение - городища Старая Рязань.

Одним из первых директоров музея стал местный краевед ,почтмейстер А.Ф. Федоров - особо почитаемый человек среди старожилов города. За время своего существования музей несколько раз закрывался и открывался вновь, переходил из одного здания в другое.Очередное закрытие произошло в 1956 году.

После 10-летнего забвения в 1967 году музей вновь распахнул свои двери для посетителей в бывшей бакалейной лавке купцов Дружининых.. А в 1982 году музей переехал в нарядный двухэтажный особняк купцов Морозовых, строение конца ХIХ века, где он располагается и по сегодняшний день. С 1998 года музей носит имя Георгия Карловича Вагнера - доктора искусствоведения, лауреата Государственной премии СССР , уроженца города Спасска.

Экспозиция музея освещает историю, быт и культуру родного края с древнейших времен до середины ХХ века. Здесь можно увидеть: археологию , палеонтологию района. В отделе природы узнать о различных представителях фауны Окского государственного заповедника.

Этнография и быт жителей района рассказывает о нелегкой крестьянской жизни наших предков. На подлинных документах и предметах, на конкретных примерах раскрыта история народного мужества и стойкости в годы Великой Отечественной войны, интерьер купеческо - мещанского быта конца ХIХ - начала ХХ веков навевает атмосферу изысканного общества.

Изюминка музея - диорама Старой Рязани - цветущий город до монгольского нашествия. В витринах представлены предметы из раскопок , по которым можно проследить всю историю развития Великого Рязанского княжества. Выставочный зал меняет свою экспозицию 12 раз в год.

Иллюстрации:

Спасский историко-археологический музей имени Г.К. Вагнера.