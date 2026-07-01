СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ, МУЗЕЙ

Музей «Спасская церковь».

Одно из наиболее красивых зданий города Тюмени - это Спасская церковь. Каменная Спасская церковь (или церковь Спаса Нерукотворного Образа) была построена в 1794-1819 годы на месте обветшавшей деревянной. Имена тех, кто ее построил, историкам выяснить не удалось. Двухэтажная церковь построена в стиле сибирского барокко.

В XVIII веке специально для этой церкви иконописцами была написана икона Спаса Нерукотворного, ставшая главной святыней храма. Но, к сожалению, она не сохраниась до наших дней. Церковь не раз реконструировалась и расширялась. В 1887 году с западной стороны храма по проекту Б.Б. Цинке была построена массивная двухэтажная паперть с шатровыми крыльцами в псевдорусском стиле .

Позже, в 1913-1916 годах, по проекту архитектора К.П. Чакина на личные средства городского головы Текутьева был пристроен северный придел с двумя престолами. Интересно, что Императорская археологическая комиссия не дала разрешения на эту реконструкцию, и официально все же построенный новый придел не был признан. В народе его называли по имени мецената текутьевским. На этом чреда реконструкций не закончилась. Вскоре появился также двухэтажный западный притвор.

В итоге Спасская церковь почти полностью утратила первоначальную барочную архитектуру, но не потеряла свою красоту. Лучше всего элементы барокко видны в деталях второго этажа и в завершениях глав. На втором этаже церкви в интерьере сохранились фрагменты росписи XIX века мастера золотарского цеха Петра Михайловича Белькова.

Раньше эта церковь стояла на окраине города. В прошлом возле Спасской церкви стояли ворота, символизировавшие въезд в Тюмень. С тех пор город сильно вырос и теперь Спасская церковь находится в самом центре города. Самым известным посетителем Спасской церкви был цесаревич Александр Николаевич - будущий император Александр II . Он побывал в этой церкви в мае 1837 году во время поездки по стране. Его сопровождал воспитатель и поэт В.А. Жуковский.

В 1930 году Спасскую церковь закрыли. В разные годы в ней размещались общежитие для курсантов, библиотека, областной архив, фонды областного краеведческого музея. После краха Советского Союза церковь вернули верующим, а в 2000-х годах полностью отреставрировали. При проведении реставрационных работ рабочими в земле у храма были найдены останки людей. Дело в том, что у стен храма до его разорения находился церковный погост, на котором хоронили священников и их родственников. Найденные останки были перезахоронены, а над ними установили Поклонный крест.

Иллюстрации:

Музей «Спасская церковь».